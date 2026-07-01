한국 현대사와 닮은꼴… 스릴러로 되살아난 브라질 군부독재

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<시크릿 에이전트> 스틸찬란
마르셀루에게 원한을 품은 세력이 암살자를 파견한다. 숨 막히는 추격전 속에서 과연 주인공은 목숨을 부지할 수 있을까? 관객은 떨림을 참으며 화면을 지켜볼 수밖에 없다. 정치성 짙은 시대극치고는 이색적인 구성이다. 스릴러와 미스터리 구조에 역사물과 공포/판타지 요소가 가미된다. 감독의 고향인 헤시피 도시 전역이 깨알처럼 제 몫을 다하며 중심축을 풍성하게 떠받친다. 유서 깊은 도시 명소와 실제 거기 살 것 같은 이들이 화면 가득 빈 틈 없이 들어찬다.
'열대의 베니스'라 불리는 오랜 역사도시는 휴양지의 매력으로 넘친다. 부패한 기득권 VS 비참한 민중 전형적인 대비로만 그치지 않고, 누구보다 고향에 대해 정통할 감독이 오랜 세월 경험한 도시의 매력이 다채롭게 활용된다. 브라질 대중음악 'MPB' 리듬이 화면 속 공간을 가득 채운 가운데 생생한 도시 풍경이 평면을 넘어 입체감으로, 관객에게 시청각을 넘어 후각과 촉각에 이르기까지 감각적 체험으로 다가온다. 땀 냄새와 소금기가 실제 느껴질 것처럼.
<시크릿 에이전트>는 감독의 두 전작이 "1+1=3"으로 합쳐서 나눈 것처럼 다가온다. 2018년 <바쿠라우>가 보여준 부패정치와 권위주의, 서구 백인우월주의와 제국주의 행태가 21세기에도 여전히 브라질 오지에서 횡행하는 풍경과 이에 역사적으로 저항했던 선주민들의 기억을 SF 우화에, 고향 헤시피에서 유년기부터 상장했던 개인적 기억과 복잡한 현대 브라질 정치와 사회 맥락을 융합한 2023년 다큐멘터리 <유령들의 초상>이 하나로 통합해 결정판을 형성한다.
이런 개성이 영화를 정치적 서사와 더불어 장르적 재미도 놓치지 않는, '두 마리 토끼'를 잡으려는 과감한 도전으로 이끈다. 작품 속에서 치밀하게 뒤엉킨 시대 배경과 아울러 대중이 열광하며 시름을 잊게 해준 대중문화 요소, 특히 영화문화가 중요한 배경 장치로 기능한다. 극장이란 공간은 억압받던 시대에 다른 세계와 연결되는 통로인 동시에 말초적 쾌락을 배설하는 은밀한 공간도 되어준다. 관객은 범접하기 힘든 영사실에선 비밀 논의와 음모가 오간다.
침묵 속에 흐릿해지는 역사를 조명