영진위, 대학영화운동 출신 장광수 사무국장 선임

▲1985년 창립된 한국 외국어대학교 영화동아리 울림 회원들. 서 있는 회원 중 오른쪽에서 네번째가 장광수 영진위 사무국장 장기철 감독 제공

장광수 사무국장은 80년대 대학영화운동을 했던 청년 영화인들이 주로 한국영화아카데미나 충무로 연출부, 시네마테크 활동 등을 통해 영화 현장로 진로를 정했던 것과는 다르게, 영화진흥공사(영화진흥위원회 전신)에 입사하며 영화 행정 쪽을 선택한 다소 이례적인 경우였다.



1993년 영화진흥공사에 입사한 이후 33년 동안 녹음팀장(2007) 산업지원팀장(2009) 한국영화아카데미선임(2014), 남양주종합촬영소장(2018), 창작지원팀장(2020), 지원사업본부장(202.), 영화문화팀장(2024) 등을 거쳤다.



영화인연대 등 영화단체들이 지난 4월 영진위원장과의 대화에서 사무국장의 영진위 내부 승진에 대해 부정적 입장을 견지하기는 했다. 그러나 장광수 사무국장에 대해서는 적극적인 반대 기류보다는 지켜보자는 기류다.



대학영화운동을 거친 후 영진위에서 다양한 분야의 업무를 맡았기에 현안에 밝고, 최근까지 독립영화 관련 업무를 책임져 왔다. 영화계와 소통이 가능한 인사로 평가받고 있는 데다, 보수정권의 블랙리스트 논란 때 관련되지 않고 비켜나 있었던 것도 장점이다.



장 사무국장도 영화계의 시선에 대해 "능력으로 입증하겠다"는 자세다. 그는 "영화산업의 위기를 기회로 전환하고, 영진위가 영화영상 종합지원기구로서 성장할 수 있도록 사무국을 안정적으로 이끌어나가겠다"고 각오를 밝혔다. 아울러 "제작 현장과 지원사업 전반에 대한 경험을 토대로 영화계와 긴밀히 소통하며 한국영화 산업의 현안 해결과 지속 가능한 발전 기반 마련에 힘쓰겠다"고 덧붙였다.



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