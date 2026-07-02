영진위, 대학영화운동 출신 장광수 사무국장 선임

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7월 1일 자로 임명된 영진위 장광수 신임 사무국장영진위 제공
영화진흥위원회 신임 사무국장에 장광수 전 영화문화팀장이 선임됐다. 영진위는 1일 장광수 신임 사무국장의 임명동의안이 지난 6월 26일(금)에 열린 2026년 제12차 위원회 정기회의에서 의결됐고, 1일부터 임기를 시작했다고 밝혔다. 사무국장은 1년 단위로 연임할 수 있다.
징광수 신임 사무국장은 대학영화운동 출신으로 영진위 사무국장에 올랐다는 점에서 특별하다. 앞서 대학영화운동 출신 서울대 얄라셩에서 활동했던 김인수 전 부산영상위원장이 2013년~2015년까지 사무국장을 역임한 적이 있었다.
장 사무국장은 1983년 대학 입학 후 1985년 한국외국어대 영화동아리 울림이 만들어질 때 창립회원으로 참여했으며, 같은 해 11월 역대 칸영화제 수상작을 상영해 수만 명의 관객이 몰리며 큰 화제를 모았던 전설적인 '한국외국어대 칸영화제' 개최의 주역이었다.
당시 외국어대 울림은 창립 이후 다양한 영화제를 개최했고, 시위 현장을 촬영하거나 1987년 전두환 독재를 비판하는 영화를 모아 5공화국 특별전 등을 여는 등 1980년대 반독재 투쟁에 적극적으로 나서기도 했다.
외국어대 울림 출신 영화인으로는 장기철 감독(한국영화아카데미 6기. 서울국제건축영화제 집행위원), 김태균 감독(한국영화아카데미 4기. <화산고>, <박봉곤 가출사건>), 주경중 감독(<부활의 노래> 제작, <나탈리>), 이재용 감독(한국영화아카데미 7기. <정사> <여배우들>), 김난숙 영화사 진진 대표, 문승욱 감독(<독립군: 끝나지 않은 전쟁>), 한경수 피디(<님아 그 강을 건너지 마오>, <1980 사북>) 등이 있다.
영화 현장 대신 영화 행정 선택