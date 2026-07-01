웨딩드레스에 운동화 신고 달리는 여자, 핏빛 복수가 시작됐다

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영화 <레디 오어 낫: 죽음의 숨바꼭질>월트디즈니 컴퍼니 코리아
영화는 전 세계적인 부호가 한자리에 모인 자리를 배경 삼아 이들의 위선과 광기를 제대로 까발린다. 게임 사업으로 부를 쌓은 르 도마스 가문이 멸족된 이후 네 가문의 다툼이 본격화된다. 이들 사이의 오랜 규칙은 그대로다. 활, 도끼, 장총 등을 이용해 술래를 잡아야 하며 술래는 동이 틀 때까지 살아남아야만 한다. 시간은 엄수해야 하며 같은 편을 죽여서는 안 된다. 규칙을 어길 시 누구라도 죽음을 면치 못한다.
영화는 더 잔혹한 게임을 치르게 된 인물을 쫓으며 카타르시스를 안긴다. 판이 커진 술래잡기에 동생 페이스까지 합세해 이야기는 예측불허, 속수무책으로 흘러간다. 그레이스와 페이스는 위기 속에 끊임없이 부딪히지만 결국 끈끈한 자매애로 난관을 극복해 나간다. 생사의 갈림길에서 서로의 존재를 확인하며 그간의 오해를 풀고 더 돈독해진다. 자매는 돈도 이렇다 할 배경도 없지만 규칙의 빈틈을 파고들며 고난을 극복한다.
결혼 제도를 비트는 영리함