사랑받고 자란 슈퍼맨, 트라우마 속에 무너진 슈퍼걸

▲제임스 건과 피터 사프란이 이끄는 DC 유니버스(DCU)의 공식 '두 번째 실사 영화‘ Warner Bros. Pictures

아무것도 모른 채 갓난아기로 지구에 도착해 사랑받으며 자란 소년과, 사랑하는 모든 것이 눈앞에서 사라지는 모습을 지켜본 끝에 홀로 살아남은 소녀. 이 극명한 대비는 슈퍼걸이라는 캐릭터의 서사를 지금까지와는 전혀 다른 방향으로 완성한다. 정의로운 영웅이 되기 이전에 깊은 상처를 안고 하루하루를 버텨내는 한 인간으로 그녀는 다가온다.



빌런의 활용도 흥미롭다. 제임스 건은 앞선 <슈퍼맨>의 렉스 루터처럼 이번에도 무조건 세상을 파괴하려는 거대한 힘을 가진 빌런을 전면에 내세우지 않는다. 인간과 크게 다르지 않은 힘을 가졌지만 훨씬 잔혹하고 교활한 인물을 통해 슈퍼걸을 괴롭히며 긴장감을 만든다. 특히 크립토나이트를 이용해 육체는 물론 심리까지 집요하게 무너뜨리는 방식은 기존 히어로 영화와는 다른 현실적인 공포를 만들어낸다.



거기다 반가운 인물의 등장도 있었다. 기존 DC 유니버스에서 아쿠아맨을 연기했던 제임스 모모아(Jason Momoa)가 우주 최고의 현상금 사냥꾼 로보(Lobo)로 등장해 강렬한 존재감을 남긴다. 로보는 로켓 오토바이를 타고 다니며 닥치는 대로 부수고 살육을 즐기는 무자비한 외계 용병이다. 압도적인 괴력과 불사신에 가까운 재생 능력, 그리고 마초적인 매력을 지닌 DC 코믹스의 대표적인 안티히어로다.



다만 영화는 원작이 가진 깊이를 끝까지 살려내지는 못했다. 슈퍼걸의 비극적인 삶과 철학적인 주제는 충분히 흥미롭지만, 이를 풀어가는 과정은 다소 가볍게 흘러간다. 결과적으로 오락성과 드라마 모두 절반쯤에서 멈춘 인상을 남긴다. 가볍게 즐기는 팝콘 영화라고 하기에는 이야기의 무게가 적지 않고, 그렇다고 인간의 상처와 성장에 집중한 진중한 드라마라고 보기에도 깊이가 충분하지 않다.



그럼에도 영화 내내 관객에게 큰 미소를 안겨주는 존재가 있다. 바로 슈퍼걸의 반려견 크립토(Krypto)다. <슈퍼맨>에 이어 다시 등장한 크립토는 짧은 분량에도 특유의 천방지축 매력과 사랑스러운 행동으로 극의 분위기를 환기시킨다. 영화가 끝난 뒤에도 가장 먼저 떠오르는 캐릭터가 크립토일 정도.



<슈퍼걸>은 제임스 건과 피터 사프란이 함께 이끄는 새로운 DC 유니버스(DCU)가 앞으로 어떤 방향을 향해 나아갈지를 보여주는 작품이다. DCU가 결국 마블의 과거 성공 공식을 답습하는 게 아닌지 의구심도 들었다.



그럼에도 불구하고, 영화 라인업의 두 번째 주자인 <슈퍼걸>이 남긴 아쉬움은 역설적이게도 또 다른 기대감을 품게 만든다. 아쉬움이 남았다는 것은, 뒤집어 말하면 아직 채워지지 않은 가능성이 존재한다는 뜻이기 때문이다. 그간 DCU가 지나온 어두운 터널이 길었을 뿐, 마침내 빛을 마주할 시간이 다가온다고 믿기에, 다가올 다음 작품을 애정 어린 시선으로 기대해본다.

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