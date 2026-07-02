광주·제주·세월호 찾은 이재명 대통령, 사북은 왜 빠졌나

▲먼지, 사북을 묻다포스터 이미영

수고로운 다가섬으로 발굴한 진실



영화는 사북항쟁의 감춰진 진실에 성실하게 다가선다. 누구도 걸음하지도, 묻지도 않던 사북으로 들어가 만나고 캐묻고 영상으로 담는다. 두 젊은 여성이 지난 일을 캐묻고 다닌다는 소식에 불온한 움직임이 아니냐고 의심하는 권력의 모습이 또한 당시의 현실을 알게 한다.



<먼지, 사북을 묻다>가 <사북 1980>에 비하여 갖춘 미덕이 있다면 수고로움일 테다. 적어도 소재와 주제의 면에서 앞서 있는 어떤 작품에도 의지하지 않고서 수많은 사람들에게 선을 대고 하나하나 만나가며 사북의 진실을 더듬어 나아가는 모습이 놀랍다. 문제에 책임 있는 이들, 특히 군 관계자에게 어떻게든 물음을 던지려 하고, 사북 문제를 다룰 때마다 뒤로 빠져 있는 기업가도 전면에 드러내는 태도가 고개를 끄덕이게 한다.



그 결과로써 이혁배 당시 동원탄좌 사장의 목소리가 영화 안에 담기고, 이들 가문이 동원탄좌를 바탕으로 리츠칼튼 호텔과 로얄 컨트리클럽을 운영하는 레저기업으로 발돋움했다는 사실이, 심지어는 아르헨티나와 볼리비아 유전 사업에까지 진출했다는 이야기가 확인된다. 다른 곳에선 좀처럼 다뤄지지 않는 정보를 제시함으로써 사북의 가려진 진실 한 장을 은근슬쩍 들춰낸 것이다. 한 차례 통화 뒤 연락이 닿지 않는 기업주가 사는 서울 성북동 저택을 찾아서 그 외관까지 담아낸 장면은 앞서 비춰진 열악한 광부들의 사정과 극명하게 대비되며 강렬한 인상을 자아낸다. 무엇보다 지난 1980년의 비극이 민주화된 세상에서도 여전히 해소되지 않고 있다는 자각을 하도록 한다. 영화 <먼지, 사북을 묻다>의 분명하고도 선명한 미덕이 바로 여기에 있다.



광주민주화운동 한 달 전인 1980년 4월, 강원도 동원탄좌 광부들의 파업과 그 이후 있었던 국가폭력을 한국은 어찌 기억하고 있는가. 국가가 승인한 협상은 지켜지지 않았고 파업 주도세력에겐 가혹한 복수가 뒤따랐다. 그 과정에서 경찰이 주도한 무차별한 강제연행과 고문이 있었고 여성들에게는 성적 유린까지 가해졌다. 한순간에 일생 광부로 살아온 노동자들이 간첩으로 몰렸다. 그 모두가 과연 전두환의 군사반란과 대통령 취임과 관련이 없는 것일까.



한 달 뒤 광주에서의 비극으로 대중은 물론, 언론의 관심까지 받지 못한 사북이다. 국가폭력에 따른 고통을 오로지 피해자의 것으로 놓아둔 채로 한국사회는 제 잘못을 오래도록 돌보지 않았다. 이제와 하나하나 정부 상대 소송에 승소하면 정의가 되찾아지는 것일까. 그렇지가 않다. 광주를, 제주를, 세월호 침몰참사 피해자들을 찾아 위로한 대통령이 사북의 상처까지 보듬길 기대하는 건 그것이 국가가 나아갈 마땅한 길이며 국민의 아픔에 공감하는 대통령의 선택이라 믿어서다.



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기