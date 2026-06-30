'올스타 첫 출전'이 더욱 의미 있는 3명의 선수

[현도훈]

[문성주]

[카나쿠보 유토]

2026 올스타전에 출전할 26명의 감독 추천선수 명단이 공개됐다.한국야구위원회는 29일 공식 홈페이지를 통해 오는 7월 11일 서울 잠실야구장에서 열리는 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 올스타게임에 출전할 감독 추천선수 26명의 명단을 발표했다. BEST12에 6명이 선발된 두산은 감독 추천선수가 1명도 없었고 LG 트윈스가 4명의 감독 추천선수를 포함해 6명이 올스타에 출전하게 됐다. 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈는 감독 추천으로 각각 4명이 올스타 무대를 밟게 됐다.사실 올스타 선발과 출전이 선수의 커리어에 커다란 업적이 되는 메이저리그와 달리 KBO리그는 올스타에 대한 권위가 상대적으로 떨어지는 편이다. 그래도 프로 데뷔 후 처음으로 올스타전에 나서게 되는 27명(BEST12 7명, 감독 추천선수 20명)에게는 올스타 선발의 설렘이 클 수밖에 없다. 물론 첫 선발된 모든 선수가 기쁜 건 마찬가지지만 그중에서도 올스타 첫 선발이 더욱 의미 있게 느껴지는 선수들도 있다.서울 신일중을 졸업한 후 일본에서 고등학교와 대학교를 다닌 현도훈은 귀국 후 독립리그 파주 챌린저스에서 활약하다가 2018 시즌을 앞두고 육성선수로 두산에 입단했다. 현도훈은 일본에서의 경험을 바탕으로 1군 마운드에서 힘을 줄 수 있는 '원석'으로 기대를 모았지만 3경기에서 1패 평균자책점 7.27을 기록한 후 1년 만에 방출됐다. 현도훈은 곧바로 사회복무요원으로 입대하면서 병역의무를 마쳤다.군복무를 마친 현도훈은 2년 전 자신을 방출했던 두산에 테스트를 받고 재입단했지만 2021년 5경기에 등판해 승패 없이 평균자책점 12.46으로 더욱 부진했다. 설상가상으로 2022시즌을 앞두고 어깨 부상을 당한 현도훈은 1군은 물론이고 퓨처스리그에서도 등판하지 못했고 시즌 후 두산에서 두 번째 방출을 당했다. 하지만 현도훈은 2023 시즌을 앞두고 롯데에 입단하면서 현역 생활을 이어갔다.2023년 1군 등판 기록이 없었던 현도훈은 2024년 8경기에 등판했지만 1패 9.00으로 인상적인 성적을 올리지 못했다. 2025년에도 1군 무대에서 자취를 감췄던 현도훈은 올해도 퓨처스리그에서 시즌을 시작했다가 지난 4월 14일 롱릴리프와 추격조 역할을 소화하기 위해 1군에 콜업됐다. 그리고 현도훈은 1군 콜업 후 80일 가까운 적지 않은 시간이 흐른 동안 한 번도 2군에 내려가지 않고 붙박이 1군선수로 활약하고 있다.4월 28일 키움전에서 9년 만에 프로 데뷔 첫 승을 따낸 현도훈은 5월까지 2승 1패 3홀드1.69를 기록하며 롯데의 필승조로 활약했다. 비록 6월에는 14경기에서 1패 3홀드 11.17로 부진하지만 올 시즌 현도훈이 없었다면 롯데의 불펜은 지금보다 훨씬 고전했을 것이다. 그렇게 김태형 감독이 승부처에 믿고 내세우는 '믿을맨'으로 성장한 현도훈은 데뷔 후 처음으로 올스타 감독 추천선수 명단에 이름을 올렸다.LG는 올해 올스타 팬투표에서 가장 운이 나빴던 팀이다. 서울의 전통적인 인기구단 LG는 정규리그 1위에 잠실 야구장에서의 마지막 올스타전이라는 프리미엄까지 더해지면서 송승기와 오스틴 딘, 신민재, 오지환, 박해민까지 5명의 선수가 팬투표 1위를 차지했다. 하지만 이어진 선수단 투표에서 송승기와 신민재, 오지환이 각각 아담 올러(KIA)와 박민우, 김주원(이상 NC)에게 밀리며 올스타 선발 출전이 무산됐다.하지만 LG는 상대적으로 아쉬웠던 올스타 BEST12 선발을 감독추천을 통해 메웠다. LG는 감독추천을 통해 4명의 선수가 추가로 올스타에 선정되면서 두산과 함께 가장 많은 6명의 선수가 올스타전 무대를 누비게 됐다. 올 시즌 홀드 2위(13개)를 달리는 우강훈과 LG 내야의 '슈퍼 유틸리티' 구본혁, 우타거포 송찬의, 그리고 신인 드래프트 10라운드 97순위 신화의 주인공인 외야수 문성주가 그 주인공이다.2018년 신인 드래프트에서 2차 10라운드 97순위로 프로행 막차를 탄 문성주는 그야말로 '대기만성'의 모범을 보여준 대표적인 선수다. 군복무 기간을 포함해 프로 입단 후 4년 동안 36경기 밖에 출전하지 못한 문성주는 사실 언제 방출을 당해도 이상하지 않은 선수였다. 하지만 문성주는 5년 차가 되던 2022년 106경기에서 타율 .303 6홈런 41타점 55득점을 기록하며 스타선수가 즐비한 LG 외야의 1군 선수로 성장했다.문성주는 LG가 한국시리즈 우승을 차지한 2023년 데뷔 후 처음으로 규정타석을 채우며 132안타와 57타점 77득점 24도루를 기록했고 2024년과 지난해에는 2년 연속 3할 타율을 기록했다. 문성주는 올해도 옆구리 부상으로 한 달이나 결장했음에도 47경기에서 타율 .313 16타점 11득점을 기록하며 제 역할을 톡톡히 해주고 있다. 사실 문성주의 실력과 성적을 보면 오히려 조금 늦은 감이 있는 올스타 첫 출전이다.올 시즌부터 KBO리그에 아시아쿼터 제도가 도입된다고 했을 때 야구팬들은 실질적인 '4번째 외국인 선수'라며 기대를 감추지 않았다. 이미 축구와 농구, 배구 등 아시아쿼터를 도입한 타 종목에서 아시아쿼터의 활약이 리그의 재미를 더해주고 팀 전력을 끌어 올리는 데 큰 역할을 담당했기 때문이다. 하지만 KBO리그에서 도입 첫 시즌 아시쿼터 선수들의 활약은 구단과 팬들의 기대에 미치지 못했다.일본 국가대표 출신에 일본 프로야구에서 통산 66승을 기록한 타케다 쇼타(SSG 랜더스)는 올 시즌 1승 7패 7.41로 부진을 면치 못하고 있다. 두산의 타무라 이치로와 롯데의 코야마 마사야, KIA 타이거즈의 재러드 데일은 이미 방출의 칼날을 피하지 못했다. 이 밖에 삼성 라이온즈의 미야지 유라와 kt 위즈의 스기모토 코우키 역시 필승조로 활약해줄 거라는 기대와 달리 심한 기복에 허덕이며 부진한 성적에 그치고 있다.물론 좋은 활약으로 팀에 큰 보탬이 되고 있는 아시아쿼터 선수들도 적지 않다. 호주 국가대표로 월드베이스볼클래식 한국전에 등판했던 라클란 웰스(LG)는 5승 2패 2.88로 LG 선발진의 한 축을 담당하고 있고 유일한 대만 선수 왕옌청(한화 이글스)도 한 번도 로테이션을 거르지 않으며 시즌 6승을 따냈다. NC 다이노스의 토다 나츠키 역시 4승 5패 4.52의 성적으로 선발투수로 제 역할을 톡톡히 해주고 있다.하지만 이들을 제치고 이번 올스타전에 감독 추천선수로 선발된 아시아쿼터 선수는 바로 키움의 불펜투수 유토다. 유토는 올 시즌 마무리와 셋업맨을 오가면서 4승4패11세이브8홀드3.77의 준수한 성적을 기록한 유토는 에이스 안우진, 루키 박준현, 포수 김건희와 함께 감독 추천선수로 올스타전 명단에 이름을 올렸다. 그렇게 유토는 KBO리그 최초의 '아시아쿼터 올스타'로 이름을 남기게 됐다.