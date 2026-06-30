다 같은 레몬이 아니네, 하츠투하츠의 청량한 반란

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하츠투하츠(Hearts2Hearts) 'Lemon Tang' 뮤직비디오SM엔터테인먼트
전체적으로 여름의 분위기를 강조한 음반인 만큼, 하츠투하츠의 신보를 접한 K팝 팬들 사이에서는 자연스럽게 소녀시대와 레드벨벳이 함께 언급된다. 청량한 기운이 물씬 풍기는 마린룩 스타일링 역시 대선배 소녀시대의 계보를 잇는 후배 그룹다운 이미지를 자연스럽게 떠올리게 만든다.
화려한 신시사이저를 앞세운 3번 트랙 '처음투성이(Baby Step)'는 레드벨벳의 숨은 명곡 'Day 1'을 떠올리게 할 만큼 11년 전 특유의 감성을 지금의 분위기에 맞게 되살려냈다. 두 번째 트랙 '15-Love' 역시 레드벨벳 아이린과 조이의 음색을 연상시키는 순간들이 곳곳에 배치돼 SM 선배들이 다져놓은 음악적 토양 위에서 하츠투하츠가 자신들만의 색을 완성해가고 있음을 보여준다.
음반 발표 직전 에스파의 '레모네이드'가 먼저 공개되면서, 연달아 '레몬'을 소재로 삼은 SM의 선택에 의구심을 드러낸 팬들도 적지 않았다. 하지만 결과물은 예상보다 훨씬 다른 방향이었다. 에스파가 '쇠콤달콤'이라는 표현처럼 강렬하고 중독적인 사운드를 내세웠다면, 하츠투하츠는 레몬의 상큼한 이미지를 재미나게 음악으로 풀어내며 차별화에 성공했다.
여름 노래의 세대 교체