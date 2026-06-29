결론부터 말하면, 넷플릭스 '맨 끝줄 소년'은 성공적이다

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넷플릭스 오리지널 시리즈 <맨 끝줄 소년> 스틸컷넷플릭스
인간은 본능적으로 이야기의 완결을 갈구한다. 이야기가 욕망을 담는 그릇이기 때문이다. 중단을 견디지 못하는 것은 인간의 오래된 인지적 형벌이다. 허문오가 이강에게 펜을 쥐여 준 진짜 이유도 여기에 있다.
드라마는 이 지점에서 '정보의 비대칭'을 동력 삼아 팽팽한 서스펜스를 형성한다. 세윤의 집이라는 '현실의 데이터'를 독점한 쪽은 이강이다. 반면 허문오는 이강이 흘려주는 가공된 텍스트에만 의존해야 하는 철저한 소비자다.
이강은 이 비대칭을 영악하게 이용한다. 핵심을 움켜쥔 채 다음 회가 보고 싶어 안달이 난 스승을 쥐락펴락한다. 스승과 제자의 권력 관계는 문학적 권위가 아니라 '누가 다음 문장을 쥐고 있느냐'에 의해 완벽하게 역전된다. 허문오가 이강에게 던지는 다급한 독촉은 중단을 못 견디는 인간의 원초적 불안 그 자체다.
진실보다 강력한 가짜
이 드라마의 가장 날카로운 칼은 후반에 등장하는 허문오의 지론에 숨어 있다. 이야기는 무엇보다 재미있어야 하고 '특별한 무언가'가 있어야 비로소 이야기가 된다는 것. 진실은 그다음 문제다.
섬뜩한 것은 이 말이 진실과 취재 윤리를 입에 달고 살던 사람의 입에서 나온다는 점이다. 작가는 진실을 좇아야 한다고 가르치던 그는, 어느 순간 직접 보지 않은 것을 마치 네가 본 것처럼 쓰라며 자신이 세운 원칙을 스스로 뒤집는다. 그에게 끝내 남은 신앙은 진실이 아니라 '특별함'이었다.
이강은 이 지론을 누구보다 정확히 학습한 제자다. 한때 그는 누구에게도 털어놓은 적 없는 진짜 이야기를, 자기 안의 진실을 스승 앞에 꺼내 놓은 적이 있다. 돌아온 것은 인정이 아니라 무시였고 그 무시는 상처가 되었다. 그 순간 소년이 배운 교훈은 잔인하리만치 분명하다. 진실은 사람을 움직이지 못한다. 사람을 사로잡는 것은 정교하게 가공된 '특별함'이다.
그래서 이강은 스승이 원한 바로 그 이야기를 만들어 바친다. 진실을 덜어내고 재미와 자극으로 빚어낸, 도무지 다음 장을 넘기지 않을 수 없는 '특별한' 이야기를. 허문오는 자신이 가르친 원리대로 직조된 서사 앞에서 끝내 눈을 떼지 못한다. 평생 설파해 온 지론이 어떤 얼굴로 자신에게 되돌아오는지 그는 가장 늦게 마주하게 된다.
여기서 드라마의 윤리적 질문이 정점에 이른다. 우리가 열광하는 '잘 만든 이야기'란, 누군가의 진실을 덜어낸 자리에 자극을 채워 넣은 결과물은 아닌가. 이강의 글이 무서운 이유는 그것이 거짓이라서가 아니다. 거짓이 진실보다 훨씬 재미있기 때문이다.
알고리즘이 던진 미끼와 공모
이 지점에서 허문오는 단순한 관음증 환자가 아니라, 우리의 초상이 된다. 우리는 매일 기가바이트 단위의 정보가 쏟아지는 시대를 산다. 역설적이게도 정보가 넘쳐날수록 인간은 더 빈곤해진다. 내 욕망을 정확히 채워줄 '진짜 이야기'는 좀처럼 찾기 어렵기 때문이다. 우리는 무의미한 정보의 표면을 표류하며 내 결핍에 부합하는 정제된 이야기를 얻기 위해 끊임없이 발버둥 친다.
이강의 원고를 기다리며 몸부림치는 허문오의 모습은 스마트폰을 쥐고 밤새 피드를 새로고침하는 우리와 정확히 겹친다. 우리는 누군가의 사생활을, 누군가의 불행을, 잘 편집된 '다음 회차'로 소비한다. 그것이 진짜인지 아닌지는 중요하지 않다. 내 허기를 달래줄 다음 한 입이면 충분하다. 이강이 한 가족을 천천히 해체해 나가는 과정은 잘 설계된 추천 알고리즘이 우리의 일상과 인지 체계로 미끄러져 들어오는 과정과 닮았다. 우리는 그 미끼가 던져지기를 기꺼이 기다린다.
드라마의 한 대사가 이 공모를 정확히 찌른다. 이강은 마지막 회에서 허문오에게 그때부터 이 이야기를 쓴 사람은 바로 당신이었다고 말한다. 진실의 재료를 쥔 자신은 떡밥 몇 개를 흘렸을 뿐, 그것을 그럴듯한 서사로 완성한 것은 듣는 사람의 욕망이었다는 뜻이다. 이 말은 강의실을 넘어 지금 우리를 겨눈다. 누군가 자극적인 떡밥 하나를 던지면 사람들은 저마다의 욕망과 신념으로 그 빈칸을 메워 하나의 '이야기'를 완성한다. 그리고 진위를 확인하기도 전에 그것을 퍼 나른다. 가짜뉴스가 번지는 방식이 정확히 이렇다. 거짓을 지어낸 것은 최초의 발신자 한 사람이 아니다. 그 거짓을 '내가 믿고 싶은 진실'로 받아 적은, 수많은 '저자'들이다.
당신의 이야기는 특별합니까