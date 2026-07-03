인터넷이 고립을 불러온다고? 재개봉 앞둔 이 영화의 경고

한 시대가 종언을 고한다. 2026년의 이야기가 아니다. 밀레니엄, 곧 한 세기가 저무는 광경을 지켜보던 26년 전 이야기다. 정보화며 세계화란 말이 민주화보다 더 많이 쓰이던 시대, 컴퓨터가 집집마다 한 대씩 마련되고, 거리엔 식당만큼 많은 PC방이 생겨나던 때다. 지난 시대의 모든 것이 아날로그란 이름으로 마치 뒤처진 무엇처럼 여겨지던 이 시대, 한국과 한국인들은 과연 새로 다가오는 시대를 선택했던 걸까. 아니면 그저 떠밀리듯, 닥쳐온 세상 가운데 어떻게든 살아냈던 것뿐일까.
시대는 작품을 만든다. 세기말, 역사의 한 장이 넘어가던 그 시대에 만들어진 일련의 작품들이 그 시대를 반영한다고 이야기되곤 한다. 세기말의 분위기를 잘 보여주는 수많은 작품군 가운데서 일본 공포영화가 자주 거론되는 건 그리 낯설지 않다. 이는 그 시대 일본 영화가 각별히 시대상을 잘 반영하고 있기 때문이겠다.
한국에선 <링> <주온> 정도의 성공한 일본 공포영화만 유명하지만 이밖에도 주목받는 공포영화가 제법 있었다. 이달 8일 한국서 재개봉을 앞둔 <회로>도 그중 한 편이다. 오늘에 이르러 일본 영화계를 떠받치는 여러 기둥 중 하나로 평가되는 구로사와 기요시의 대표작이다.
세계 유수 영화제가 그의 작품을 초청해 상영하는데, 한국에서도 일찍이 구로사와 기요시의 존재가 발굴돼 '저기 일본에는 이런 작가도 있다'고 주목하기도 했다. 올해 그 신작 <차임>이 한국서 개봉한 것과 발맞춰 25년을 가로질러 <회로> 또한 새로 선보이게 되었으니 그 오랜 팬은 기대감을 안고 극장을 찾을 수 있을 테다.