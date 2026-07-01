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한국 현대사와 닮은꼴… 스릴러로 되살아난 브라질 군부독재

한국 현대사와 닮은꼴… 스릴러로 되살아난 브라질 군부독재

[독립예술영화 개봉신상 리뷰] <시크릿 에이전트>

김상목(redoctobor)
26.07.01 17:54최종업데이트26.07.01 17:54
<시크릿 에이전트> 포스터
<시크릿 에이전트> 포스터찬란

1977년 브라질, '마르셀루'는 오랜만에 고향 헤시피로 돌아온다. 그곳에는 아들 '페르난두'가 기다린다. 도착하니 카니발이 한창이다. 거처를 잡고 일자리를 얻는다. 처가에 맡긴 아들과도 재회한다. 하지만 과거의 그림자가 다가온다. 아무래도 그는 석연찮은 비밀을 감춘 것 같다.

노란색 폭스바겐 비틀에 탄 남자가 주유소에 들른다. 분위기가 심상치 않다. 공터엔 간신히 가려놓은 시신이 썩어가고 들개가 주변을 맴돈다. 누구라도 피하고 싶은 현장. 직원에게 물어보니 며칠 전 기름을 훔치다 다른 직원의 반격에 죽은 도둑이라 한다. 경찰은 카니발 축제 대처로 바빠 며칠 후에나 도착 예정이다. 그때 요란한 사이렌과 함께 고속도로 경찰이 당도한다.

직원은 반기지만, 경관은 시체 따윈 안중에도 없다. 그는 비틀을 몰고 온 남자에게 용무가 있다. '삥'을 뜯기 위해서다. 하지만 빈털터리 남자는 담배라도 가져가라며 건넨다. 기대와 다른 반응에 경찰은 못마땅한 듯 철수한다. 남자에겐 순탄하지 않은 앞날 예고다. 한편 그가 향하는 항구도시 헤시피에선 지역신문 1면을 장식하는 사건이 터졌다. 포획한 상어 뱃속에서 사람 다리가 튀어나온 것.

해부학 수업 중 발생한 사건이라 즉시 경찰이 출동한다. 서장까지 행차했다. 썩어가는 냄새에 보관상태가 왜 이렇냐 하니 냉장고 고장이란다. 하지만 서장 일행은 의미심장한 눈빛을 교환한다. 그들에겐 이걸 어떻게 은밀히 처리할지가 문제일 뿐이다. 카니발 축제에서 91명이 사망했다는 뉴스가 해당 사건과 같은 면에서 경합한다.

얼핏 사건들은 별 연관이 없다. 부패 경찰, 충격적 가십, 광란의 축제 부작용은 눈살 찌푸릴 일일지언정 개별에 불과해 보인다. 하지만 모든 건 다 거대한 풍속화 마냥 1977년 당대 브라질 사회를 압축한 퍼즐이다. 도입부는 그렇게 개시된다. 이윽고 화면에 제목과 함께 2시간 40분 대작을 구성하는 세 파트 부제가 차례로 등장한다. '소년의 악몽'-'신원 확인소'-'수혈'로 이어지는 이야기는 대체 어디로 향할까?

1977년-브라질-헤시피

<시크릿 에이전트> 스틸
<시크릿 에이전트> 스틸찬란

영화 속 풍경은 흔히 상상하는 '브라질' 이미지 종합판과 같다. 카니발 축제에 들뜬 사람들은 도로 곳곳에서 기괴한 가면을 쓴 채 불쑥 튀어나와 놀라게 하고, 아이들은 골목에서 물을 끼얹으며 일탈을 만끽한다. 어둑해지면 도시 곳곳 남녀노소 뒤엉켜 춤과 음악으로 밤을 새운다. 사람들은 작은 일에도 열광하며 흥분은 열병처럼 거리를 잠식한다.

사람들은 자극을 원한다. 마르셀루와 오랜만에 만난 장인어른은 극장 영사기사로 일한다. 지금 한창 스티븐 스필버그의 '블록버스터' <죠스>가 히트작이다. 물 밑에서 식인상어는 형체를 드러내지 않고 효과음과 불길함만으로 관객의 공포를 심연에서 끌어올린다. 극장은 연일 만석을 이루고 아직 나이가 덜 찬 페르난두도 보고 싶다며 떼를 쓸 정도다. 그런 한편 실제로 상어 뱃속에선 시체 다리가 통째 튀어나온다. 해변도시에서 그냥 영화로만 볼 일이 아닌 셈.

카니발은 그저 신명 나는 축제가 아니다. 원초적 광기가 들끓고 사고가 속출한다. 서장은 남의 일 얘기하듯 91명 사망 보도에 100명은 죽었을 거라며 대수롭잖게 넘긴다. 마치 '분홍신' 신고 죽을 때까지 춤추는 집단광기와 다를 바 없을 지경. 개발과 성장에서 낙오된 브라질 북동부 페르남부쿠 사람들에겐 지루한 삶을 잠시라도 잊기 위한 필사의 몸부림일지 모른다. 그러나 찰나의 축제는 그들이 처한 엄연한 삶을 지울 수 없다.

얼핏 자유분방한 카니발 기간에도 헤시피 곳곳엔 기이한 '도시 전설'이 횡행한다. '털 난 다리' 괴담이다. 다리 한 짝이 인적 드문 야밤에 사람들을 습격한다. 하필 사랑을 나누는 (성별불문) 연인이나 특별한 성적 지향을 가진 소수자를 주로 겨냥한다고 전한다. 어디까지가 진실이고 어디부터가 상상인지 불분명한 괴담에는 하지만 일정한 실체가 있어 보인다. 은연중에 누군가 혹은 집단이 만만한 성 소수자와 소외계층에 테러를 가하는 중이다.

한국 현대사와 교차하는 군부독재 체제의 그림자

<시크릿 에이전트> 스틸
<시크릿 에이전트> 스틸찬란

마르셀루는 과거를 잊고 가족이 있는 곳에서 새출발하고 싶다. 하지만 그를 끈질기게 추적하는 망령이 있다. 이 때문에 그는 아들과 함께 지내지 못하고, 도나 할머니가 운영하는 일종의 피난처에서 은둔해야 한다. 일자리를 얻은 것도 돈을 벌기 위해서가 아니라 제대로 얼굴도 기억하지 못하는 친모의 흔적을 찾기 위해서다. 그가 머무는 빌라 주민들에겐 하나같이 사연이 있고 실은 대개 가명을 쓸 만큼 감춰야 할 비밀이 존재한다. 사설 '난민' 대피소인 셈이다.

이 난민들 다수는 정치적 탄압에 시달리며 살해 위협까지 받는다. 대체 무슨 사연일까? 1977년의 브라질이란 시대 배경이 결정적 배경으로 성큼 들어선다. 1964년 쿠데타로 권력을 찬탈한 군부는 1985년까지 20여 년에 걸친 독재체제를 구축한 상황. 한국 현대사와 닮은 꼴로 군부정권 치하 높은 경제성장을 기록하며 번성하는 듯 보였다. 하지만 그 이면에는 무수한 억압과 통제가 존재했다. 미국 중앙정보국(CIA)에서 전수받은 고문이 음지에서 횡행하고 참정권은 유명무실했다.

작중 배경인 에르네스투 가이제우 대통령 집권기는 상대적으로 눈에 뵈는 탄압은 덜해 보였지만, 수면 아래 감시와 통제는 여전했다. 공권력이 공식적으로 체포하진 않더라도 '백색 테러'로 불리는 우익 세력의 무단행위는 거의 통제받지 않는 실정. 군인 출신 청부업자를 동원해 정적과 좌파세력에 대한 무자비한 공격이 계속된다. 마르셀루 역시 모종의 사건으로 부패한 기득권 집단의 표적이 된 상황. 그로선 미치고 펄쩍 뛸 정도로 억울하기 짝이 없는 일이다.

군사독재는 극소수 권력자만의 전유물이 아니다. 10여 년째 유지되던 독재정권에서 이득을 누리는 자들은 적은 수가 아니다. 헤시피 경찰서장 같은 전직 군부 고위인사는 경찰 완장을 찬 채 조직폭력배처럼 지역에 군림한다. 그는 고위층의 편의를 봐주고 사적 폭력을 일삼는 데 거리낌이 없다. 백인 엘리트 중심의 차별주의가 만연했고, 군부의 인맥은 사방에 뻗어 있다. 권력에 유착한 기업가들은 공공자산을 사유화하고 방해하는 이들을 제거하길 서슴지 않는다.

1977년 헤시피의 공기와 촉감 재현

<시크릿 에이전트> 스틸
<시크릿 에이전트> 스틸찬란

마르셀루에게 원한을 품은 세력이 암살자를 파견한다. 숨 막히는 추격전 속에서 과연 주인공은 목숨을 부지할 수 있을까? 관객은 떨림을 참으며 화면을 지켜볼 수밖에 없다. 정치성 짙은 시대극치고는 이색적인 구성이다. 스릴러와 미스터리 구조에 역사물과 공포/판타지 요소가 가미된다. 감독의 고향인 헤시피 도시 전역이 깨알처럼 제 몫을 다하며 중심축을 풍성하게 떠받친다. 유서 깊은 도시 명소와 실제 거기 살 것 같은 이들이 화면 가득 빈 틈 없이 들어찬다.

'열대의 베니스'라 불리는 오랜 역사도시는 휴양지의 매력으로 넘친다. 부패한 기득권 VS 비참한 민중 전형적인 대비로만 그치지 않고, 누구보다 고향에 대해 정통할 감독이 오랜 세월 경험한 도시의 매력이 다채롭게 활용된다. 브라질 대중음악 'MPB' 리듬이 화면 속 공간을 가득 채운 가운데 생생한 도시 풍경이 평면을 넘어 입체감으로, 관객에게 시청각을 넘어 후각과 촉각에 이르기까지 감각적 체험으로 다가온다. 땀 냄새와 소금기가 실제 느껴질 것처럼.

<시크릿 에이전트>는 감독의 두 전작이 "1+1=3"으로 합쳐서 나눈 것처럼 다가온다. 2018년 <바쿠라우>가 보여준 부패정치와 권위주의, 서구 백인우월주의와 제국주의 행태가 21세기에도 여전히 브라질 오지에서 횡행하는 풍경과 이에 역사적으로 저항했던 선주민들의 기억을 SF 우화에, 고향 헤시피에서 유년기부터 상장했던 개인적 기억과 복잡한 현대 브라질 정치와 사회 맥락을 융합한 2023년 다큐멘터리 <유령들의 초상>이 하나로 통합해 결정판을 형성한다.

이런 개성이 영화를 정치적 서사와 더불어 장르적 재미도 놓치지 않는, '두 마리 토끼'를 잡으려는 과감한 도전으로 이끈다. 작품 속에서 치밀하게 뒤엉킨 시대 배경과 아울러 대중이 열광하며 시름을 잊게 해준 대중문화 요소, 특히 영화문화가 중요한 배경 장치로 기능한다. 극장이란 공간은 억압받던 시대에 다른 세계와 연결되는 통로인 동시에 말초적 쾌락을 배설하는 은밀한 공간도 되어준다. 관객은 범접하기 힘든 영사실에선 비밀 논의와 음모가 오간다.

침묵 속에 흐릿해지는 역사를 조명

<시크릿 에이전트> 스틸
<시크릿 에이전트> 스틸찬란

숨가쁜 음모 속에 갑자기 화면이 전환된다. 반세기를 뛰어넘은 2025년의 대학 연구실이다. 과거 군사독재 시대를 조사하는 연구자들이 과거 녹음기록을 파악하고 있다. 마르셀루의 테이프에 열중하던 역사학도 '플라비아'는 이제 부친보다 더 나이를 먹은 페르난두를 찾아 먼 길을 떠난다. 그에게 반드시 전하고픈 게 있기 때문이다. 하지만 아들은 아버지에 대해 아는 게 별로 없다며, 실은 얼굴과 목소리도 기억나지 않는다고 말한다. 당신이 더 잘 아는 것 같다고.

많은 나라가 군사독재에서 벗어나고자 끈질긴 투쟁 끝에 민주주의를 회복했지만, 여전한 기득권 세력과 일정한 타협 끝에 '침묵 협약'으로 과거사 단죄에 한계를 노출했다. 작중 인물의 말마따나 '기억상실증을 택한 국가'의 풍경이다. 파봤자 상처만 남고 해결하려면 내전을 불사해야 한다는 체념 가득한 정서다. 하지만 희생과 저항은 기억되어야 한다. 플라비아는 '역사에서 빠져나간 것들을 수집'하고 있다고 생각한다. 그저 땅에 묻고 지울 게 아니라는 이야기.

그런 현재의 뜻 있는 목소리가 과거에 존재했으나 어느새 잊힌 자들을 소환한다. 당대엔 패배했을지 몰라도 그들의 용기가 오늘의 '조금 더 숨쉴 만한' 브라질을 만들었다는 기억은, 2016 ~ 2022년ㅡ 역사의 바퀴를 거꾸로 돌리려던 보우소나르 극우 정권 치하에서 고심한 감독의 예술적 결론일 테다. 극심한 좌우 분열과 여전한 기득권 세력의 저항, 차별과 혐오 앞에서 영화로 맞서는 동시에, 대중적 접근성을 포기하지 않는 절묘한 분투가 그렇게 완성된다.

<작품정보>

시크릿 에이전트
O Agente Secreto
The Secret Agent
2025 브라질 드라마, 시대극
2026.07.08. 개봉 160분 15세 관람가
감독/각본 클레베르 멘돈사 필류
출연 바그너 모라
수입 찬란
배급 ㈜디스테이션
공동제공 소지섭, 51k

78회 칸영화제 감독상, 남우주연상
시크릿에이전트 클레베르 멘돈사 필류 바그너모라

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김상목 (redoctobor) 내방

대구사회복지영화제 프로그래머. 돈은 안되지만 즐거울 것 같거나 어쩌면 해야할 것 같은 일들을 이것저것 궁리합니다.

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