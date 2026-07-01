'최강의 공격 듀오' 음바페-올리세, 프랑스의 16강 진출 이끌다

AFP=연합뉴스

2026 북중미 월드컵 32강전

(뉴욕 뉴저지 스타디움, 미국 뉴저지 - 2026년 7월 1일)

프랑스 3 - 음바페(도움:뎀벨레) 45' 바르콜라(도움:올리세) 53' 음바페(도움:올리세) 74'

스웨덴 0

1일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 32강 프랑스대 스웨덴 경기에서 프랑스가 스웨덴을 3-0으로 제압했다. 첫 골에 기뻐하는 프랑스의 음바페(왼쪽)와 디디에 데샹 감독, 우스만 뎀벨레.'우승후보' 프랑스가 킬리안 음바페와 마이클 올리세의 공격 듀오를 앞세워 스웨덴전 대승을 이끌었다.프랑스는 1일 오전 6시(아래 한국시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전에서 스웨덴에 3-0으로 승리했다.이로써 프랑스는 오는 5일 남미의 파라과이와 16강에서 격돌한다.이날 프랑스는 4-2-3-1 포메이션을 가동했다. 원톱은 킬리안 음바페, 2선은 브래들리 바르콜라-마이클 올리세-우스만 뎀벨레가 자리했다. 아드리앙 라비오-오렐리엥 추아메니가 중원을 맡았고, 포백은 테오 에르난데스-윌리암 살리바-다요 우파메카노-쥘 쿤데, 골문은 마이크 메냥이 지켰다.스웨덴은 4-4-2로 나섰다. 야코브 비델 세테르스트룀이 골키퍼 장갑을 낀 가운데 포백은 다니엘 스벤손-구스타프 라게르비엘케-빅토르 린델뢰프-가브리엘 구드문손으로 구성됐다. 중원은 앙토니 엘랑가-루카스 베리발-야신 아야리-엘리엇 스트라우드, 투톱은 알렉산데르 이사크-빅토르 요케레스가 출격했다.스웨덴은 초반부터 공수 간격을 크게 좁히며 로우 블록 대형을 유지했다. 프랑스는 높은 점유율에도 초반 15분 동안 상대 진영 페널티 박스까지 접근하지 못하는 흐름으로 지속됐다. 하지만 전반 15분 디뉴의 첫 번째 슈팅을 시작으로 공격의 활로가 열렸다. 16분 음바페가 시도한 중거리 슛은 골키퍼 정면으로 향했다. 전반 19분 바르콜라가 왼쪽 터치라인에서 탈압박에 성공한 이후 빠른 전진드리블에 이은 왼발슛이 높게 떠올랐다.전반 중반을 넘어서며 조금씩 프랑스 선수들의 몸이 풀려가기 시작했다. 다양한 공격 루트를 통해 스웨덴 수비진에 균열을 가했다. 다소 보이지 않았던 뎀벨레와 올리세의 존재감도 서서히 도드라졌다. 전반 30분 올리세, 음바페를 거쳐 페널티 박스 안에 대기하던 라비오의 마지막 왼발슛은 골키퍼 선방에 막혔다.프랑스는 두 번의 골대 불운을 맞았다. 전반 31분 쿤데가 오른쪽 하프 스페이스 침투에 이은 컷백 크로스를 내줬고, 골키퍼는 방향을 잡지 못했다. 이어 음바페의 오른발 슈팅이 골대를 튕겨나왔다. 전반전 최고의 빅찬스 미스였다. 전반 35분에는 올리세의 환상적인 왼발 바이시클 슈팅이 오른쪽 골 포스트를 맞았다.프랑스는 엄청난 속도의 공격 전개가 돋보였다. 전반 39분 빠르게 공격으로 전환하는 데 성공했고, 라비오의 패스를 받은 음바페가 중거리 슈팅을 시도했지만 골키퍼 품에 안겼다. 전반 40분에는 페널티 박스 아크 정면에서 시도한 올리세의 감아찬 슈팅이 골문 왼편으로 살짝 빗나갔다. 44분 올리세가 다시 한 번 아크 정면에서 시도한 왼발슛이 골키퍼 손에 걸렸다.프랑스는 전반 45분 곧바로 이어진 코너킥 기회에서 기회를 살렸다. 왼쪽 코너킥에서 짧게 처리한 뒤 뎀벨레가 음바페에게 패스를 건넸다. 음바페는 박스 안 왼쪽에서 요케레스를 상대로 스텝 오버 개인기로 제쳐낸 뒤 오른발 슈팅을 시도해 골망을 갈랐다.스웨덴은 킥오프를 하자마자 좋은 기회를 창출했다. 전반 추가 시간 46분 루즈볼 상황에서 스트라우드가 시도한 회심의 슈팅이 골문을 벗어나며 아쉬움을 자아냈다. 프랑스는 전반에만 슈팅수 15-3으로 상대를 압도하는 등 1골차 리드를 유지한 채 마감했다.프랑스는 후반 8분 한 골을 더 보탰다. 스웨덴의 패스 미스를 가로챈 뒤 빠른 카운터 어택으로 전환했다. 추아메니, 올리세를 거친 패스가 박스 안으로 침투한 바르콜라에게 전달됐다. 바르콜라는 침착하게 오른발 슈팅으로 마무리지었다.2-0으로 앞선 프랑스는 라인을 조금씩 내리며 안정적으로 경기를 끌고 나갔다. 후반 15분 올리세의 왼발 감아차기 슈팅이 골키퍼 선방에 막혔다. 후반 19분에는 음바페-올리세의 합작 기회가 다시 한번 세테르스트룀 골키퍼에 의해 저지됐다.스웨덴의 그레이엄 포터 감독은 후반 21분 베리발, 스트라우드 대신 제넬리 베스토르트 제넬리, 타하 알리를 투입하며 변화를 모색했다. 프랑스는 후반 25분 음바페-올리세의 빠른 2인 역습 전개를 통해 마지막 올리세가 골키퍼와 일대일로 맞섰지만 득점으로 연결되지 않았다.그러나 후반 29분에는 음바페-올리세 듀오가 결국 세 번째 골을 완성했다. 올리세가 센터백과 풀백 사이로 절묘하게 스루 패스를 찔러넣었고, 쇄도한 음바페가 오른발 슈팅으로 방점을 찍었다.프랑스의 디디에 데샹 감독은 후반 31분 뎀벨레, 쿤데 대신 데지레 두에, 말로 귀스토를 후반 33분에는 디뉴 대신 테오 에르난데스를 들여보내며 다음 경기를 대비했다. 스웨덴은 후반 37분 스벤손, 아야리 대신 마티아스 스반베리, 베냐민 뉘그렌를 넣었지만 반전은 이뤄지지 않았다. 프랑스는 후반 40분 음바페, 올리세에게 휴식을 부여했다. 그 자리를 장필리프 마테타, 라얀 셰르키로 대체했다.스웨덴은 후반 43분 요케레스에게 결정적인 기회가 찾아왔지만 메냥 골키퍼의 슈퍼 세이브로 인해 영패를 모면하지 못했다.프랑스는 이번 월드컵에서 강력한 우승후보로 평가받고 있다. 죽음의 I조에 편성됐지만 프랑스의 앞길을 저지할 팀은 없었다. 첫 경기 세네갈전에서 3-1로 승리하며 2002년 개막전 패배의 악몽을 씻어내더니 이라크에 3골차 승리를 거두고 일찌감치 32강 진출을 확정지었다. 조1위를 놓고 다툰 노르웨이와의 최종전에서도 4-1 대승을 거뒀다. 프랑스는 조별리그 3경기에서 10득점 2실점으로 완벽한 공수 밸런스를 선보이며 우승후보다운 위용을 뽐냈다.이 과정에서 음바페는 프랑스 공격의 선봉장 역할을 톡톡히했다. 세네갈, 이라크전에서 각각 멀티골을 터뜨린 데 이어 노르웨이전에서는 2도움을 올렸다. 3경기에서 무려 6개의 공격포인트다. 올리세는 3도움, 뎀벨레는 4골 1도움을 기록하며, 음바페와 더불어 최강의 공격 삼각편대로 활약했다.프랑스는 이번 32강 스웨덴전에서도 압도적인 공격력을 선보였다. 엄청난 속도와 개인 능력을 극대화하며 스웨덴 수비진을 유린했다. 프랑스의 1, 2선 공격진 4명은 모두 공격포인트를 올리며 존재감을 발휘했다.특히 음바페와 올리세의 활약은 단연 두드러졌다. 두 선수는 완벽한 호흡을 자랑하며 수많은 기회를 생산했다. 음바페는 2골, 올리세는 2도움을 각각 기록했다. 4경기 연속 공격 포인트 행진을 이어나간 음바페는 총 6골로 리오넬 메시(아르헨티나)와 함께 대회 득점 공동 선두로 등극했고, 올리세는 5도움으로 어시스트 단독 1위를 질주했다.이에 반해 스웨덴은 경기 초반 견고한 수비로 실점을 최소화 하는 전략으로 임했으나 프랑스의 화력을 감당하기엔 역부족이었다. 8년 만에 본선에 출전한 스웨덴의 월드컵 여정은 32강에서 막을 내렸다.