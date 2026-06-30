다 같은 레몬이 아니네, 하츠투하츠의 청량한 반란

▲하츠투하츠(Hearts2Hearts) SM엔터테인먼트

신곡 'Lemon Tang' 은 지금까지 8인조 그룹이 잘 해왔던 다채로운 매력의 총집합 같은 역할을 담당한다. 전통적인 의미의 '썸머송'을 강조하면서 SM의 분위기를 고스란히 이 곡 하나에 담아냈다. 동시에 귀를 즐겁게 하는 멤버들의 목소리와 세밀한 녹음 기법까지 어울어진 덕분에 'Lemon Tang'은 여름 노래의 세대 교체를 상징적으로 선언했다.

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불과 1년여의 기간 동안 하츠투하츠는 매번 다른 색깔을 내세우면서 언제나 딱 맞는 옷을 입은 것 마냥 자신들의 것으로 100% 흡수해 착실한 성장을 이뤄냈다. 데뷔곡답지 않게 차분한 성격을 강조했던 'The Chase'를 필두로 1세대 케이팝 걸그룹의 감성을 녹인 'The Style'과 'Pretty Please', 그리고 현대적 감각의 'Focus'와 'Rude!'로 연결되는 일련의 작품들은 하츠투하츠가 새로운 케이팝 주역으로 자리매김하도록 만들었다.

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다인원 그룹 특유의 밝고 긍정적인 에너지는 SM의 유구한 전통과 맞물리면서 8인조 그룹에게 확실하게 믿고 듣는 팀이라는 이미지를 안겨줬다. 이제 자신들의 디스코그래피에 'Lemon Tang'을 하나 더 추가한 하츠투하츠는 어느새 케이팝 역사에 새콤달콤한 흔적을 남길 수 있는 주인공으로 우뚝 올라섰다.

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