'바람의 아들' 이종범을 넘어선 '작은 거인' 김선빈

KIA타이거즈

KIA의 프랜차이즈 스타 김선빈이 팀 내 레전드를 이종범을 넘어 타이거즈 최다안타 신기록을 세웠다4위 KIA 타이거즈의 상승세는 여전했다. KIA는 30일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 SSG와의 경기에서 10-3으로 대승을 거뒀다.마운드에서는 선발 올러가 6이닝 5피안타 4사사구 10탈삼진 3실점(비자책)을 기록하며 SSG 킬러의 위력을 과시했다. 타선에서는 '슈퍼스타' 김도영이 3안타(2홈런) 3타점 3득점으로 맹활약을 했다.그리고 이 선수의 활약도 있었다. 멀티히트 포함 3출루 경기를 선보이며 타선의 힘을 보탰다. 타이거즈 타선의 '리빙 레전드' 김선빈이 그 주인공이다.김선빈은 6번 타자 2루수로 선발 출장해 4타수 2안타 1타점 1득점 1볼넷으로 3출루 경기를 선보였다. 하위타선에서 힘을 보탰다.세 번째 타석까지는 2타수 무안타 1볼넷에 그쳤다. 하지만 네 번째 타석에서부터 김선빈은 집중력을 보이기 시작했다.6회말 1사 2루 상황에서 SSG 투수 박시후의 9구 투심을 공략해 1타점 적시타를 만들었다. 스코어는 10-3. 뒤이어 한준수의 안타로 2루까지 진루에 성공했다. 하지만 변우혁의 병살타가 나오면서 득점으로는 연결되지 못했다. 그럼에도 김선빈은 이 안타로 개인 통산 1797안타를 치며, 역대 타이거즈 프랜차이즈 최다 안타 타이기록을 세웠다. '바람의 아들' 이종범과 나란히 했다.마지막 타석은 8회말 1사 상황이었다. SSG 투수 서진용의 5구 직구를 공략해 안타를 만들었다. 이 안타로 김선빈은 개인 통산 1798안타, 역대 타이거즈 프랜차이즈 최다 안타 신기록을 세웠다.경기 종료 후 김선빈은 방송 인터뷰를 통해 "내가 야구를 이렇게 길게 할 줄은 몰랐다. 특히 이종범 선배님의 기록을 넘어 감회가 많이 새롭다"라며 소감을 밝혔다.이어서 "팀에 도움이 우선 되어야 하기 때문에 '방망이에 정타만 맞추자'고 생각했다. 초반부터 선수들이 점수를 많이 내줘서 편하게 임했지만, 그래도 내가 요새 타격감이 너무 좋지 않아 팬들에게 미안함 마음이 컸다"라며 반성하는 모습을 보였다. 실제로 이날 경기 전까지 김선빈의 6월 성적이 좋지 않았다. 22경기 나와 66타수 13안타 3타점 4득점 타율 0.197 OPS 0.545에 그쳤다.KIA 마운드에 리빙 레전드로 양현종이 있다면, KIA 타선에 리빙 레전드로 이제 김선빈이 있다. 타이거즈 후배들에게 할 말로 "지금은 어린 선수들이 경기를 나가다 보니, 팀 플레이가 좀 부족한 부분이 많이 보인다. 그 부분에 대해선 조언을 많이 해주지만, 많은 경기를 뛰다 보면 어린 선수들도 경험이 되어서 잘하지 않을까 싶다"라고 말했다.향후 타이거즈에서의 목표에 대해선 "(김)도영이나 (나)성범이, 카스트로, (김)호령이 등 우리 팀 타자들이 다 잘하고 있다. 나는 팀 플레이를 많이 우선시하는 선수다 보니, 서포터 역할을 많이 해주고 싶다"라고 말했다.마지막으로 KIA팬들에게 "전반기도 얼마 남지 않았다. 우리 선수들이 최선을 다해서 남은 경기에 더 많은 승수를 쌓아서 더 높은 곳으로 올라갈 수 있도록 노력 많이 하겠다"라고 말했다.