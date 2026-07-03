인터넷이 고립을 불러온다고? 재개봉 앞둔 이 영화의 경고

▲회로포스터 디오시네마

잃어버린 10년의 절망감이 자욱하다



혹자는 이 영화가 처음부터 세계의 붕괴를 그린 아포칼립스라 말한다. <큐어>와 <절규>가 그러하듯, 인간과 인간 사이에 각 개인을 파멸케 하는 고독과 허무, 공포가 퍼져나가 사회 전체를 잠식하게 된다는 이야기다. 영화 가운데 정과 우정, 사랑 같은 것이 무력하게 부서져 나가는 형국이 꼭 그를 겨냥한 배치라고 보면 나름의 설득력 또한 있는 듯하다.



그저 인터넷, 온라인 연결만을 그린 영화라고 말하지 않는 이들도 있다. 영화가 만들어진 시기는 유럽 여러 나라를 넘어 세계 제2위의 경제 대국으로 군림했던 1990년대 일본 경제가 소위 거품처럼 붕괴한 뒤 '잃어버린 10년'이란 이야기가 나돌던 때이기도 하다. 소시민들은 미래를 기약할 수 없는 불안과 두려움의 자장 아래 놓여 있었고, 누구도 쉽게 희망을 말할 수 없는 상황이 지속됐다. 영화가 스스로 문제의 근원을 저격하지도, 답을 내지도 못하고 짙은 절망의 분위기를 조성해 나가는 데는 이와 같은 사회적 상황 또한 자리한다는 분석이다. 당시 나온 일련의 공포영화가 대체로 비슷한 분위기를 공유한다는 점을 떠올려보면 그 해석이 아주 틀렸다고 말하긴 어려울 테다.



요컨대 <회로>는 독창적 방법론으로 시대를 반영한 영화의 장르적 변주다. 충분히 두려우냐 하면 보는 이에 따라 답이 달라질 수 있겠다. 그러나 이 영화가 공포를 끌어내는 방식은 다른 영화에서 흔히 발견하게 되는 그렇고 그런 수단을 통한 것이 아니다. 유령은 천천히 허우적거리는 것에 가깝고, 분위기는 몰아치는 대신 잠식한다는 표현이 어울린다. 윽박지르듯 겁주는 방식이 흔히 통용되는 공포영화 가운데 이와 같은 작품을 만나기란 생각만큼 쉬운 일이 아니다. 바로 그 희소성이 <회로>를 오늘에 이르러 다시 보게 하는 결정적 이유일 테다.



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