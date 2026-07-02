시간이 흘러 모든 게 변해도 '이 마음'이면 괜찮아

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보니와 제시영화는 인간 보니와 장난감 제시의 유대 관계를 주축으로 두면서 각자가 겪는 성장통을 나란하게 그리고 있다. 여기에서 주목할 점은 '시간의 흐름에 따른 자연스러운 관계성'이다. 한때 아끼고 사랑했던 대상이 서서히 잊혀지는 일도 지극히 자연스러운 변화이자 성장의 한 면모라는 점이다.떠올려 보면 분명 우리에게도 보니와 같은 시절이 있었다. 더 거슬러 올라 순수한 재미와 즐거움으로 가득했던 어린 날이 있었다. 그것들은 오랜 세월로 인해 희미해진 것뿐이지 내게서 아예 사라진 게 아니다. 단지 커 가는 과정 속 우선순위에서 밀려났을 뿐이다. 일부러 부정하거나 외면하려던 것이 아니었다.현재 통과 중인 삶의 구간에 따라 중요하게 여기는 관계 또한 달라진다. 보니에게는 또래 친구들과 어울리는 일이 그 무엇보다 제일 중요한 것처럼 말이다. 관계를 맺는 일에 온 힘을 쏟고 마음 상할 필요가 없다는 것을 우린 이미 지나왔기에 말할 수 있는 것이다. 놓아주고 받아들이는 일도 결국 시간에 달려있는 듯하다.또래 무리에서 마음 졸여왔던 보니는 어느 순간 용기를 내며 진정한 친구를 알아보게 되고, 그렇게 한 뼘 성장하는 보니를 바라보며 제시는 아이의 행복을 진심으로 빌게 된다. 제시 또한 보니가 아닌 자신의 삶 안에서 진정으로 살아갈 이유를 발견하게 된다. 주인에게 전적으로 밀착되어 있던 삶을 어느 정도 분리해 낸다. 제시는 이러한 관계를 더 깊은 마음으로 껴안게 된다. 보니와 함께 우정을 나누었다는 사실에는 변함이 없으므로.