수염 하나 그렸을 뿐인데...먹방 생태계 파괴자 된 양세찬

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채널 쑥쑥 '모먹티비'안테나플러스
최근 먹방 예능 생태계를 파괴하는(?) 유튜브 웹예능이 등장해 눈길을 사로잡고 있다. 그 주인공은 채널 '쑥쑥'(제작 안테나 플러스)이 지난 2월부터 선보이고 있는 <모먹티비>다. 인기 토크 웹예능 <핑계고>를 운영 중인 '뜬뜬'의 자매 채널이면서 개그맨 양세찬을 내세운 쑥쑥은 그동안 기획 회의, 토론 등 다양한 형태의 영상 콘텐츠로 착실하게 성장해온 유튜브 채널로 손꼽힌다.
그런데 양세찬의 인생 캐릭터로 통하는 모지리를 등장시킨 시리즈 중심으로 방향성을 확립하자 기대 이상의 뜨거운 반응이 쏟아지고 있다. 과거 간헐적으로 진행했던 모지리 먹방 콘텐츠를 매주 고정 편성 형태로 가져오면서, 캐릭터 콘셉트와 토크 예능의 틀을 단단하게 마련하기 시작했다.
박보영, 이광수, 차태현 등 내로라하는 배우들은 물론이고 최예나, 라이즈, 미야오 등 대세 아이돌 가수에 이르는 다양한 게스트들이 출연하며 기대 이상의 성과를 거두고 있다. 대식가 혹은 미식가와는 거리가 먼 '모지리'는 어떻게 신흥 먹방 강자로 떠오르게 된 것일까?
모지리 앞세운 먹방 시리즈