한국 현대사와 닮은꼴… 스릴러로 되살아난 브라질 군부독재

찬란

<시크릿 에이전트> 스틸마르셀루는 과거를 잊고 가족이 있는 곳에서 새출발하고 싶다. 하지만 그를 끈질기게 추적하는 망령이 있다. 이 때문에 그는 아들과 함께 지내지 못하고, 도나 할머니가 운영하는 일종의 피난처에서 은둔해야 한다. 일자리를 얻은 것도 돈을 벌기 위해서가 아니라 제대로 얼굴도 기억하지 못하는 친모의 흔적을 찾기 위해서다. 그가 머무는 빌라 주민들에겐 하나같이 사연이 있고 실은 대개 가명을 쓸 만큼 감춰야 할 비밀이 존재한다. 사설 '난민' 대피소인 셈이다.이 난민들 다수는 정치적 탄압에 시달리며 살해 위협까지 받는다. 대체 무슨 사연일까? 1977년의 브라질이란 시대 배경이 결정적 배경으로 성큼 들어선다. 1964년 쿠데타로 권력을 찬탈한 군부는 1985년까지 20여 년에 걸친 독재체제를 구축한 상황. 한국 현대사와 닮은 꼴로 군부정권 치하 높은 경제성장을 기록하며 번성하는 듯 보였다. 하지만 그 이면에는 무수한 억압과 통제가 존재했다. 미국 중앙정보국(CIA)에서 전수받은 고문이 음지에서 횡행하고 참정권은 유명무실했다.작중 배경인 에르네스투 가이제우 대통령 집권기는 상대적으로 눈에 뵈는 탄압은 덜해 보였지만, 수면 아래 감시와 통제는 여전했다. 공권력이 공식적으로 체포하진 않더라도 '백색 테러'로 불리는 우익 세력의 무단행위는 거의 통제받지 않는 실정. 군인 출신 청부업자를 동원해 정적과 좌파세력에 대한 무자비한 공격이 계속된다. 마르셀루 역시 모종의 사건으로 부패한 기득권 집단의 표적이 된 상황. 그로선 미치고 펄쩍 뛸 정도로 억울하기 짝이 없는 일이다.군사독재는 극소수 권력자만의 전유물이 아니다. 10여 년째 유지되던 독재정권에서 이득을 누리는 자들은 적은 수가 아니다. 헤시피 경찰서장 같은 전직 군부 고위인사는 경찰 완장을 찬 채 조직폭력배처럼 지역에 군림한다. 그는 고위층의 편의를 봐주고 사적 폭력을 일삼는 데 거리낌이 없다. 백인 엘리트 중심의 차별주의가 만연했고, 군부의 인맥은 사방에 뻗어 있다. 권력에 유착한 기업가들은 공공자산을 사유화하고 방해하는 이들을 제거하길 서슴지 않는다.