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'외인-AQ 영입' SOOP, 일단 '급한 불'은 껐지만...

'외인-AQ 영입' SOOP, 일단 '급한 불'은 껐지만...

[여자배구] 1일 외국인 선수 아드리아나-아시아쿼터 이즈 쉬에 영입 발표한 SOOP 수퍼스

양형석(utopia697)
26.07.02 09:07최종업데이트26.07.02 09:07
다음 시즌부터 V리그에 참가할 신생 구단 SOOP이 선수단 구성을 마쳤다.

SOOP 수퍼스 구단은 1일 보도자료를 통해 6월 30일 한국배구연맹에 선수 등록을 완료하며 외국인 선수 오드리아나 피츠모리스, 아시아쿼터 이즈 쉬에를 영입했다고 발표했다. 김세진 감독은 "오드리아나는 높이와 공격력은 물론 블로킹과 다양한 포지션 소화 능력을 갖춘 선수"라며 "새롭게 팀을 구성하는 과정에서 우리와 가장 적합한 선수라고 판단했다. 국내 선수들과 좋은 호흡을 통해 경쟁력을 높여줄 것으로 기대한다"고 말했다.

6월 2일 지난 시즌을 끝으로 해체한 페퍼저축은행 AI페퍼스 인수가 결정된 SOOP은 선수단 구성, 특히 외국인 선수 및 아시아쿼터 영입에 많은 어려움을 겪었는데 오드리아나, 이즈 쉬에를 데려오면서 급한 불을 끄게 됐다. 하지만 SOOP이 페퍼저축은행의 창단 초기처럼 연패를 거듭하며 선배 구단들의 '승점 자판기'로 전락하지 않기 위해서는 아직 팀 전력을 보강하고 다듬어야 할 부분이 많이 남아있다.

외인 영입에서 신생구단 혜택 못 누린 SOOP

오드리아나는 이탈리아와 그리스,스위스,미국 등에서 프로경험을 쌓다가 SOOP의 첫 외국인 선수가 됐다.
오드리아나는 이탈리아와 그리스,스위스,미국 등에서 프로경험을 쌓다가 SOOP의 첫 외국인 선수가 됐다.SOOP 수퍼스

페퍼저축은행은 지난 시즌 16승 20패로 승점 47점을 기록하며 정관장 레드스파크스를 제치고 창단 5시즌 만에 처음으로 최하위에서 벗어났다. 특히 지난 시즌 정규리그 2위 현대건설 힐스테이트를 상대로 5승 1패로 압도적인 우위를 보였고 흥국생명 핑크스파이더스와도 3승 3패로 대등한 전적을 기록했다. 하지만 시즌이 끝나고 페퍼저축은행 선수들을 기다린 것은 구단 해체라는 충격적인 소식이었다.

페퍼저축은행은 시즌이 끝나자마자 한국배구연맹에 구단 운영 포기와 해체 의사를 전달했고 팀의 핵심 선수인 박정아(한국도로공사 하이패스)와 이한비(현대건설)를 각각 '사인앤트레이드'를 통해 내보냈다. 여기에 외국인 선수 드래프트 불참과 아시아쿼터 영입 포기로 지난 시즌 맹활약했던 외국인 선수 조 웨더링튼(올랜도 발키리스)과 아시아쿼터 시마무라 하루요(군마 그린윙스)도 떠나 보냈다.

페퍼저축은행의 뒤처리 미숙으로 인한 부담은 오롯이 페퍼저축은행을 인수한 SOOP이 떠안게 됐다. 이미 다른 구단의 외국인 선수 드래프트와 아시아쿼터 계약이 끝난 상황이라 SOOP은 신생구단으로서 혜택을 받긴커녕 기존 구단들이 외면했던 선수들 중에서 외국인 선수와 아시아쿼터를 골라야 하는 입장이 됐다. 구단 운영 노하우가 전무한 신생 구단에게는 상당히 곤혹스러운 상황이 아닐 수 없었다.

SOOP은 지난 시즌 흥국생명에서 득점 6위(746점)를 기록했던 레베카 라셈(괴즈테페 SK), 또는 2024-2025 시즌 김연경의 '라스트 댄스'를 도운 투트쿠 부르주(쿠제이보루)가 유력한 새 외국인 선수 후보로 급부상했다. 하지만 레베카와 투트쿠는 나란히 튀르키예 리그 구단과 계약하며 V리그를 떠났고 SOOP은 외국인 선수로 198cm의 아포짓 스파이코 오드리아나, 아시아쿼터로 192cm의 미들블로커 이즈 쉬에를 영입했다.

물론 오드리아나와 이즈 쉬에가 2016-2017 시즌 득점 1위(854점)에 오르며 정관장을 봄 배구로 이끌었던 알레나 버그스마, 2024-2025 시즌 흥국생명의 우승에 큰 힘을 보탠 아닐리스 피치처럼 '지각선수(?) 신화'를 쓸 수도 있다. 하지만 이들은 이미 트라이아웃에서 기존 V리그 구단으로부터 외면을 받았거나 아시아쿼터 영입 명단에서 제외됐던 선수들로 이들이 다음 시즌 어떤 활약을 선보일지는 미지수다.

창단 전 핵심 선수 2명 이적하며 단 12명 등록

SOOP의 아시아쿼터 이즈 쉬엔은 2024-2025 시즌의 장위, 지난 시즌의 시마무라 못지 않은 활약을 해줘야 한다.
SOOP의 아시아쿼터 이즈 쉬엔은 2024-2025 시즌의 장위, 지난 시즌의 시마무라 못지 않은 활약을 해줘야 한다.SOOP 수퍼스

페퍼저축은행을 인수하기 전, 박정아와 이한비의 이적을 지켜 봤던 SOOP은 6월 30일 미들블로커 오은채와 리베로 이주현, 김민지를 자유 신분선수로 공시했다. 이들은 모두 신인 드래프트 하위 라운드 또는 수련선수 출신으로 시즌 도중 출전 기회를 거의 받지 못했다. 앞날이 창창한 젊은 선수들에게는 안타까운 일이지만 구단 입장에서는 경기에 출전할 확률도 적은 선수를 마냥 데리고 있을 이유가 없었다.

이로써 SOOP은 다음 시즌 한국배구연맹에 단 12명의 선수만 등록했다. 비 시즌 동안 적극적인 행보를 보인 흥국생명과 현대건설이 17명, 부상으로 팀을 떠났던 이소영을 재영입한 IBK기업은행 알토스가 16명, '디펜딩 챔피언' GS칼텍스 KIXX가 15명을 등록한 것과 비교하면 상대적으로 적은 숫자다. 물론 오드리아나와 이즈 쉬에, 그리고 신인들이 합류하겠지만 현재 멤버로는 자체 청백전을 소화하기도 불가능하다.

전체적으로 선수단의 무게감이 떨어져 보이지만 특히 박정아와 이한비가 동시에 빠져나간 아웃사이드히터는 다음 시즌 SOOP의 최대 약점이 될 전망이다. 물론 박은서가 지난 시즌 382득점(14위,국내선수 4위)을 기록하며 '토종거포'로 급부상했지만 SOOP에서 가장 높은 몸값(3억 7000만 원)을 자랑하는 고예림은 지난 시즌 부상에 허덕이며 단 50득점에 그쳤고 전하리는 공격보다 수비에 특화된 선수다.

따라서 SOOP 입장에서는 페퍼저축은행의 창단 멤버로 지난 5시즌 동안 555득점을 기록했던 아웃사이드히터 박경현의 임의 해지가 아쉽게 느껴질 수밖에 없다. SOOP은 다음 시즌 한국배구연맹에 등록된 아웃사이드히터가 단 3명에 불과하다. 물론 박경현이 풀타임 주전으로 활약했던 2021-2022 시즌과 2022-2023 시즌에 비하면 폼이 떨어졌지만 신생 구단에서는 여전히 힘을 보탤 수 있는 자원이었다.

시즌이 임박하면 대부분의 배구팬들은 신생 구단 SOOP을 2026-2027 시즌 최하위 후보로 분류할 것이다. 그만큼 현재 SOOP의 멤버 구성은 기존 구단들에 비해 크게 떨어지는 게 사실이다. 다만 새 외국인 선수 오드리아나와 아시아쿼터 이즈 쉬에는 SOOP의 전력에 변수를 줄 수 있는 선수들이다. 과연 우려와 기대 속에 창단한 SOOP은 새 시즌 외국인 선수들의 활약을 앞세워 '신생구단 돌풍'을 일으킬 수 있을까.

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여자배구 SOOP수퍼스 오드리아나피츠모리스 이즈쉬에

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