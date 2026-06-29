싱크로율 어떻길래... "3만 2천 명 중 선택된 모아나, 느낌 왔다"

▲영화 <모아나> 스틸컷 월트디즈니코리아컴퍼니

<모아나> IP에 세 번째 참여한 드웨인 존스는 애니메이션의 마우이와 차별화를 두었다며, 외할아버지를 향한 헌사이자 문화적 뿌리, 새로운 세대를 향한 메시지를 전하고 싶었다고 설명했다.



그는 "애니메이션의 마우이는 완벽하고 이상적인 인물로 그려졌지만, 실사 마우이는 직접 연기를 하는 만큼 인간성을 강조했다. 폴리네시아 문화권 속 남성의 호쾌한 이미지와 나약함도 동시에 보여주고 싶었다. 아기였을 때 바다에 버려진 상처를 모아나의 영향력으로 솔직하게 털어 낼 수 있었던 순간을 맞이한다"라고 말했다.



완벽해 보이지만 서로의 부족함을 채워나가는 서사에 대해서는 "모아나는 상대의 겉모습 보다 내면에 공감하는 특별함을 품고 있어 두 사람의 케미가 영화에서 잘 드러난다"고 덧붙였다. 이어 캐서린 라가이가는 "고향을 떠나는 일은 새로운 도전이자 불안함이 앞서는 일이지만, 모아나는 어머니나 할머니의 확신과 지지로 나아간다. 그 떨림과 두려움에 공감했다"며 "힘든 과정을 겪고 이룬 성취감은 인간만이 느낄 수 있는 감정 중 하나다. 불가능해 보이는 것도 결국 이루어내는 인물이 모아나다"라고 말했다.



마지막으로 <모아나>를 통해 전달하려는 메시지를 두고 토마스 케일 감독은 "혼자라고 생각하겠지만 당신을 지지하는 누군가가 곁에 있다는 점을 잊지 않았으면 좋겠다. 선조들의 노력을 바탕으로 모아나도 모험을 떠날 수 있었다"라며 "앞선 시리즈의 유산을 이어가는 영화이자 모두에게 헌사하는 작품으로 기억되길 바란다"고 전했다.



드웨인 존스는 "아름답고 장대하면서도 감동과 재미도 더한 완벽한 여름 영화다. 여러 주제를 관통하는 파도에 휩쓸려 즐기길 바란다. 지금까지 해온 캐릭터 중 자부심을 두고 연기했다"라며 "한국 방문 때마다 느꼈지만 폴리네시아의 가치관이 한국과 비슷하다고 느꼈다. 음악, 안무, 가사 모두 좋으니 N차 관람도 추천한다"고 끝맺었다.



한편, 영화 <모아나>는 오는 7월 8일 개봉한다.





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