탈삼진왕 위력은 여전... '닥터K' 위력을 과시한 키움 '특급' 안우진

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큰사진보기 ▲탈삼진왕 출신답게 안우진은 이날 탈삼진을 11개나 잡아내며, 닥터K의 위력을 보여줬다 키움히어로즈

경기 종료 후 안우진은 방송 인터뷰를 통해 "첫 시리즈의 시작을 이길 수 있어서 기분이 너무 좋다"라며 소감을 밝혔다.



사실 6월의 안우진은 좋지 않았다. 4경기 2패 평균자책점 6.20으로 저조했다. 출루 허용률(1.52)부터 피안타율(0.280), 피OPS(0.800) 등 세부 지표도 좋지 않았다. 하지만 이날 쾌투를 선보였다. 이에 대해선 "경기를 복기하다 보니, 버리는 공이 너무 많았다. 그래서 최대한 단순하게 투구를 하자고 (김)건희랑 이야기를 했는데, 좋은 결과로 이어진 거 같다"라고 말했다.



QS까지 아웃카운트 1개를 남겨놓고 교체가 되었다. 아쉬움이 있을 듯했다. 이에 대해선 "뒤에 (조)영건이가 잘 막지 않았는가. '깔끔하게 막았으면 어땠을까'라는 생각은 있었지만, 후회는 없었다"라며 대인배의 면모를 보였다.



2022시즌 탈삼진 1위 출신답게 이날 LG 타선을 상대로 11개의 삼진을 잡아냈다. 1085일 만에 두 자릿수 탈삼진이었다. 이에 대해선 "솔직히 11개까지 잡은 줄 몰랐다. 그냥 한 타자씩 상대했을 뿐인데, 잘 잡아주는 코스에 공이 들어간 덕분에 결과가 좋았던 거 같다"라고 말했다.



마지막으로 키움 팬들에게 "팀이 어려운 상황이지만, 선수들이 매일 이기려고 준비하고 노력하고 있다. 잘 지켜봐주시면 좋겠다. 게다가 어린 선수들도 우리 팀이 많은데, 성장하는 걸 많이 봐주시고 응원해주셨으면 좋겠다. 고척돔을 항상 가득 채워주셔서 감사하다"라고 말했다.



한편 7월 1일 선발로 키움은 '외국인 에이스' 라울 알칸타라가 나선다. 이에 맞서는 LG는 좌완 함덕주가 선발로 출격한다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 탈삼진왕 출신답게 안우진은 이날 탈삼진을 11개나 잡아내며, 닥터K의 위력을 보여줬다경기 종료 후 안우진은 방송 인터뷰를 통해 "첫 시리즈의 시작을 이길 수 있어서 기분이 너무 좋다"라며 소감을 밝혔다.사실 6월의 안우진은 좋지 않았다. 4경기 2패 평균자책점 6.20으로 저조했다. 출루 허용률(1.52)부터 피안타율(0.280), 피OPS(0.800) 등 세부 지표도 좋지 않았다. 하지만 이날 쾌투를 선보였다. 이에 대해선 "경기를 복기하다 보니, 버리는 공이 너무 많았다. 그래서 최대한 단순하게 투구를 하자고 (김)건희랑 이야기를 했는데, 좋은 결과로 이어진 거 같다"라고 말했다.QS까지 아웃카운트 1개를 남겨놓고 교체가 되었다. 아쉬움이 있을 듯했다. 이에 대해선 "뒤에 (조)영건이가 잘 막지 않았는가. '깔끔하게 막았으면 어땠을까'라는 생각은 있었지만, 후회는 없었다"라며 대인배의 면모를 보였다.2022시즌 탈삼진 1위 출신답게 이날 LG 타선을 상대로 11개의 삼진을 잡아냈다. 1085일 만에 두 자릿수 탈삼진이었다. 이에 대해선 "솔직히 11개까지 잡은 줄 몰랐다. 그냥 한 타자씩 상대했을 뿐인데, 잘 잡아주는 코스에 공이 들어간 덕분에 결과가 좋았던 거 같다"라고 말했다.마지막으로 키움 팬들에게 "팀이 어려운 상황이지만, 선수들이 매일 이기려고 준비하고 노력하고 있다. 잘 지켜봐주시면 좋겠다. 게다가 어린 선수들도 우리 팀이 많은데, 성장하는 걸 많이 봐주시고 응원해주셨으면 좋겠다. 고척돔을 항상 가득 채워주셔서 감사하다"라고 말했다.한편 7월 1일 선발로 키움은 '외국인 에이스' 라울 알칸타라가 나선다. 이에 맞서는 LG는 좌완 함덕주가 선발로 출격한다. 키움히어로즈 선발투수 특급에이스 안우진 닥터K 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박재형 (kbo1982_ing) 내방 구독하기 KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다. 이 기자의 최신기사 '바람의 아들' 이종범을 넘어선 '작은 거인' 김선빈

30일 LG전 5.2이닝 무실점으로 호투한 키움 안우진2023년 8월 2일 이후, 무려 1063일 만에 LG를 만난 키움의 특급 에이스 안우진. 긴 공백 속에서도 안우진의 투구는 여전했다. 그의 활약에 힘을 입어 키움은 LG를 6-0으로 꺾었다.안우진은 30일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 LG와의 경기에서 선발로 나와 5.2이닝 1피안타 3사사구 11탈삼진 무실점으로 호투했다. LG 선발 톨허스트(5.1이닝 5실점)와의 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.1회는 2사 이후 오스틴 타석 때 땅볼 유도를 했으나 유격수 권혁빈의 송구 실책이 나왔다. 그러나 문정빈을 3구 삼진으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.2회를 삼자범퇴로 막은 안우진은 3회 선두타자 문성주에게 볼넷을 허용했다. 하지만 신민재(뜬공)와 송찬의(삼진), 박해민(땅볼)을 막아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.4회에는 1사 이후 문정빈에게 안타를 허용했다. 하지만 오지환(뜬공)과 홍창기(삼진)를 막아내며 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.5회에는 세 타자를 모두 삼진으로 잡아냈다. 하지만 6회가 아쉬웠다. 두 타자를 연속으로 삼진 잡았으나 오스틴(몸에 맞는 공)과 문정빈(볼넷)을 출루시키고 말았다. 2사 주자는 1, 2루.여기서 키움은 투구 교체를 감행했다. 투구 수가 95개로 한계치에 임박했기 때문이다. 다행히 바뀐 투수 조영건이 오지환을 삼진으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마무리 지었다. 안우진의 승계 주자 2명도 모두 잔루가 되었다.이후, 불펜진이 남은 이닝을 모두 무실점으로 막아내며 키움과 안우진의 승리를 지켜냈다.