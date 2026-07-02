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영진위, 대학영화운동 출신 장광수 사무국장 선임

영진위, 대학영화운동 출신 장광수 사무국장 선임

1985년 외국어대 영화동아리 '울림' 창립회원으로 활동...1일부터 임기 시작

성하훈(doomeh)
26.07.02 09:15최종업데이트26.07.02 09:15
7월 1일 자로 임명된 영진위 장광수 신임 사무국장
7월 1일 자로 임명된 영진위 장광수 신임 사무국장영진위 제공

영화진흥위원회 신임 사무국장에 장광수 전 영화문화팀장이 선임됐다. 영진위는 1일 장광수 신임 사무국장의 임명동의안이 지난 6월 26일(금)에 열린 2026년 제12차 위원회 정기회의에서 의결됐고, 1일부터 임기를 시작했다고 밝혔다. 사무국장은 1년 단위로 연임할 수 있다.

징광수 신임 사무국장은 대학영화운동 출신으로 영진위 사무국장에 올랐다는 점에서 특별하다. 앞서 대학영화운동 출신 서울대 얄라셩에서 활동했던 김인수 전 부산영상위원장이 2013년~2015년까지 사무국장을 역임한 적이 있었다.

장 사무국장은 1983년 대학 입학 후 1985년 한국외국어대 영화동아리 울림이 만들어질 때 창립회원으로 참여했으며, 같은 해 11월 역대 칸영화제 수상작을 상영해 수만 명의 관객이 몰리며 큰 화제를 모았던 전설적인 '한국외국어대 칸영화제' 개최의 주역이었다.

당시 외국어대 울림은 창립 이후 다양한 영화제를 개최했고, 시위 현장을 촬영하거나 1987년 전두환 독재를 비판하는 영화를 모아 5공화국 특별전 등을 여는 등 1980년대 반독재 투쟁에 적극적으로 나서기도 했다.

외국어대 울림 출신 영화인으로는 장기철 감독(한국영화아카데미 6기. 서울국제건축영화제 집행위원), 김태균 감독(한국영화아카데미 4기. <화산고>, <박봉곤 가출사건>), 주경중 감독(<부활의 노래> 제작, <나탈리>), 이재용 감독(한국영화아카데미 7기. <정사> <여배우들>), 김난숙 영화사 진진 대표, 문승욱 감독(<독립군: 끝나지 않은 전쟁>), 한경수 피디(<님아 그 강을 건너지 마오>, <1980 사북>) 등이 있다.

영화 현장 대신 영화 행정 선택

1985년 창립된 한국 외국어대학교 영화동아리 울림 회원들. 서 있는 회원 중 오른쪽에서 네번째가 장광수 영진위 사무국장
1985년 창립된 한국 외국어대학교 영화동아리 울림 회원들. 서 있는 회원 중 오른쪽에서 네번째가 장광수 영진위 사무국장장기철 감독 제공

장광수 사무국장은 80년대 대학영화운동을 했던 청년 영화인들이 주로 한국영화아카데미나 충무로 연출부, 시네마테크 활동 등을 통해 영화 현장로 진로를 정했던 것과는 다르게, 영화진흥공사(영화진흥위원회 전신)에 입사하며 영화 행정 쪽을 선택한 다소 이례적인 경우였다.

1993년 영화진흥공사에 입사한 이후 33년 동안 녹음팀장(2007) 산업지원팀장(2009) 한국영화아카데미선임(2014), 남양주종합촬영소장(2018), 창작지원팀장(2020), 지원사업본부장(202.), 영화문화팀장(2024) 등을 거쳤다.

영화인연대 등 영화단체들이 지난 4월 영진위원장과의 대화에서 사무국장의 영진위 내부 승진에 대해 부정적 입장을 견지하기는 했다. 그러나 장광수 사무국장에 대해서는 적극적인 반대 기류보다는 지켜보자는 기류다.

대학영화운동을 거친 후 영진위에서 다양한 분야의 업무를 맡았기에 현안에 밝고, 최근까지 독립영화 관련 업무를 책임져 왔다. 영화계와 소통이 가능한 인사로 평가받고 있는 데다, 보수정권의 블랙리스트 논란 때 관련되지 않고 비켜나 있었던 것도 장점이다.

장 사무국장도 영화계의 시선에 대해 "능력으로 입증하겠다"는 자세다. 그는 "영화산업의 위기를 기회로 전환하고, 영진위가 영화영상 종합지원기구로서 성장할 수 있도록 사무국을 안정적으로 이끌어나가겠다"고 각오를 밝혔다. 아울러 "제작 현장과 지원사업 전반에 대한 경험을 토대로 영화계와 긴밀히 소통하며 한국영화 산업의 현안 해결과 지속 가능한 발전 기반 마련에 힘쓰겠다"고 덧붙였다.
영진위 장광수 사무국장

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