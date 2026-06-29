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사랑받고 자란 슈퍼맨, 트라우마 속에 무너진 슈퍼걸

사랑받고 자란 슈퍼맨, 트라우마 속에 무너진 슈퍼걸

[리뷰] 제임스 건 사단이 재해석한 DC 유니버스, 영화 <슈퍼걸>

최호림(cromwell)
26.06.29 13:46최종업데이트26.06.29 13:46
지난 28일, 영화 <슈퍼걸>을 관람했다. DC 코믹스의 오랜 팬으로서 1984년 개봉한 극장판 <슈퍼걸> 이후 무려 40여 년 만에 새롭게 탄생한 리메이크 작품을 그냥 지나칠 수 없었다. 게다가 <가디언즈 오브 갤럭시> 시리즈를 성공시킨 제임스 건이 이끄는 새로운 DC 유니버스의 작품이라는 점도 기대를 키웠다.

헬렌 슬레이터 주연의 고전 <슈퍼걸> 포스터. 페이 더너웨이 등 당대 최고의 배우 총출동
헬렌 슬레이터 주연의 고전 <슈퍼걸> 포스터. 페이 더너웨이 등 당대 최고의 배우 총출동Warner Bros. Discovery
이번 영화는 2021~2022년 출간돼 평단과 독자들의 극찬을 받은 DC 코믹스 8부작 미니시리즈를 원작으로 한다. 전직 CIA 요원 출신 작가 톰 킹은 이 작품에서 히어로의 화려한 활약보다 상실과 트라우마, 살아남은 자의 죄책감에 주목하며 초인 이전에 한 인간의 내면을 깊이 파고들었다. 그 결과 이 작품은 DC 코믹스를 대표하는 명작으로 평가받고 있다.

영화 역시 이러한 원작의 정서를 충실히 계승하려 한다. 단순한 선악의 대결이 아니라 상처 입은 사람이 분노를 넘어 다시 삶을 선택하는 과정을 담아내려는 시도가 곳곳에서 엿보인다. 무엇보다 인상적인 것은 슈퍼맨과 슈퍼걸을 대비시키는 방식이다.

사촌 동생인 칼엘(슈퍼맨)은 고향 행성 크립톤이 파괴되기 직전 지구로 보내져 클라크 켄트라는 이름으로 살아간다. 친부모 못지않은 사랑을 베푼 양부모의 품에서 성장한 그는 평범한 지구인의 삶과 슈퍼맨이라는 운명을 함께 살아가며, 끝내 희망과 선의를 상징하는 존재가 됐다.

반면 사촌 누나 카라(슈퍼걸)의 운명은 정반대였다. 크립톤 행성이 폭발하는 순간 보호막과 함께 행성의 파편 위에 고립된 그녀는 생존자들과 오랜 시간을 버텨야 했다. 그 과정에서 부모와 친구, 그리고 마지막까지 살아남았던 사람들마저 병과 절망 속에 하나둘 죽어가는 모습을 지켜본다. 모든 것을 잃은 채 뒤늦게 지구에 도착했을 때 그녀의 마음은 이미 산산이 부서져 있었다.

여기서 흥미로운 점은 카라가 설정상 슈퍼맨의 사촌 누나라는 사실이다. 크립톤 행성이 파괴될 당시 카라는 이미 10대 소녀였고, 칼엘은 갓난아기에 불과했다. 그러나 두 사람이 지구에 도착한 시간은 달랐다. 칼엘은 먼저 지구에 도착해 클라크 켄트로 성장한 반면, 카라는 우주를 떠도는 긴 시간을 보낸 끝에 뒤늦게 지구에 도착한다. 출생 순서로는 분명 누나지만, 지구에서는 오히려 이미 성인이 된 슈퍼맨이 그녀를 이끌어주는 역설적인 관계가 만들어진 것이다.

영화는 이러한 상실의 시간을 바탕으로 카라를 깊은 외상 후 스트레스 장애(PTSD)를 안은 채, 세상보다 먼저 자신의 상처와 싸워야 하는 인물로 그려낸다.

제임스 건과 피터 사프란이 이끄는 DC 유니버스(DCU)의 공식 '두 번째 실사 영화‘
제임스 건과 피터 사프란이 이끄는 DC 유니버스(DCU)의 공식 '두 번째 실사 영화‘Warner Bros. Pictures

아무것도 모른 채 갓난아기로 지구에 도착해 사랑받으며 자란 소년과, 사랑하는 모든 것이 눈앞에서 사라지는 모습을 지켜본 끝에 홀로 살아남은 소녀. 이 극명한 대비는 슈퍼걸이라는 캐릭터의 서사를 지금까지와는 전혀 다른 방향으로 완성한다. 정의로운 영웅이 되기 이전에 깊은 상처를 안고 하루하루를 버텨내는 한 인간으로 그녀는 다가온다.

빌런의 활용도 흥미롭다. 제임스 건은 앞선 <슈퍼맨>의 렉스 루터처럼 이번에도 무조건 세상을 파괴하려는 거대한 힘을 가진 빌런을 전면에 내세우지 않는다. 인간과 크게 다르지 않은 힘을 가졌지만 훨씬 잔혹하고 교활한 인물을 통해 슈퍼걸을 괴롭히며 긴장감을 만든다. 특히 크립토나이트를 이용해 육체는 물론 심리까지 집요하게 무너뜨리는 방식은 기존 히어로 영화와는 다른 현실적인 공포를 만들어낸다.

거기다 반가운 인물의 등장도 있었다. 기존 DC 유니버스에서 아쿠아맨을 연기했던 제임스 모모아(Jason Momoa)가 우주 최고의 현상금 사냥꾼 로보(Lobo)로 등장해 강렬한 존재감을 남긴다. 로보는 로켓 오토바이를 타고 다니며 닥치는 대로 부수고 살육을 즐기는 무자비한 외계 용병이다. 압도적인 괴력과 불사신에 가까운 재생 능력, 그리고 마초적인 매력을 지닌 DC 코믹스의 대표적인 안티히어로다.

다만 영화는 원작이 가진 깊이를 끝까지 살려내지는 못했다. 슈퍼걸의 비극적인 삶과 철학적인 주제는 충분히 흥미롭지만, 이를 풀어가는 과정은 다소 가볍게 흘러간다. 결과적으로 오락성과 드라마 모두 절반쯤에서 멈춘 인상을 남긴다. 가볍게 즐기는 팝콘 영화라고 하기에는 이야기의 무게가 적지 않고, 그렇다고 인간의 상처와 성장에 집중한 진중한 드라마라고 보기에도 깊이가 충분하지 않다.

그럼에도 영화 내내 관객에게 큰 미소를 안겨주는 존재가 있다. 바로 슈퍼걸의 반려견 크립토(Krypto)다. <슈퍼맨>에 이어 다시 등장한 크립토는 짧은 분량에도 특유의 천방지축 매력과 사랑스러운 행동으로 극의 분위기를 환기시킨다. 영화가 끝난 뒤에도 가장 먼저 떠오르는 캐릭터가 크립토일 정도.

<슈퍼걸>은 제임스 건과 피터 사프란이 함께 이끄는 새로운 DC 유니버스(DCU)가 앞으로 어떤 방향을 향해 나아갈지를 보여주는 작품이다. DCU가 결국 마블의 과거 성공 공식을 답습하는 게 아닌지 의구심도 들었다.

그럼에도 불구하고, 영화 라인업의 두 번째 주자인 <슈퍼걸>이 남긴 아쉬움은 역설적이게도 또 다른 기대감을 품게 만든다. 아쉬움이 남았다는 것은, 뒤집어 말하면 아직 채워지지 않은 가능성이 존재한다는 뜻이기 때문이다. 그간 DCU가 지나온 어두운 터널이 길었을 뿐, 마침내 빛을 마주할 시간이 다가온다고 믿기에, 다가올 다음 작품을 애정 어린 시선으로 기대해본다.
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2023년 4월 1일 만우절, 거짓말처럼 뇌경색이 찾아왔습니다. 재활병원 병상에서 떨리는 손으로 스마트폰 자판을 두드리며 세상과의 대화를 다시 시작했습니다. 투병 3년, 100편이 넘는 기사를 오마이뉴스에 게재하며 오늘도 사람과 삶, 희망의 이야기를 기록하고 있습니다.

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