시간이 흘러 모든 게 변해도 '이 마음'이면 괜찮아

*이 글은 영화 <토이 스토리 5>에 대한 스포일러를 포함하고 있습니다
스스로의 존재 가치를 이렇게 의심하는 시대가 또 있을까 싶다. 매일같이 변화를 거듭하는 세상에서 홀로 뒤처지는 것 같은 불안은 기본값이 된 지 이미 오래다. 잠깐의 멈춤은 잊혀지기 쉽고, 멈춘다고 한들 바삐 흘러가는 세상은 그런 나를 개의치 않는다. 스마트 태블릿이 등장했을 때 아날로그 장난감들의 심정도 이러했을까.
장난감이나 사람이나 '쓸모'라는 단어 앞에서 쪼그라드는 건 매한가지 같다. 더 이상 날 찾지 않는다면, 그래서 쓰임이 없어진다면 그땐 무얼 보고 달려가야 하나. 이러한 의문이 든다면 토이 스토리의 카우걸 인형 '제시'와 고민을 나눠 보아도 좋을 듯하다.
나의 쓸모를 두고 성장통을 겪고 있다면 이번 <토이 스토리 5>가 많은 도움이 될 거다. 주인의 애정을 통해 존재감을 확인 받는 냉혹한 장난감의 세계에서 '보니'의 인형 '제시'가 어떻게 능동적으로 자신의 존재 가치를 발견했는지 끝까지 함께 지켜봤으면 좋겠다.
시대 현실을 반영한 장난감 세계