탈삼진왕 위력은 여전... '닥터K' 위력을 과시한 키움 '특급' 안우진

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탈삼진왕 출신답게 안우진은 이날 탈삼진을 11개나 잡아내며, 닥터K의 위력을 보여줬다키움히어로즈
경기 종료 후 안우진은 방송 인터뷰를 통해 "첫 시리즈의 시작을 이길 수 있어서 기분이 너무 좋다"라며 소감을 밝혔다.
사실 6월의 안우진은 좋지 않았다. 4경기 2패 평균자책점 6.20으로 저조했다. 출루 허용률(1.52)부터 피안타율(0.280), 피OPS(0.800) 등 세부 지표도 좋지 않았다. 하지만 이날 쾌투를 선보였다. 이에 대해선 "경기를 복기하다 보니, 버리는 공이 너무 많았다. 그래서 최대한 단순하게 투구를 하자고 (김)건희랑 이야기를 했는데, 좋은 결과로 이어진 거 같다"라고 말했다.
QS까지 아웃카운트 1개를 남겨놓고 교체가 되었다. 아쉬움이 있을 듯했다. 이에 대해선 "뒤에 (조)영건이가 잘 막지 않았는가. '깔끔하게 막았으면 어땠을까'라는 생각은 있었지만, 후회는 없었다"라며 대인배의 면모를 보였다.
2022시즌 탈삼진 1위 출신답게 이날 LG 타선을 상대로 11개의 삼진을 잡아냈다. 1085일 만에 두 자릿수 탈삼진이었다. 이에 대해선 "솔직히 11개까지 잡은 줄 몰랐다. 그냥 한 타자씩 상대했을 뿐인데, 잘 잡아주는 코스에 공이 들어간 덕분에 결과가 좋았던 거 같다"라고 말했다.
마지막으로 키움 팬들에게 "팀이 어려운 상황이지만, 선수들이 매일 이기려고 준비하고 노력하고 있다. 잘 지켜봐주시면 좋겠다. 게다가 어린 선수들도 우리 팀이 많은데, 성장하는 걸 많이 봐주시고 응원해주셨으면 좋겠다. 고척돔을 항상 가득 채워주셔서 감사하다"라고 말했다.
한편 7월 1일 선발로 키움은 '외국인 에이스' 라울 알칸타라가 나선다. 이에 맞서는 LG는 좌완 함덕주가 선발로 출격한다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기