고개 숙인 '캡틴' 손흥민 "팬들이 찾을 때까지 다시 준비할 것"

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2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 3차전에서 남아공에 패해 32강 합류를 위해 다른 조의 결과를 기다리고 있는 한국 축구국가대표팀이 25일(현지시간) 팀 베이스캠프인 멕시코 과달라하라로 돌아와 사포판 치바스 바예 베르데에서 회복훈련을 했다. 주장 손흥민이 러닝으로 몸을 풀고 있다.2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 축구대표팀 주장 손흥민 팬들에게 사과하며 앞으로의 각오를 밝혔다.손흥민은 30일 자신의 소셜미디어에 올린 글에서 "어디서부터 시작해야 할지 모르겠다. 모른 척할 수도 없고, 현실을 피하고 싶지도 않다"라며 실망감을 드러냈다.이어 "가장 먼저 대한민국 국민 여러분과 축구를 사랑해 주시는 팬분들께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"라며 "저 역시 축구를 사랑하는 사람으로서, 만약 이런 경기를 지켜봤다면 정말 안타깝고, 답답하고, 힘들었을 것 같다"라고 팬들의 비판을 받아들였다.손흥민은 "매일, 매 순간 여러 감정이 교차하며 누구보다 힘든 시간을 보내고 계실 팬분들께 이 말씀만큼은 꼭 전하고 싶었다"라며 "저에게도 누구보다 소중한 대회였고, 제가 늘 말해왔던 '어린아이의 꿈의 무대'가 무너져 내린 것 같아 이루 말할 수 없이 착잡하고 마음이 아프다. 솔직히 말하면 지금도 이 현실을 받아들이기가 쉽지 않다"라고 안타까움을 전했다.그러면서 "저보다 훨씬 더 큰 실망과 상처를 안고 계실 팬분들을 생각하면 제 마음을 이야기하는 것조차 조심스럽지만 팬분들이 느끼시는 마음도 제 마음과 크게 다르지 않을 거라고 생각한다"라고 팬들을 달랬다.이번 대회에서 한국은 조별리그 1승 2패로 32강에 진출하지 못했고, 손흥민은 3경기 모두 풀타임 출전하지 못하면서 무득점에 그쳤다.손흥민은 "이 무대를 위해 정말 많은 것들이 희생되었음을 잘 알고 있다. 여러분께서 보내주신 시간과 마음, 그리고 변함없는 응원과 사랑에 끝내 보답하지 못했다는 사실에 저 역시 큰 책임감을 느낀다"라며 "정말 너무나 죄송하다. 그리고 끝까지 저희를 믿고 응원해 주시고, 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"라고 사과했다.또한 "지금 이렇게 말로 다 표현하기보다 대한민국 국민 여러분과 축구 팬분들의 마음을 돌릴 수 있도록 저는 다시 제 자리에서 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.이어 "다시 여러분께 즐거움을 드릴 수 있도록 죽기 살기로 달려보겠다. 팬분들과 했던 약속은 절대 잊지 않았다"라며 "팬분들이 저를 찾으실 때까지, 저를 필요로 하실 때까지 제 모든 것을 쏟아부어 다시 잘 준비해 보겠다"라고 강조했다.그러면서 "마지막으로, 이런 상황 속에서 팬분들께 또 한 번 부탁을 드리는 것 같아 마음이 무겁고 죄송하지만 모든 선수들에게 너무 많은 비판과 상처를 주기보다는 정말 힘드시겠지만 따뜻한 응원과 격려를 보내주시기를 간곡히 부탁드린다"라고 당부했다.북중미 월드컵이 실패로 끝나고, 홍명보 감독이 사퇴하면서 축구대표팀의 대대적인 변화가 예고되는 가운데 팬들의 관심은 손흥민에게 쏠린다.손흥민은 체코와의 조별리그 첫 경기를 "마지막 월드컵이라고 단정 지어서 말한 적은 없다"라고 말했고, 이날 올린 글에서도 국가대표 은퇴 계획을 밝히지 않았다. 내년 1월 열리는 2027 아시안컵에서 다시 한번 대표팀을 이끌고 명예회복에 나설 수도 있다.그러나 4년 뒤 월드컵은 아직 알 수 없다. 올해 만 33세인 손흥민은 다음 월드컵이 열리는 2030년에 만 37세가 된다.현대 축구에서는 30대 후반에도 국제 대회에서 경쟁력을 보여준 선수가 적지 않다. 이번 월드컵에서도 아르헨티나의 리오넬 메시(39세), 포르투갈의 크리스티아누 호날두(41세), 크로아티아의 루카 모드리치(41세) 등이 녹슬지 않은 기량을 과시했다.아직 누가 될지 모르지만 새롭게 대표팀을 이끌어갈 사령탑의 의지도 관건이다. 여전히 대체 불가인 손흥민과 함께하기를 원하거나, 아니면 손흥민이 아닌 젊은 선수들을 앞세워 과감한 세대교체에 나설 수도 있다.일단 손흥민은 "팬분들이 저를 찾으실 때까지, 저를 필요로 하실 때까지 제 모든 것을 쏟아부어 다시 잘 준비해 보겠다"라고 약속했다. 네 번째 월드컵을 마친 손흥민이 소속팀인 미국 메이저리그사커 LAFC로 돌아가 다시 존재감을 보여줄지 주목된다.