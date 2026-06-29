최고령 800경기· 2026 홀드 1위... LG '헌신좌' 김진성의 가치

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통산 홀드 1위 등극이 눈 앞인 김진성LG트윈스
김진성의 이런 공헌은 올해 초 LG 구단 최초의 비FA 다년계약( 2+1년 총액 최대 16억 원/연봉 13.5억, 인센티브 2.5억)이라는 보상으로 이어졌다. 구단은 김진성의 성적 뿐 아니라 철저한 자기관리와 헌신, 그리고 젊은 선수들에게 미치는 긍정적인 영향까지 높게 평가했다.
150km/h 이상의 강속구가 흔해진 현 시점에 김진성의 140km 초반대 패스트볼은 특별한 경쟁력을 가진 무기가 아니다. 하지만 여전히 예리한 포크볼과 김진성의 풍부한 경험, 위기 상황에서도 흔들리지 않는 경기 운영 능력은 여전히 리그 정상급이다.
리그 역사에 남는 기록은 꾸준함이 차곡 차곡 쌓인 결과다. 5년 전, 방출의 아픔을 딛고 다시 일어선 김진성은 이제 최고령 800경기를 넘어 KBO리그 통산 홀드 기록에서 가장 높은 곳을 향하고 있다. 42살 '헌신좌' 김진성의 전성기는 2026시즌 현재 진행 중이다.
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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기