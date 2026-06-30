홍명보-정몽규가 했어야 할 '사과', 손흥민이 대신 했다

유성호

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 성적 부진의 책임을 지고 자진 사퇴한 홍명보 전 한국 축구대표팀 감독과 선수들이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국하자 축구 팬들이 홍 전 감독을 규탄하는 현수막을 펼쳐 보이고 있다.홍명보호는 출발부터 문제가 많았다. 축구협회는 홍명보 감독의 선임 과정에서부터 공정성과 특혜 논란에 휘말렸다. 홍명보 감독의 자질에 대한 의구심도 높았다. 12년 전에 대표팀에서 이미 한 번 크게 실패한 감독을, 굳이 무리수를 두어가며 다시 모셔와야 하는 필요성에 국민들은 공감하지 못했다. 홍명보 감독이 시즌 중에 소속팀을 내버리고 무책임하게 대표팀으로 떠나버리면서 울산 HD와 K리그 팬들도 깊은 상처를 받았다.국가대표팀에서 성과로서 증명하지도 못했다. 12년 전 브라질 대회와 달리, 이번에는 홍명보 감독이 부임하고 2년이라는 비교적 충분한 시간이 주어졌음에도 대표팀의 경기력과 조직력은 나아지지 않았다. 손흥민, 이강인, 김민재 등 한국축구 역대급 선수진, 최상의 월드컵 대진운 등 이보다 더 성적을 내기에 좋을 수 없는 행운들까지 겹쳤음에도 기회를 살리지 못했다.홍명보호는 1승 2패라는 저조한 성적으로 조별리그 3위에 머물렀고, 48개국으로 확대된 첫 본선에서 와일드카드 티켓마저 놓치면서 32강에 탈락하는 수모를 당했다. 홍명보 감독은 2014년에 이어 최초로 월드컵 감독을 두 번 맡아 모두 실패한 지도자로 불명예 기록을 세웠다. 사령탑으로서 홍명보의 마지막 A매치 경기가 된 남아공전은 2014년 대회의 알제리전을 뛰어넘는 '한국축구 역대 최악의 월드컵 경기'라는 오명을 남겼다.하지만 이미 상처받은 국민들의 마음에 더 큰 불을 지른 것은, 홍명보 감독이 보여준 '패장으로서의 태도'였다. 남아공전 다음날인 26일, 한국이 아직 32강행 가능성을 지켜보고 있던 상황에서 조별리그 결산 기자회견에 나선 홍명보 감독은, 남아공전 졸전의 원인에 대하여 "저희도 당황스럽다. 아직도 이유를 모르겠다"는 뉘앙스의 인터뷰로 오히려 팬들을 당황스럽게 만들었다. 홍명보 감독은 현지의 기후, 선수들의 지나친 부담감 등 '경기 외적인 요인'을 거론했지만 정작 본인의 전술이나 선수기용 문제 등에 대한 자기 성찰과 반성은 전혀 보이지 않았다.오히려 "실전은 연습한 대로 되지 않는다", "월드컵에서 이렇게 뒤숭숭하지 않은 경우는 처음이다. 2014년에는 이보다 50배는 어려웠다" 등 대표팀을 향한 문제제기를 외면하는 태도로 일관하여 여론과 동떨어진 현실인식을 드러냈다. 이에 KBS는 27일 심층 보도를 통하여 남아공전 당시 대표팀의 현지 환경을 분석한 뒤 "경기력에 큰 영향을 미칠 만한 외부적 요인은 없었다"는 결론을 내리며 "그렇다면 부진의 원인은 감독의 전술과 경기운영 문제"라는 작심비판을 내놓기도 했다.한국의 조별리그 탈락이 확정되고 귀국을 앞둔 29일 새벽(한국시간), 홍명보 감독은 다시 한번 기자회견을 열고 대표팀 감독직에서 물러나겠다고 밝혔다. 하지만 여기서도 홍 감독의 태도는 또다시 도마 위에 올랐다. 홍 감독은 약 1분 30초 분량의 입장문만 낭독한 뒤 별도의 질의응답 없이 곧바로 회견장을 떠났다.입장문마저도 '본인이 무엇을 잘못했는지'에 대한 사과와 반성보다는 "내 선택은 모두 한국축구를 위한 것"이라는 자기 변명에 가까운 내용에 불과했다. 또한 홍 감독은 회견장을 나서는 과정에서 양손을 바지 주머니에 넣은 모습이 공개되면서 누리꾼들 사이에서는 "저게 월드컵 실패를 초래한 수장으로서, 책임감을 느끼는 태도냐"는 비판이 확산했다.홍명보 감독을 향한 비판에 가장 앞장섰던 박문성 축구해설위원은 "대표팀 감독으로서 이런 결과가 나왔다면 최소한 팬들에게 잠깐이라도 인사하고 책임 있는 모습을 보여줬어야 한다. 그것은 단순한 감정적 비난이 아니라, 지도자의 공적 책임에 대한 요구"라며 홍 감독이 마지막까지 실망스러운 모습을 보였다고 직격했다.한편 축구대표팀의 '캡틴' 손흥민은 홍명보 감독이 귀국한 날, 개인 SNS를 통해 처음으로 이번 월드컵에 대한 심경을 전했다. 손흥민은 이번 대회에서 조별리그 3경기에 모두 출전했으나 공격포인트를 올리는 데 실패하며 아쉬운 모습을 보였다. 남아공전에서는 월드컵 4번째 출전 만에 처음으로 선발에서 제외되기도 했다. 대표팀의 거듭된 졸전과 탈락 속에 손흥민의 낙담한 표정은 보는 이들의 안타까움을 자아냈다.손흥민은 "어디서부터 시작해야 할지 모르겠다. 현실을 피하고 싶지 않다. 가장 먼저 대한민국 국민 여러분과 축구를 사랑해 주시는 팬분들께 진심으로 죄송하다"고 사과했다. 이어 "지금도 이 현실을 받아들이기가 쉽지 않다. 나보다 훨씬 더 큰 실망과 상처를 안고 계실 팬분들을 생각하면 제 마음을 이야기하는 것조차 조심스럽지만, 팬분들이 느끼시는 마음도 내 마음과 크게 다르지 않을 것"이라고 덧붙였다.하지만 손흥민은 일각에서 제기되는 국가대표 은퇴설에 대하여 해명하며 다시 시작하겠다는 의지를 내비쳤다. 손흥민은 "말로 다 표현하기보다 국민 여러분과 축구 팬분들의 마음을 돌릴 수 있도록 다시 내 자리에서 최선을 다하겠다. 다시 즐거움을 드릴 수 있도록 죽기 살기로 달려보겠다. 팬분들이 나를 찾으실 때까지, 나를 필요로 하실 때까지 내 모든 것을 쏟아부어 다시 잘 준비하겠다"고 밝혀 국가대표 생활을 이어가겠다는 뜻을 분명히 했다.비난으로 가득했던 홍명보 감독의 입장문과 달리, 손흥민의 게시글은 하루 만에 3만 건 이상의 댓글, 125만 건의 '좋아요'를 받으며 폭발적인 반응을 일으키고 있다. 박서준, 공유, 존박, 싸이 등 여러 유명인들도 손흥민의 글에 '좋아요'를 누르거나 응원 댓글을 남기며 지지의 목소리를 전하고 있다. 이는 손흥민의 글이야말로 어쩌면 국민들이 '리더'에게서 가장 듣고싶어 했을 모범적인 사과의 정석에 가까웠기 때문이 아닐까.그리고 이처럼 결과에 진정으로 책임지고 반성하는 모습은, 일개 선수인 손흥민이 나서기 이전에, 정몽규 회장이나 홍명보 감독이 먼저 보여줬어야 할 태도였다. 그들이 고작 자리에서 물러나는 것으로 모든 책임을 다했다고 착각하고 있는 것은 아니었을가. 이처럼 기성세대인 축구계 '어른들'이 오만방자하고 무책임한 태도로 팬들의 분노를 유발했던 것과 달리, 손흥민은 자신의 책임을 회피하지도 정당화하지도 않고, 끝까지 용감하게 팬들 앞에 나서면서 오히려 박수를 받고 있다. 팬들은 축구협회장이나 대표팀 감독보다도 손흥민의 태도가 더 어른스럽다면서, 한편으로 선수가 대신 한국축구를 대표하여 사과해야 하는 이런 상황 자체가 안타깝다는 반응이 나오고 있다.한국의 이번 월드컵은 어쨌든 끝났다. 하지만 감독 선임 과정의 공정성 논란부터 본선 경기력 문제까지 이어진 일련의 사태를 두고, 축구계 안팎에서는 단순히 협회장과 감독 교체만으로 책임 소재가 끝나는 것이 아니라고 지적한다. 축구계 전반의 대대적인 개혁과 인적쇄신이 함께 이루어져야 한다는 목소리가 높아지고 있다.