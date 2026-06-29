역대급 폭염에 위험한 지구, 전교생 9명인 학교에서 무슨 일이?

▲연극 <나의 별> 커튼콜필자가 관람한 지난 25일 마지막 공연을 한 '샤인' 역할의 도예준 배우가 소감을 말한 뒤 전체 인사를 진행하고 있다. 한별 고민을 이끄는 무대의 에너지



객석 1열에서 팔을 뻗으면 배우에게 닿을 수 있을 정도로 무대와 객석의 거리가 가까운 공연이다. 그렇기에 배우들의 에너지는 객석을 가득 채운다. 작은 공연장임에도 큰 목소리와 몸짓으로 연기하는 배우들은 110분을 지루하지 않게끔 함께 이끌어간다. 왁자지껄 떠드는 학생들의 모습에 도망가고 싶은 순간도 분명 있었지만, 점차 그들의 진심을 확인하게 됐다.



호흡이 짧은 대사를 주고받는 과정에서 여러 명이 얽혀 있어도 부자연스럽지가 않다. 몸싸움하는 장면에서도 실제 싸우는 것처럼 보일 정도다. 더운 여름이라는 설정에 맞게 밖에 나갔다가 오는 차례가 되면 배우들은 붉어진 얼굴에 땀을 흘리며 등장한다. 이는 관객들이 인물들의 이야기에 더 몰입하게 하는 요소다.



히카리의 설명에 따르면, 지구에 살았던 사람들은 화성에 가서도 지구에서의 지명을 그대로 사용한다. 그러자 학생들은 지구도 사실은 다른 행성이었을 수 있다며 흥미로워한다. 지구의 이야기는 곧 무대의 이야기다. 시간이 지나면 공연이 끝나고 그날의 무대가 사라질지 몰라도, 같은 이야기를 붙인다면 어디든 그곳이 <나의 별>의 무대가 된다.



지구의 운명도 마찬가지다. 언젠가 더 이상 지구에서 인간이 살 수 없게 돼 다른 행성으로 이주한다 해도 인간의 뿌리는 '지구'에 있다. 우리의 지구는 이어질 것이다. 그러기 전에 지구의 사라짐이 줄어들도록, 더 이상 학생들이 땀을 흘리지 않고도 무언가의 소멸을 막을 수 있게 노력해야 한다. 그러기 위해서는 '좋아하는 마음'이 필요하다. 지금의 환경을, 곁에 있는 친구를, 함께 사는 가족을 향한 애정이 우리를 노력하게 할 것이다.

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