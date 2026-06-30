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진격의 호랑이 군단, '천적' 김건우도 무너뜨릴까

진격의 호랑이 군단, '천적' 김건우도 무너뜨릴까

KIA전 강세의 김건우, KIA가 넘어야 할 산

박재형(kbo1982_ing)
26.06.30 09:16최종업데이트26.06.30 09:16
최근 10경기 7승 3패로 상승세를 이어가고 있는 KIA
최근 10경기 7승 3패로 상승세를 이어가고 있는 KIAKIA타이거즈

최근 10경기 7승 3패로 롯데(7승 1무 2패) 다음으로 성적이 좋은 KIA. 현재 리그 4위에 있으면서 상위권 탈환을 노리고 있다. 3위 kt와의 격차는 불과 2게임 차이다.

최근 10경기에서의 투타 밸런스가 나쁘지 않다. 팀 타율은 0.304로 리그 전체 1위, 팀 평균자책점은 3.99로 리그 전체 6위다. 전반적으로 타선의 힘으로 버틴 지난 주간이었다.

중심에는 '슈퍼스타' 김도영이 있었다. 김도영은 10경기에서 40타수 15안타(3홈런) 12타점 12득점 타율 0.375 OPS 1.157의 성적을 거뒀다. 부상에서 돌아온 카스트로도 10경기에서 40타수 15안타(3홈런) 12타점 8득점 타율 0.375 OPS 1.059로 좋은 성적을 거뒀다.

마운드에서는 선발의 활약이 두드러졌다. 10경기에서 선발의 평균자책점은 2.79로 전체 1위였다. 중심에는 1선발 네일(2경기 2승 무패 ERA 1.38)과 대투수 양현종(2경기 2승 무패 ERA 3.60)이 있었다. 다만, 불펜은 아쉬웠다. 10경기에서 구원의 평균자책점은 5.75로 전체 7위였다.

30일 SSG전 선발로 나서는 KIA 올러
30일 SSG전 선발로 나서는 KIA 올러KIA타이거즈

KIA는 홈에서 SSG와의 주중 3연전 일정을 치른다. KIA의 선발은 이번 시즌 최고의 활약을 선보이고 있는 아담 올러다.

올러는 이번 시즌 15경기 8승 5패 평균자책점 2.51을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 23일 키움 상대로 6이닝 1실점(1자책)으로 호투하며 승리투수가 됐었다. 최근 2경기 연속 QS 투구 중이다.

올러는 SSG 킬러로 명성이 자자하다. 통산 SSG 상대로 3경기 2승 무패 평균자책점 0.95로 극강이다. 이번 시즌에도 SSG 상대로 1차례 나와 6이닝 무실점으로 호투하며 승리투수가 된 바가 있다.

당시 맞대결에선 에레디아(2타수 1안타)를 제외하고 대부분의 SSG 타자들을 봉쇄했었던 올러다. 이번에도 SSG 킬러의 위력을 과시해야 한다.

KIA 타선이 상대해야 할 SSG 선발 김건우
KIA 타선이 상대해야 할 SSG 선발 김건우SSG랜더스

KIA 타선은 SSG 선발 김건우를 얼마나 공략하느냐가 관건이다. 김건우는 이번 시즌 15경기 6승 5패 평균자책점 5.63을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 23일 kt전에서 4이닝 6실점(4자책)으로 무너지면서 패전의 쓴맛을 봤다. 최근 개인 3연패 중이다.

최근 페이스는 좋지 않지만, 김건우는 KIA 킬러로 명성이 자자하다. 통산 KIA 상대로 7경기(4선발) 2승 1패 평균자책점 1.07로 극강이다. 특히 광주에서는 4경기(2선발) 1패지만, 평균자책점이 0.64로 더 강했다.

이번 시즌에도 KIA는 김건우 상대로 2차례 나와 1승을 헌납했다. 평균자책점은 1.74로 낮은 수치였다. 광주에서도 1차례 맞붙어 5.1이닝 1실점(비자책)을 기록할 정도로 김건우만 만나면 KIA는 작아졌다. 타선의 분발이 요구된다.

더 높은 곳을 향하는 호랑이 군단에게 천적이 마주했다. KIA는 천적 김건우를 꺾고 높은 곳으로 도약할 수 있을까.

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KIA타이거즈 올러 SSG랜더스 김건우 킬러맞대결

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박재형 (kbo1982_ing) 내방

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