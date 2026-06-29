사랑받고 자란 슈퍼맨, 트라우마 속에 무너진 슈퍼걸

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헬렌 슬레이터 주연의 고전 <슈퍼걸> 포스터. 페이 더너웨이 등 당대 최고의 배우 총출동Warner Bros. Discovery
이번 영화는 2021~2022년 출간돼 평단과 독자들의 극찬을 받은 DC 코믹스 8부작 미니시리즈를 원작으로 한다. 전직 CIA 요원 출신 작가 톰 킹은 이 작품에서 히어로의 화려한 활약보다 상실과 트라우마, 살아남은 자의 죄책감에 주목하며 초인 이전에 한 인간의 내면을 깊이 파고들었다. 그 결과 이 작품은 DC 코믹스를 대표하는 명작으로 평가받고 있다.
영화 역시 이러한 원작의 정서를 충실히 계승하려 한다. 단순한 선악의 대결이 아니라 상처 입은 사람이 분노를 넘어 다시 삶을 선택하는 과정을 담아내려는 시도가 곳곳에서 엿보인다. 무엇보다 인상적인 것은 슈퍼맨과 슈퍼걸을 대비시키는 방식이다.
사촌 동생인 칼엘(슈퍼맨)은 고향 행성 크립톤이 파괴되기 직전 지구로 보내져 클라크 켄트라는 이름으로 살아간다. 친부모 못지않은 사랑을 베푼 양부모의 품에서 성장한 그는 평범한 지구인의 삶과 슈퍼맨이라는 운명을 함께 살아가며, 끝내 희망과 선의를 상징하는 존재가 됐다.
반면 사촌 누나 카라(슈퍼걸)의 운명은 정반대였다. 크립톤 행성이 폭발하는 순간 보호막과 함께 행성의 파편 위에 고립된 그녀는 생존자들과 오랜 시간을 버텨야 했다. 그 과정에서 부모와 친구, 그리고 마지막까지 살아남았던 사람들마저 병과 절망 속에 하나둘 죽어가는 모습을 지켜본다. 모든 것을 잃은 채 뒤늦게 지구에 도착했을 때 그녀의 마음은 이미 산산이 부서져 있었다.
여기서 흥미로운 점은 카라가 설정상 슈퍼맨의 사촌 누나라는 사실이다. 크립톤 행성이 파괴될 당시 카라는 이미 10대 소녀였고, 칼엘은 갓난아기에 불과했다. 그러나 두 사람이 지구에 도착한 시간은 달랐다. 칼엘은 먼저 지구에 도착해 클라크 켄트로 성장한 반면, 카라는 우주를 떠도는 긴 시간을 보낸 끝에 뒤늦게 지구에 도착한다. 출생 순서로는 분명 누나지만, 지구에서는 오히려 이미 성인이 된 슈퍼맨이 그녀를 이끌어주는 역설적인 관계가 만들어진 것이다.
영화는 이러한 상실의 시간을 바탕으로 카라를 깊은 외상 후 스트레스 장애(PTSD)를 안은 채, 세상보다 먼저 자신의 상처와 싸워야 하는 인물로 그려낸다.