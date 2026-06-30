브라질 파상 공세에 무너진 일본, '우승 꿈' 물거품되다

EPA/연합뉴스

2026 북중미 월드컵 32강전

(휴스턴 스타디움, 미국 휴스턴 - 2026년 6월 30일)

브라질 2 - 카제미루(도움:마갈량이스) 56' 마르티넬리(도움:기마랑이스) 95+'

일본 1 - 사노 29'

29일(현지시각) 미국 휴스턴에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 브라질 대 일본 32강전에서 일본이 브라질에 패하자, 일본 팬들이 아쉬워 하고 있다.일본 축구의 월드컵 우승 꿈이 또 다시 물거품됐다. 일본은 '삼바군단' 브라질을 넘지 못하며 32강에서 탈락했다.일본은 30일 오전 2시(한국시간) 미국 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전에서 브라질에 1-2로 역전패했다.브라질은 4-3-3 포메이션을 가동했다. 알리송 베케르가 골문을 지키고, 수비는 다닐루-마르키뉴스-가브리엘 마갈량이스-더글라스 산투스로 구성됐다. 미드필드는 브루누 기마랑이스-카제미루-루카스 파케타, 공격은 하피냐-마테우스 쿠냐-비니시우스가 포진했다.일본은 3-4-2-1로 나섰다. 원톱은 우에다 아야세, 2선 좌우에는 마에다 다이젠, 이토 준야가 자리했다. 중원은 가마다 다이치-사노 가이슈, 좌우 윙백은 나카무라 게이토와 도안 리츠로 구성됐다. 스리백은 이토 히로키-다니구치 쇼고-도미야스 다케히로, 골문은 스즈키 자이온이 지켰다.일본은 초반부터 엄청난 스프린트와 압박을 가하며 브라질에게 부담을 가했다. 두 팀은 매우 빠른 템포의 공수전환으로 맞부딪쳤다. 시간이 지날수록 브라질이 점유율에서 우위를 점했고, 일본은 수비시 5-4-1 포메이션을 운용하며 공수 간격을 완전히 좁혔다.전반 13분 쿠냐가 페널티 아크 정면에서 시도한 왼발슛은 골키퍼 선방에 막혔다. 곧바로 이어진 코너킥 상황에서 파케타가 내주고, 기마랑이스가 시도한 슈팅은 골문 오른편으로 벗어났다.전반 29분 균형추가 깨졌다. 다닐루가 역습 상황에서 횡패스를 시도했으나 하프라인에서 사노에게 커트당했다. 사노는 20m를 빠르게 전진하며 카제미루를 제친 뒤 오른발 중거리 슈팅으로 골망을 갈랐다.한 골을 뒤진 브라질은 일본의 촘촘한 수비 블록을 전혀 분쇄하지 못했다. 공격진들은 고립되었고, 파이널 서드로의 전진이 여의치 않았다. 전반 33분 비니시우스, 38분 쿠냐는 골문과 먼거리에서 유효 슈팅을 기록했을 뿐 득점에 근접한 기회는 아니었다. 전반은 일본의 1-0 리드로 종료됐다.브라질의 카를로 안첼로티 감독은 후반 시작하자마자 파케타 대신 엔드릭을 교체 투입하며 4-4-2로 전환했다. 쿠냐와 엔드릭을 전방에 내세웠다.브라질은 좌우 측면 얼리 크로스 공격으로 해법을 찾아가기 시작했다. 그리고 박스 안으로 최대한 많은 숫자의 선수들이 가담했다. 후반 6분 다닐루가 띄어준 얼리 크로스를 기마랑이스가 헤더로 돌려놨지만 스즈키 골키퍼 선방에 막혔다. 후반 8분 가장 아쉬운 기회가 무산됐다. 오른쪽에서 하양의 크로스가 반대편에 있던 쿠냐의 머리를 거친 뒤 카제미루가 헤더가 골문으로 향했다. 하지만 골문 앞에 서있던 도미야스 얼굴에 막히는 불운을 맞았다.계속 두들기던 브라질은 마침내 동점골을 만들어냈다. 후반 11분 페널티 박스 바깥 왼쪽 모서리 지점에서 마갈량이스가 띄워준 크로스를 파포스트에서 카제미루가 헤더로 마무리했다.동점을 만든 브라질은 기세를 올리기 시작했다. 후반 12분 비니시우스가 왼쪽에서 사노를 제친 뒤 오른발로 시도한 슈팅은 스즈키 골키퍼 손을 스치며 골대를 맞고 튕겨나왔다. 이에 일본도 전방 압박의 강도를 높이며 재정비했다. 브라질은 아랑곳하지 않고 압박을 풀며 점유율을 늘렸다.브라질은 후반 21분 쿠냐를 불러들이고, 가브리엘 마르티넬리를 투입했다. 일본의 모리야스 하지메 감독은 나카무라 게이토, 도안 대신 스즈키 준노스케, 스가와라 유키나리를 들여보냈다. 이어 후반 33분 가마다, 이토 준야 대신 마치노 슈토, 다나카 아오를 투입하며 변화를 모색했다.후반 중반을 넘어서며 경기 양상은 다소 소강상태로 접어들었다. 후반 추가 시간 47분 카제미루가 부상으로 빠지자 파비뉴가 그 자리를 대체했다. 브라질은 연장으로 가기 직전 극적인 역전골을 엮어내는데 성공했다. 후반 50분 박스 아크 정면에서 기마랑이스가 전진 패스를 넣었고, 마르티넬리의 인사이드 슈팅이 골대를 맞고 골문으로 들어갔다.후반 53분 일본은 마에다 대신 오가와 고키, 브라질은 기마랑이스 대신 다닐루 산투스를 넣으며 각각 공격과 수비를 강화했다. 일본은 박스 안에 5명 이상을 전진시키며 총력전에 나섰지만 전세를 뒤집기엔 시간이 부족했다.브라질은 이번 월드컵 조별리그 C조에서 2승 1무를 기록, 1위로 통과했다. 첫 경기 모로코전에서 고전하며 1-1 무승부로 출발했지만 이후 아이티, 스코틀랜드를 상대로 3골차 승리를 거두며 분위기 반전에 성공했다. 브라질은 비니시우스(4골), 쿠냐(3골)가 전방에서 화려한 삼바리듬을 뽐냈고, 하피냐의 부상 이탈 공백은 오른쪽에서 하양이 최소화했다.이에 반해 일본은 죽음의 F조에서 생존 본능을 발휘했다. 우승후보 네덜란드와의 첫 경기에서 2-2로 비긴데 이어 튀니지를 4-0으로 대파하며, 아시아 역대 월드컵 최다 득점 승리라는 대기록을 세웠다. 일본의 선전은 결코 우연이 아니었다. 마지막 스웨덴전에서도 1-1로 비기며 무패 가도를 내달렸다.두 팀의 최근 맞대결은 지난해 10월 일본에서 열린 평가전이다. 당시 일본은 0-2로 뒤지던 흐름에서 후반에 3골을 몰아치며 대역전승을 일궈냈다. 아시아 국가가 브라질에 승리한 것은 1999년 한국에 이어 통산 두 번째다.모리야스 감독 체제에서 8년 동안 호흡을 맞춰온 일본의 조직력은 단연 막강했다. 브라질은 일사분란한 일본의 수비 조직을 무너뜨리지 못하며 전반 내내 답답함을 보였다. 사노의 선제 실점으로 위기에 몰렸다.그러나 브라질에는 안첼로티라는 세계 최고의 명장이 있었다. UEFA 챔피언스리그 최다 우승(5회)을 보유한 안첼로티는 하프타임 이후 브라질을 완전히 바꿔놨다. 전술 변화의 핵심은 센터백들의 전진으로 숫자 싸움에 동참함과 동시에 좌우 얼리 크로스 패턴을 주문했다. 또, 공격수뿐만 아니라 중앙 미드필더들까지 최대한 박스 안으로 진입하도록 했다.후반 초반 양질의 크로스 공격과 제공권 우위로 일본 수비를 조금씩 허물더니 후반 11분 마갈량이스-카제미루의 합작골로 분위기를 바꿨다. 마르티넬리를 조커로 투입한 용병술도 완벽하게 적중했다. 마르티넬리는 후반 추가 시간 천금의 역전 결승골로 승리를 이끌었다.브라질은 2022 카타르 월드컵 이후 자국 출신의 라몬 메네지스, 페르난두 지니스(이상 임시감독), 도리발 주니오르(정식 감독) 체제에서 암흑기를 맞았다. 월드컵 남미 예선에서 5위의 성적은 브라질 역사상 최저 순위였다. 브라질 축구연맹은 남미 예선 종료 4경기를 남기고, 지난해 여름 안첼로티를 선임하며 재도약에 나섰다. 안첼로티 감독은 1년 동안 망가질 대로 망가진 브라질을 안정화시키고, 높은 수준의 조직력을 다졌다. 다시 우승에 도전할 수 있는 팀으로 변모시킨 것은 안첼로티의 작품이다.이에 반해 일본은 이번 대회에서 야심차게 월드컵 우승이라는 원대한 꿈을 위해 한 걸음씩 나아갔다. 2022 카타르 월드컵에서 독일과 스페인을 제압하며 세계를 놀라게한 일본은 이후 평가전에서 독일, 브라질, 잉글랜드 등을 물리치며 주목을 받았다.2018, 2022년에 이어 3회 연속 월드컵 토너먼트에 진출하며 우승꿈을 키웠다. 그러나 대진운부터 따르지 않았다. 좋은 경기력에도 불구하고 브라질의 벽을 넘지 못했다.언제나 일본의 약점은 뒷심 부족이었다. 2018 러시아 월드컵 16강 벨기에전, 2022 카타르 월드컵 16강 크로아티아전에 이어 이날 브라질전에서도 선제골을 터뜨렸지만 끝내 리드를 지키지 못하는 약점을 노출했다. 일본은 역대 월드컵 토너먼트 첫 경기에서 한 차례도 승리하지 못했다. 일본의 월드컵 우승 도전은 다음을 기약해야 했다.