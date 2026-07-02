광주·제주·세월호 찾은 이재명 대통령, 사북은 왜 빠졌나

이재명 대통령의 행보를 주목한다. 취임 뒤 대통령은 현충일 추념식, 세월호 기억식, 서해수호의 날 기념식과 제주 4·3 추념식, 5월의 광주에 걸음했다.
다만 한 가지, 아쉬움이 남는다. 마땅히 다시 돌아보아야 할 사건 하나를 건너뛰었다고 여겨서다.
1980년 광주에 한 달 앞서 국가폭력에 짓밟힌 사북의 항쟁, 동원탄좌 광부와 사북 지역 주민들의 이야기다. 오래 꺼내지 못했고, 그래서 가슴 아픈 한으로 자리한 국가폭력의 상처를 이제는 꺼내어 돌보아야 할 일이다. 고령의 피해자들이 하나하나 세상을 등지고 있는 상황에서 하루라도 빨리 그 한을 풀어야 할 일이다. 국가가 먼저 풀어내지 못한다면 이들은 여전히 저 46년 전 비극에 갇혀 미래로의 걸음을 함께 할 수 없을 것이기 때문이다.
이 대통령은 제 1회 '광부의 날'을 맞은 지난 6월 29일 SNS을 통해 '사북항쟁'을 언급하긴 했다. 마침 움직임도 일고 있다. 박봉남 감독의 공 들인 다큐멘터리 <사북 1980>이 지난해부터 전국 각지서 공동체 상영을 이어가는 것이다. 지난 씨네만세에서 적었듯, 다큐를 넘어 운동이길 원하는 이 영화를 나는 있는 힘껏 지지하려 한다. 참여정부에서 출범한 1기 진실·화해를위한과거사정리위원회(진실화해위)가 진실을 발굴하고, 이어진 재심 재판으로 무죄선고와 함께 재판부의 사과가 담긴 판결문을 얻어내는 사례가 있었다곤 하지만, 국가차원에서 이 사건을 충실히 돌아보고 공식 사죄하는 일은 아직 이뤄지지 않은 것이다. 영화관람과 후원, 서명으로 함께 하는 '늦은 메아리 운동'을 통해 정부가 전격적으로 지난 잘못을 사죄하게끔 이끄는 작업이 의미 있는 이유다.