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무기 들고 나타나 '맞사냥' ... 두 번째 잔혹한 숨바꼭질이 시작됐다

무기 들고 나타나 '맞사냥' ... 두 번째 잔혹한 숨바꼭질이 시작됐다

[영화 리뷰] <레디 오어 낫: 죽음의 숨바꼭질>

김형욱(singenv)
26.06.30 17:52최종업데이트26.06.30 17:52
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

그레이스는 르 도마스 가문에 시집을 갔다가 영문도 모른 채 총공세에 휘말려 죽을 고비를 넘긴다. 그렇게 피와 그을음으로 더럽혀진 드레스를 입은 채 화재에 휩싸인 저택을 뒤로하고 병원으로 이송된다. 그곳에서 오랜만에 여동생 페이스와 재회하지만, 곧 경찰이 찾아와 그녀를 체포하겠다고 한다. 경찰과 함께 이동하던 중, 갑자기 괴한들이 들이닥친다.

저항하며 도망쳐 보지만 끝내 붙잡히고, 자매가 눈을 뜬 곳은 덴포스 리조트였다. 그곳에는 악마 '르 베일'과 계약한 엘리트 가문 연합체 '카발'이 모여 있었다. 르 도마스 가문의 몰락으로 의장석이 비게 되었고, 남은 4개의 라이벌 가문은 그 자리를 차지하기 위해 그레이스를 사냥해야 하는 상황이다.

그레이스와 페이스 역시 복잡한 규칙을 전해 듣고, 르 도마스 가문의 정체 또한 알게 된다. 그들은 악마에게 영혼을 팔아 세상을 움직일 권력을 손에 넣은 자들이었다. 그레이스와 페이스는 새벽까지 이어지는 엘리트 가문 구성원들의 파상공세를 견뎌야 한다. 과연 이번에는 살아남을 수 있을까? 어떻게?

영화 <레디 오어 낫: 죽음의 숨바꼭질>의 한 장면.
영화 <레디 오어 낫: 죽음의 숨바꼭질>의 한 장면.월트 디즈니 컴퍼니 코리아

살아남은 신부, 거대한 악마의 게임에 뛰어들다

2019년 개봉해 북미를 비롯한 세계 시장에서 컬트적인 인기를 끌며 B급 슬래셔 코미디의 독보적인 위치를 차지한 영화 <레디 오어 낫>은 아쉽게도 국내 개봉에는 실패했다. 결혼 첫날밤, 시댁 식구들이 자신을 악마에게 바칠 제물로 삼으려 한다는 설정이 국내 정서와는 다소 거리가 있었던 탓일지도 모르겠다.

이후 무려 7년 만에 돌아온 속편 <레디 오어 낫: 죽음의 숨바꼭질>은 전 편만큼의 화제성을 얻지는 못했지만 국내 개봉에는 성공했다. 한층 커진 세계관과 스케일, 화려한 캐스팅이 시선을 사로잡는다. 특히 그로테스크 바디 호러의 거장 데이비드 크로넨버그 감독의 깜짝 출연은 반가움을 더한다. 이 밖에도 반가운 얼굴들이 곳곳에서 등장한다.

재미만큼은 확실히 보장한다. 1편에서 그레이스가 영문도 모른 채 살아남기에 급급했다면, 2편에서는 동생 페이스와 함께 각종 무기를 들고 적극적으로 '맞사냥'에 나선다. 이제는 생존 전문가라 해도 과언이 아니다. 만약 3편이 나온다면, 한 단계 더 진화한 전사의 모습을 보여 줄 것이라는 기대도 생긴다.

한편 전작에 이어 블랙 코미디의 색채는 더욱 짙어졌다. 엘리트 가문이라면서도 하는 행동은 하나같이 비엘리트적이고, 가문의 규칙을 어겼을 때 벌어지는 황당무계한 신체 폭발은 차라리 웃음을 자아낸다. 다양한 캐릭터들이 툭툭 내뱉는 대사 하나하나에도 독특한 개성이 살아 있다.

영화 <레디 오어 낫: 죽음의 숨바꼭질>의 한 장면.
영화 <레디 오어 낫: 죽음의 숨바꼭질>의 한 장면.월트 디즈니 컴퍼니 코리아

악마보다 탐욕스러운 엘리트들을 향한 풍자

1편이 시집살이를 은유적으로 그려냈다면, 이번 작품은 세상을 움직이는 초일류이자 초상류층을 정조준한다. 그들은 능력도, 자질도, 자격도 부족하지만 악마와의 계약 하나만으로 엘리트 가문 연합체의 일원이 된 사람들이다. 그러니 나서야 할 때는 머뭇거리고, 나서지 말아야 할 때는 무모하게 행동한다. 서로를 배신하는 것은 물론, 가족마저 쉽게 내팽개치기 일쑤다.

반면 그레이스와 페이스는 오래전 헤어진 데다, 페이스는 자신을 버렸다고 믿는 언니를 원망하고 있다. 그럼에도 결정적인 순간이 오면 두 사람은 서로를 위해 기꺼이 자신을 내던진다. 평소에는 상처를 주고받고 심지어 서로에게서 떠나려 하지만, 위기의 순간만큼은 주저 없이 서로를 선택하는 것이다. 소위 엘리트 가문 연합체와의 완전히 반대되는 행동이다.

엘리트 가문 연합체라는 집단은 탐욕과 위선으로 뒤섞인 사람들의 모임이다. 한마디로 '바보'이면서도 '악한 인간들'이다. 제대로 해낼 능력도, 제대로 하려는 의지도 없다. 그레이스와 페이스를 사냥하겠다며 나서는 과정에서 그 민낯이 하나둘 드러난다. 멋있고 카리스마 넘치는 악인이 아니라 추잡하고 우스꽝스러운 악인을 내세운 점이야말로 이 영화가 선사하는 역발상의 카타르시스다.

이 이야기의 끝은 과연 어디일까. 세상을 움직일 만큼 막강한 힘을 가진 자들을 정말 무너뜨릴 수 있을까. 그리고 가능하다면 어떻게 무너뜨릴 것인가. 악은 쉽게 사라지지 않고, 탐욕의 뿌리는 생각보다 훨씬 깊다. 완전한 파괴는 불가능할지도 모른다. 그럼에도 이런 이야기는 계속 만들어질 필요가 있다.

영화 <레디 오어 낫: 죽음의 숨바꼭질> 포스터.
영화 <레디 오어 낫: 죽음의 숨바꼭질> 포스터.월트 디즈니 컴퍼니 코리아
덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com에도 실립니다.
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김형욱 (singenv) 내방

冊으로 策하다. 책으로 일을 꾸미거나 꾀하다. 책으로 세상을 바꿔 보겠습니다. 책에 관련된 어떤 거라도 환영해요^^ 영화는 더 환영하구요. singenv@naver.com

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