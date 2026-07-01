암 투병 엄마 대신 부엌 지킨 이 남자, 가족의 의미를 묻다

넷플릭스

엄마는 내게 태양 같은 존재였다. 난 엄마의 온기를 만끽했다. 아침에 엄마가 보고 싶어서 눈을 뜨던 때가 생각난다. 하지만 이제 그 태양이 불타올라 닥치는 대로 태워 버리는 듯했다. 너무 가까이 가면 쓰라렸다. 하지만 처치 아저씨는 그 뜨거운 불길 속으로 그을리지도 않고 걸어 들어갔다. 아저씨는 마치 달처럼 서늘하고 평온했으며 늘 거기 있었다. 그래서 난 태양을 등지고 달을 보는 법을 배웠다.

책 읽는 거 싫어해요?

안됐네. 세상에 재밌는 책만 한 게 없는데.

'가족은 반드시 피를 나눈 사람이어야 하는가.'

넷플릭스 영화 실화를 바탕으로 한 영화입니다.브루스 베레스포드 감독이 연출하고 에디 머피, 브릿 로버트슨, 나타샤 맥켈혼이 출연한 이 작품은 수잔 맥마틴의 단편소설 <우리가 함께 살게 된 요리사>를 원작으로 한다. 약 1시간 40분 동안 한 가족의 수십 년을 담담하게 따라가며, 혈연을 넘어선 관계가 어떻게 삶을 지탱하는 힘이 되는지를 보여준다.무엇보다 인상 깊었던 것은 영화가 '가족'을 말하면서도 혈연을 중심에 두지 않는다는 점이다. 함께 보낸 시간, 서로를 향한 책임감, 말없이 이어지는 헌신이 결국 가족을 만든다는 사실을 담아냈다.영화는 열 살 소녀 찰리의 시선에서 시작된다. 암 투병 중인 엄마를 돕기 위해 요리사 미스터 처치가 집으로 온다. 처음에는 잠시 머물 계약직 직원이었다. 하지만 그는 떠나지 않는다. 계절이 바뀌고 시간이 흐르는 동안 세 사람은 어느새 서로의 삶을 지탱하는 존재가 된다.이 영화를 따뜻하게 만드는 공간은 거실도, 병원도 아니다. 바로 부엌이다.미스터 처치는 매일 음식을 만든다. 화려한 요리가 아니라 누군가를 위해 정성껏 준비한 평범한 한 끼다. 영화는 그 일상을 반복해서 보여주는데, 나는 영화를 보는 내내 그 반복이 지루하지 않았다. 오히려 식탁은 서로를 돌보고 마음을 이어주는 가장 따뜻한 온기가 있는 자리였다.말보다 행동이 많은 미스터 처치에게 요리는 사랑을 표현하는 방식이다. 걱정을 길게 설명하지 않아도, 위로를 입 밖에 내지 않아도 식사를 준비하는 손길 하나만으로 그의 마음은 충분히 전해진다. 그 모습을 바라보며 문득 사랑은 거창한 충고나 고백보다 상대의 하루를 책임지는 작은 행동 속에 더 많이 숨어 있다는 생각이 들었다.부엌에는 늘 재즈가 흐른다. 재즈는 앞서 나가지 않고, 상대의 호흡을 기다리며 서로의 빈자리를 채운다. 영화 역시 그랬다. 감정을 억지로 끌어올리지 않는다. 조용히 흐르다가 어느 순간 마음 깊은 곳을 건드린다. 부엌과 재즈는 닮아 있었다. 정성 담긴 음식을 만드는 공간은 몸을 위했고, 재즈는 마음을 채웠다. 그래서 나는 이 영화를 보고 난 뒤에도 가장 오래 기억에 남는 공간이 화려한 무대가 아니라 작은 부엌이었다.찰리는 어린 시절 "엄마한테는 오래 화낼 수가 없었다. 엄마는 정말 다정하고 너무나 아름다웠으니까"라고 말한다. 소녀의 짧은 한마디지만 아이가 엄마를 얼마나 사랑했는지, 또 그 사랑이 얼마나 순수했는지를 보여준다. 사랑은 상대가 완벽해서가 아니라, 존재 자체가 삶의 중심이기 때문에 가능한 감정이라는 사실을 새삼 떠올리게 했다.가장 오래 마음에 남은 대사는 성장한 찰리의 대사였다.찰리의 대사는 영화 전체를 가장 잘 설명하는 문장처럼 느껴졌다. 엄마는 사랑하지만 병으로 인해 점점 불안해지고 흔들린다. 반면 미스터 처치는 누구를 바꾸려 하지 않는다. 다만 조용히 곁을 지킨다. 태양처럼 강렬한 사랑도 필요하지만, 오래도록 삶을 유지하게 하는 것은 달처럼 묵묵한 사랑일지도 모른다는 생각이 들었다.미스터 처치는 자신의 이야기를 거의 하지 않는다. 그는 어떤 삶을 살아왔는지, 얼마나 많은 상처를 품고 있는지 끝내 쉽게 드러내지 않는다. 대신 늘 누군가의 곁에 머문다. 자신의 아픔보다 타인의 삶을 먼저 보듬는다. 그래서 영화를 보는 동안 나는 그가 품고 살아온 상처를 짐작하게 됐다. 그러나 영화는 끝내 미스터 처치의 삶을 설명하지 않는다. 그 침묵 덕분에 오히려 그의 삶을 함부로 캐묻고 싶지 않았다. 한 사람에게는 끝까지 말하지 않을 권리도 있다는 사실을 존중하게 됐다.예전의 나는 '연민'이라는 감정을 경계했다. 누군가를 불쌍하게 여기는 순간, 나도 모르게 그 사람을 내 기준으로 판단하게 된다고 생각했기 때문이다. 선을 넘는 감정이라고 여겼기 때문이다. 하지만 이 영화를 보며 깨달았다. 상대를 이해하려는 마음은 그의 삶을 모두 알아내려는 욕심과는 다르다는 것을. 연민과 이해는 서로 다른 감정이었다.누군가를 이해한다는 것은 그의 삶을 대신 해석하거나 평가하는 일이 아니다. 옳고 그름의 잣대를 들이대는 것도 아니다. 그 사람이 살아온 시대와 상황, 선택할 수 없었던 환경까지 함께 바라보려는 태도에 가깝다. 틀을 씌우지 않고 한 사람의 존재를 있는 그대로 받아들이는 일이다.미스터 처치는 누구도 함부로 판단하지 않는다. 찰리의 방황도, 그녀의 엄마가 가진 불안도 묵묵히 품어낸다. 그는 상대를 바꾸려 하지 않고 그저 곁을 지킨다. 그래서 그의 침묵은 어떤 말보다 깊은 위로가 된다.영화 속에서 미스터 처치가 찰리에게 건네는 말도 오래 남는다.그 말은 단순히 독서를 권하는 대사가 아니었다. 사람의 삶을 이해하는 가장 좋은 방법은 더 많은 이야기를 만나는 것이라는 뜻처럼 들렸다. 어쩌면 내가 자전적 영화를 좋아하는 이유도 여기에 있는 것 같다.자신의 가장 개인적인 상처와 기억을 세상 앞에 내놓는 일은 쉽지 않다. 누군가에게는 숨기고 싶은 시간일 수도 있다. 그런데 그것을 예술로 표현해내는 사람들은 자신의 삶을 있는 그대로 마주할 용기를 선택한다. 그 용기 덕분에 관객은 타인의 인생을 통해 결국 자신의 삶까지 돌아보게 된다.나는 그런 영화를 만날 때마다 행복하다. 누군가가 자신의 삶을 솔직하게 들려주었기에, 이전보다 조금 더 넓은 시선으로 사람을 이해하게 되기 때문이다. 결국 좋은 영화도, 좋은 책도 우리를 더 좋은 사람이 되도록 조금씩 이끌어 준다.시간은 흘러 찰리는 성장하고 엄마는 세상을 떠난다. 대학 진학으로 둘의 인연도 자연스럽게 멀어지는 듯 보인다. 그러나 영화는 관계의 끝을 말하지 않는다. 다시 만난 찰리와 미스터 처치는 더 이상 보호자와 아이가 아니다. 서로의 삶을 이해하는 두 명의 어른이 되어 있다. 어린 시절 받은 사랑은 시간이 지나도 사라지지 않고 서로의 삶에 온기로 남는다.그래서 나는 이 영화를 성장영화이면서도 우정을 이야기하는 작품이라고 생각했다. 관계는 소유가 아니라 기억으로 이어지고, 함께 견뎌낸 시간은 혈연보다 더 깊은 유대가 될 수 있다는 것을 보여주기 때문이다.영화는 그렇지 않다고 답한다. 함께 시간을 보내고, 가장 힘든 순간을 견디며, 서로의 삶을 책임지려는 마음이 있다면 그것 역시 가족이다. 미스터 처치는 법적으로도 혈연으로도 가족이 아니었다. 그러나 누구보다 오래 곁을 지켰고, 가장 많은 책임을 감당한 사람이었다.영화가 끝난 뒤에도 오래 남는 것은 거대한 감동이 아니다. 재즈가 흐르던 부엌, 말없이 차려진 한 끼의 식사, 그리고 늘 같은 자리에 있던 한 사람의 뒷모습이다.돌이켜보면 사람은 누군가의 인생을 극적으로 바꾸는 존재보다, 오래 머물러 주는 존재를 더 오래 기억한다. 태양처럼 눈부신 사람도 필요하지만, 힘겨운 밤마다 조용히 길을 비춰주는 달 같은 사람이 결국 우리를 살아가게 한다.