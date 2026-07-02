사이트 전체보기
시간이 흘러 모든 게 변해도 '이 마음'이면 괜찮아

시간이 흘러 모든 게 변해도 '이 마음'이면 괜찮아

[리뷰] 영화 <토이 스토리 5>

한세희(hansomeone)
26.07.02 10:38최종업데이트26.07.02 10:38
*이 글은 영화 <토이 스토리 5>에 대한 스포일러를 포함하고 있습니다

스스로의 존재 가치를 이렇게 의심하는 시대가 또 있을까 싶다. 매일같이 변화를 거듭하는 세상에서 홀로 뒤처지는 것 같은 불안은 기본값이 된 지 이미 오래다. 잠깐의 멈춤은 잊혀지기 쉽고, 멈춘다고 한들 바삐 흘러가는 세상은 그런 나를 개의치 않는다. 스마트 태블릿이 등장했을 때 아날로그 장난감들의 심정도 이러했을까.

장난감이나 사람이나 '쓸모'라는 단어 앞에서 쪼그라드는 건 매한가지 같다. 더 이상 날 찾지 않는다면, 그래서 쓰임이 없어진다면 그땐 무얼 보고 달려가야 하나. 이러한 의문이 든다면 토이 스토리의 카우걸 인형 '제시'와 고민을 나눠 보아도 좋을 듯하다.

나의 쓸모를 두고 성장통을 겪고 있다면 이번 <토이 스토리 5>가 많은 도움이 될 거다. 주인의 애정을 통해 존재감을 확인 받는 냉혹한 장난감의 세계에서 '보니'의 인형 '제시'가 어떻게 능동적으로 자신의 존재 가치를 발견했는지 끝까지 함께 지켜봤으면 좋겠다.

시대 현실을 반영한 장난감 세계

영화 <토이 스토리 5> 스틸컷 릴리패드와 신경전을 벌이는 제시
영화 <토이 스토리 5> 스틸컷릴리패드와 신경전을 벌이는 제시월트디즈니컴퍼니코리아

영화 <토이 스토리 5>는 아이들 사이에서 뜨거운 사랑을 받고 있는 스마트 태블릿 '릴리패드'의 등장으로 위기에 처한 기존 장난감들의 이야기다. 영원할 것 같던 '보니'의 사랑이 순식간에 최신 디지털 전자기기로 향하는 것을 목격한 '제시'는 이 중대한 문제를 '우디'에게 알리고 친구들과 함께 다시 보니와 가까워지기 위한 작전을 짜게 된다.

그 시각 장난감의 주인인 보니에게도 위기가 찾아온다. 이것저것 상상하며 인형으로 상황극 놀이하기를 좋아하는 보니는 릴리패드를 가지고 노는 친구들에게 이런 모습을 편히 보이기가 쉽지 않다. 친구를 사귀는 일이 세상에서 가장 어려운 일이기에 결국 보니의 손에도 태블릿이 들린다.

릴리패드로 맺어진 친구가 있지만 여전히 마음을 나누지 못하고 공허한 보니. 스펙 좋고 인기 많은 대세 장난감을 보며 자신의 쓸모를 끊임없이 의심하는 제시. 보니와 제시의 고민이 비단 장난감 세상에서만 유효한 것은 아닐 테다. 이 둘의 상황에 나를 대입하다 보면 우리의 이야기라는 걸 금방 알아차릴 수 있다.

보니와 제시를 통해서 본 성숙한 관계

영화 <토이 스토리 5> 스틸컷 보니와 제시
영화 <토이 스토리 5> 스틸컷보니와 제시월트디즈니컴퍼니코리아

영화는 인간 보니와 장난감 제시의 유대 관계를 주축으로 두면서 각자가 겪는 성장통을 나란하게 그리고 있다. 여기에서 주목할 점은 '시간의 흐름에 따른 자연스러운 관계성'이다. 한때 아끼고 사랑했던 대상이 서서히 잊혀지는 일도 지극히 자연스러운 변화이자 성장의 한 면모라는 점이다.

떠올려 보면 분명 우리에게도 보니와 같은 시절이 있었다. 더 거슬러 올라 순수한 재미와 즐거움으로 가득했던 어린 날이 있었다. 그것들은 오랜 세월로 인해 희미해진 것뿐이지 내게서 아예 사라진 게 아니다. 단지 커 가는 과정 속 우선순위에서 밀려났을 뿐이다. 일부러 부정하거나 외면하려던 것이 아니었다.

현재 통과 중인 삶의 구간에 따라 중요하게 여기는 관계 또한 달라진다. 보니에게는 또래 친구들과 어울리는 일이 그 무엇보다 제일 중요한 것처럼 말이다. 관계를 맺는 일에 온 힘을 쏟고 마음 상할 필요가 없다는 것을 우린 이미 지나왔기에 말할 수 있는 것이다. 놓아주고 받아들이는 일도 결국 시간에 달려있는 듯하다.

또래 무리에서 마음 졸여왔던 보니는 어느 순간 용기를 내며 진정한 친구를 알아보게 되고, 그렇게 한 뼘 성장하는 보니를 바라보며 제시는 아이의 행복을 진심으로 빌게 된다. 제시 또한 보니가 아닌 자신의 삶 안에서 진정으로 살아갈 이유를 발견하게 된다. 주인에게 전적으로 밀착되어 있던 삶을 어느 정도 분리해 낸다. 제시는 이러한 관계를 더 깊은 마음으로 껴안게 된다. 보니와 함께 우정을 나누었다는 사실에는 변함이 없으므로.

스스로에게서 찾는 나의 존재 가치

영화 <토이 스토리 5> 스틸컷 씩씩한 제시
영화 <토이 스토리 5> 스틸컷씩씩한 제시월트디즈니컴퍼니코리아

자신의 존재 가치를 인정받기 위해 애쓰는 것은 인간의 본능 같다. 서글프지만 그 작업은 사는 동안 계속될 것이다. 나라는 사람의 가치를 자꾸만 의심하는 건 그 존재 이유를 외부에서만 찾으려 하는 것일 수도 있다. 타인의 인정이 곧 나의 존재감이 되는 셈이다.

영화 초반 제시도 그러했다. 보니에게 많은 사랑을 받는 것이 가치 있는 장난감의 삶이라 여겨왔다. 아이를 정말 사랑하지만 한편으로는 사랑할수록 불안했던 제시였다. 보니가 자랄수록 관계는 점점 더 멀어졌고 사는 이유마저 흔들렸다.

폭풍 같던 성장통 끝에 제시는 존재의 이유를 아이가 아닌 자신에게서 발견하게 된다. 보니가 성장하는 데 있어 자기가 조금이라도 긍정적인 영향을 주었다면 그걸로 만족한다는 것이 제시가 얻은 깨달음이었다. '스스로 능동적으로 존재하는 것'을 택한 것이다.

내가 충분히 사랑했기에 아무래도 괜찮다는 그 마음 덕분에 관계는 되려 굳건해진다. 누군가의 삶에 그렇게 자리한다면 우리에게 영원한 이별이랄 것도 없겠다. 시간이 흘러 모든 게 변하겠지만 정말로 소중한 것은 어쩌면 그대로 있을지도 모른다. 그저 스스로 존재할 수만 있다면.

영화 <토이 스토리 5> 포스터 릴리패드vs장난감 친구들
영화 <토이 스토리 5> 포스터릴리패드vs장난감 친구들월트디즈니컴퍼니코리아




토이스토리5 존재가치 쓸모 삶의이유 장난감

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
한세희 (hansomeone) 내방

작은 순간을 자세히 들여다보고 쓰길 좋아합니다.

이 기자의 최신기사 '프로 산책러'의 동네 한 바퀴 두 배로 즐기는 법