6월 ERA 1.35, 삼성의 철벽 수호신 김재윤

삼성라이온즈

30일 NC전 1.1이닝 무실점으로 시즌 20세이브를 기록한 삼성 마무리 김재윤이번 시즌 가장 먼저 20세이브를 돌파한 선수는 삼성의 마무리 김재윤이었다. 2023년 kt 시절(32세이브) 이후, 무려 3년 만에 20세이브를 기록했다. 삼성 이적 이후에는 처음이기도 하다.김재윤은 30일 창원 NC 파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 NC와의 경기에서 마무리로 등판해 1.1이닝 1피안타 무4사구 1탈삼진 무실점으로 호투하며 세이브를 기록했다.김재윤은 8회 2사 1, 2루 상황에서 최지광 다음으로 구원 등판을 했다. 이우성을 투수 앞 땅볼로 유도하는 것까지는 좋았다. 하지만 김재윤이 1루 송구 실책을 범하면서 주자는 만루가 되고 말았다. 점수가 9-7로 2점 차이였기 때문에 쉽지 않은 상황이었다.설상가상 다음 상대는 한석현이었다. 표본은 엄청 적었지만, 한석현은 김재윤과 통산 1차례 맞붙어 솔로포를 때린 좋은 기억이 있었다. 하지만 풀카운트 접전 끝에 중견수 뜬공으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.그 사이 삼성은 9회에만 4점을 뽑아내며 더 달아났다. 이미 세이브 요건 상황에 등판한 김재윤이었기에 9회를 좀 더 편하게 던질 수 있었다. 비록 2사 이후 김형준에게 안타를 맞았으나 신재인을 삼진으로 잡아내며 그대로 경기를 끝냈다.경기 종료 후 김재윤은 방송 인터뷰를 통해 "NC와 붙으면서 이번이 가장 긴 경기를 한 것 같았다. 타자들이 집중력을 잃지 않았고, 불펜도 잘 막아준 덕분에 이번 경기를 이길 수 있었다"라면서 소감을 밝혔다.8회 2사 만루가 최대 고비였다. 이에 대해서는 "만루에 풀카운트 상황이었다. 자신 있는 구종이 포심이다 보니, 포심을 생각했었다. 그런데 (장)승현이가 바로 포심 사인을 내서 더 자신 있게 던졌다. 구위로 눌러야겠다는 생각을 한 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다"라고 말했다.6월 6일 KIA전부터 11경기 연속 무실점 행진 중이다. 이에 대해선 "마무리 보직 자체가 점수를 주면 안되는 보직이다. 최대한 승리를 지켜내려고 열심히 던진 것을 제외하면 비결을 딱히 없는 것 같다"라고 말했다.김재윤의 6월 성적은 13경기 2승 1패 8세이브 평균자책점 1.35로 상당히 좋다. 출루 허용률(0.75)부터 피안타율(0.149), 피OPS(0.370) 등 세부 지표도 좋다. 이에 대한 비결로 "가족도 있지만, 팀 동료들이 너무 잘 도와주고 있다. 특히 투수진들이 끈끈하다 보니, 좋은 시너지 효과가 발동되는 것 같다"라고 말했다.김재윤의 개인 최다 세이브는 2022년 kt 시절 33개의 세이브였다. KBO리그 통계 사이트 스탯티즈(STATIZ)에 의하면, 이 페이스대로면 김재윤은 이번 시즌 37개의 세이브를 거둘 수 있다고 나온다. 이는 김재윤의 개인 최다 세이브 신기록과 세이브왕 타이틀을 거머쥘 수도 있는 성적이기도 하다. 이번 시즌 김재윤의 활약을 끝까지 눈여겨보면 좋을 듯하다.