수염 하나 그렸을 뿐인데...먹방 생태계 파괴자 된 양세찬

▲채널 쑥쑥 '모먹티비' 안테나플러스

모먹티비에서 활용되는 매직 수염은 상상 이상의 효과를 발휘한다. 평소 우스꽝스러운 분장과는 거리가 멀었던 게스트들도 기꺼이 얼굴에 수염을 그리고 촬영에 임한다. 이를 통해 그들 역시 모지리 세계관에 자연스럽게 스며드는 것이다. 민망함도 잊은 채, 초대손님들은 주인공인 모지리 이상으로 개그 욕심까지 발휘하는 등 웃음을 위해 온갖 노력을 아끼지 않는다.

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이 과정에서 양세찬이 보여준 개그 내공은 〈모먹티비〉 인기의 또 다른 요인으로 작용했다. 억지 웃음을 강요하지 않고 예능감이 부족한 초대손님의 숨겨진 재능을 밖으로 꺼낼 수 있도록 편안한 분위기를 조성한다. 공개 코미디와 버라이어티 예능을 통해 쌓아 올린 그의 능력이 '먹방'이라는 의외의 도구와 결합되면서 제대로 폭발하고 있는 것이다.

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단순히 많이 먹거나 유명 맛집을 찾는 미식 기행 같은 기존 먹방 예능의 틀에서 탈피한 발상의 전환은 결국 <모먹티비>의 깜짝 선전으로 이어졌다. 매주 "이번엔 뭘 만들까?" 고민하며 회의만 거듭하던 유튜브 채널이 '모지리'라는 강력한 캐릭터를 통해 독창적인 방향성을 확보하게 됐다. 경쟁 치열한 유튜브 생태계 속에서 비록 먼 길을 돌아오긴 했지만 자신들만의 색깔을 담은 콘텐츠에 힘입어 '쑥쑥'은 비로소 대중의 마음을 사로잡았다.

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