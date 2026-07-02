'외인-AQ 영입' SOOP, 일단 '급한 불'은 껐지만...

SOOP 수퍼스

SOOP의 아시아쿼터 이즈 쉬엔은 2024-2025 시즌의 장위, 지난 시즌의 시마무라 못지 않은 활약을 해줘야 한다.페퍼저축은행을 인수하기 전, 박정아와 이한비의 이적을 지켜 봤던 SOOP은 6월 30일 미들블로커 오은채와 리베로 이주현, 김민지를 자유 신분선수로 공시했다. 이들은 모두 신인 드래프트 하위 라운드 또는 수련선수 출신으로 시즌 도중 출전 기회를 거의 받지 못했다. 앞날이 창창한 젊은 선수들에게는 안타까운 일이지만 구단 입장에서는 경기에 출전할 확률도 적은 선수를 마냥 데리고 있을 이유가 없었다.이로써 SOOP은 다음 시즌 한국배구연맹에 단 12명의 선수만 등록했다. 비 시즌 동안 적극적인 행보를 보인 흥국생명과 현대건설이 17명, 부상으로 팀을 떠났던 이소영을 재영입한 IBK기업은행 알토스가 16명, '디펜딩 챔피언' GS칼텍스 KIXX가 15명을 등록한 것과 비교하면 상대적으로 적은 숫자다. 물론 오드리아나와 이즈 쉬에, 그리고 신인들이 합류하겠지만 현재 멤버로는 자체 청백전을 소화하기도 불가능하다.전체적으로 선수단의 무게감이 떨어져 보이지만 특히 박정아와 이한비가 동시에 빠져나간 아웃사이드히터는 다음 시즌 SOOP의 최대 약점이 될 전망이다. 물론 박은서가 지난 시즌 382득점(14위,국내선수 4위)을 기록하며 '토종거포'로 급부상했지만 SOOP에서 가장 높은 몸값(3억 7000만 원)을 자랑하는 고예림은 지난 시즌 부상에 허덕이며 단 50득점에 그쳤고 전하리는 공격보다 수비에 특화된 선수다.따라서 SOOP 입장에서는 페퍼저축은행의 창단 멤버로 지난 5시즌 동안 555득점을 기록했던 아웃사이드히터 박경현의 임의 해지가 아쉽게 느껴질 수밖에 없다. SOOP은 다음 시즌 한국배구연맹에 등록된 아웃사이드히터가 단 3명에 불과하다. 물론 박경현이 풀타임 주전으로 활약했던 2021-2022 시즌과 2022-2023 시즌에 비하면 폼이 떨어졌지만 신생 구단에서는 여전히 힘을 보탤 수 있는 자원이었다.시즌이 임박하면 대부분의 배구팬들은 신생 구단 SOOP을 2026-2027 시즌 최하위 후보로 분류할 것이다. 그만큼 현재 SOOP의 멤버 구성은 기존 구단들에 비해 크게 떨어지는 게 사실이다. 다만 새 외국인 선수 오드리아나와 아시아쿼터 이즈 쉬에는 SOOP의 전력에 변수를 줄 수 있는 선수들이다. 과연 우려와 기대 속에 창단한 SOOP은 새 시즌 외국인 선수들의 활약을 앞세워 '신생구단 돌풍'을 일으킬 수 있을까.