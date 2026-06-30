무기 들고 나타나 '맞사냥' ... 두 번째 잔혹한 숨바꼭질이 시작됐다

월트 디즈니 컴퍼니 코리아

영화 <레디 오어 낫: 죽음의 숨바꼭질>의 한 장면.1편이 시집살이를 은유적으로 그려냈다면, 이번 작품은 세상을 움직이는 초일류이자 초상류층을 정조준한다. 그들은 능력도, 자질도, 자격도 부족하지만 악마와의 계약 하나만으로 엘리트 가문 연합체의 일원이 된 사람들이다. 그러니 나서야 할 때는 머뭇거리고, 나서지 말아야 할 때는 무모하게 행동한다. 서로를 배신하는 것은 물론, 가족마저 쉽게 내팽개치기 일쑤다.반면 그레이스와 페이스는 오래전 헤어진 데다, 페이스는 자신을 버렸다고 믿는 언니를 원망하고 있다. 그럼에도 결정적인 순간이 오면 두 사람은 서로를 위해 기꺼이 자신을 내던진다. 평소에는 상처를 주고받고 심지어 서로에게서 떠나려 하지만, 위기의 순간만큼은 주저 없이 서로를 선택하는 것이다. 소위 엘리트 가문 연합체와의 완전히 반대되는 행동이다.엘리트 가문 연합체라는 집단은 탐욕과 위선으로 뒤섞인 사람들의 모임이다. 한마디로 '바보'이면서도 '악한 인간들'이다. 제대로 해낼 능력도, 제대로 하려는 의지도 없다. 그레이스와 페이스를 사냥하겠다며 나서는 과정에서 그 민낯이 하나둘 드러난다. 멋있고 카리스마 넘치는 악인이 아니라 추잡하고 우스꽝스러운 악인을 내세운 점이야말로 이 영화가 선사하는 역발상의 카타르시스다.이 이야기의 끝은 과연 어디일까. 세상을 움직일 만큼 막강한 힘을 가진 자들을 정말 무너뜨릴 수 있을까. 그리고 가능하다면 어떻게 무너뜨릴 것인가. 악은 쉽게 사라지지 않고, 탐욕의 뿌리는 생각보다 훨씬 깊다. 완전한 파괴는 불가능할지도 모른다. 그럼에도 이런 이야기는 계속 만들어질 필요가 있다.