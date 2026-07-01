'불꽃야구'도 외면한 배재고 야구부...혐오의 끝은 결국 배제다

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6월 29일 청룡기 대회에서 더그아웃 응원 중인 배재고 선수들상대인 광주일고 선수단을 야유하고 조롱하기 위한 해당 표현은 지난 5월, 5·18 민주화운동을 희화화한 스타벅스 마케팅 논란을 바로 연상시켰다. 스포츠 정신을 정면으로 위배한 배재고 야구부에 대해 지역과 역사적 상처를 조롱했다는 비판이 물밀듯이 쏟아졌다.논란이 확산되자 배재고는 두 차례 사과문을 발표하며 이번 사태를 윤리의식과 역사 인식의 총체적 문제로 규정했고, 재발 방지 교육과 자체 징계 절차를 약속했다. 서울시 자율형 사립고인 배재고에 대해 서울시교육청도 조사에 착수했고 대한야구소프트볼협회(KBSA) 역시 1일 스포츠공정위원회를 열어 KBSA 주관 대회 6개월 출전 정지라는 중징계를 내렸다.가장 상징적인 장면은 야구장 밖에서 나왔다. 인기 야구 예능 <불꽃야구2> 제작진이 지난달 7일 경기를 치르며 촬영을 완료한 배재고 편을 공개하지 않기로 결정한 것이다.불꽃야구 제작사인 스튜디오C1은 이번 사안의 심각성을 고려해 방송 예정일 1주일 앞두고 송출을 전격 취소했다. 이는 단순한 편성 변경이 아니라 역사 왜곡과 지역 비하를 저지르고 스포츠 정신을 훼손한 배재고 야구부를 자신들의 채널에 담지 않겠다는 사회적 메시지에 가깝다.