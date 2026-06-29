최고령 800경기· 2026 홀드 1위... LG '헌신좌' 김진성의 가치

케이비리포트

LG 김진성은 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)여기에 통산 홀드 신기록 수립도 초읽기에 들어갔다. 김진성은 현재까지 통산 175홀드를 기록하며 역대 최다 기록인 안지만의 177홀드에 단 2개 차로 다가섰다. 지금까지의 페이스를 감안하면 KBO리그 통산 홀드 1위 등극은 전반기 내에 가능할 전망이다. 동시에 올시즌 홀드 부문에서도 팀 동료인 우강훈(13홀드)을 제치고 선두라 프로 첫 홀드왕 타이틀을 따낼 가능성도 높다.이런 성과가 더 값진 이유는 김진성이 지나온 굴곡진 야구 인생 때문이다. 2021시즌 종료 후 NC에서 방출된 김진성은 현역 은퇴 위기에 몰리기도 했지만 LG가 손을 내밀었고 이후 기대 이상의 꾸준한 성적으로 구단의 믿음에 보답했다.2022시즌 이후 5년 동안 LG 불펜의 핵심으로 자리 잡았고 2023년과 2025년 두 차례 통합 우승 과정에서도 가장 많은 경기를 책임지는 마당쇠 역할을 수행하며 '헌신좌'라는 별명을 얻었다. 올시즌 역시 팀 내 투수 중 가장 많은 38경기에 등판하고 있다.