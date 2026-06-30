진격의 호랑이 군단, '천적' 김건우도 무너뜨릴까

SSG랜더스

KIA 타선이 상대해야 할 SSG 선발 김건우KIA 타선은 SSG 선발 김건우를 얼마나 공략하느냐가 관건이다. 김건우는 이번 시즌 15경기 6승 5패 평균자책점 5.63을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 23일 kt전에서 4이닝 6실점(4자책)으로 무너지면서 패전의 쓴맛을 봤다. 최근 개인 3연패 중이다.최근 페이스는 좋지 않지만, 김건우는 KIA 킬러로 명성이 자자하다. 통산 KIA 상대로 7경기(4선발) 2승 1패 평균자책점 1.07로 극강이다. 특히 광주에서는 4경기(2선발) 1패지만, 평균자책점이 0.64로 더 강했다.이번 시즌에도 KIA는 김건우 상대로 2차례 나와 1승을 헌납했다. 평균자책점은 1.74로 낮은 수치였다. 광주에서도 1차례 맞붙어 5.1이닝 1실점(비자책)을 기록할 정도로 김건우만 만나면 KIA는 작아졌다. 타선의 분발이 요구된다.더 높은 곳을 향하는 호랑이 군단에게 천적이 마주했다. KIA는 천적 김건우를 꺾고 높은 곳으로 도약할 수 있을까.