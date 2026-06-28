손흥민의 네 번째 월드컵, 끝내 웃지 못했다

연합뉴스

6월 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기. 한국의 손흥민이 남아공에 0-1로 패한 뒤 아쉬워 하고 있다.한국 축구의 아이콘 손흥민(LAFC)의 4번째 월드컵 도전이 아쉬움 속에 막을 내렸다.홍명보 감독이 지휘한 한국 축구대표팀은 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 A조 3위로 탈락하면서 끝내 32강 문턱을 넘지 못했다.한국은 1차전에서 체코에 2-1 역전승을 거두며 기분좋게 출발했으나, 2차전에서 개최국 멕시코에 0-1 석패했고, 비기기만 해도 조 2위가 될 수 있던 남아프리카공화국과의 3차전마저도 0-1 충격패를 당하며 조 3위로 밀려났다.최후의 희망이었던 '와일드 카드' 티켓마저 각 조 3위 상위 8개 팀에 진입하는데 실패하면서 한국의 북중미 월드컵 도전은 여기서 막을 내렸다. 그리고 손흥민 역시 쓸쓸하게 자신의 4번째 월드컵 무대를 마무리해야했다.손흥민은 만 18세 175일이었던 2010년 12월 30일 아부다비에서 열린 시리아와의 친선경기에서 교체투입되며 역사적인 A매치 데뷔전을 치렀다. 2014년 브라질월드컵에서는 팀의 막내로 생애 첫 월드컵 무대를 밟았고, 조별리그 알제리전에서 추격골을 터뜨리며 첫 월드컵 득점에도 성공했다.손흥민은 이후 한국축구를 넘어 아시아축구 역사상 최고의 선수로 성장했다. 독일 함부르크-레버쿠젠, 잉글랜드 토트넘 홋스퍼를 거치며 유럽 무대에서도 인정받은 일류 공격수로 자리매김했다. 국가대표팀에서도 부동의 에이스였다.손흥민은 2018년 러시아 대회(2골), 2022년 카타르 대회(1도움)를 거쳐 2026년 북중미 대회까지 4회 연속 월드컵 본선무대를 밟았다. 4회 출전은 홍명보 대표팀 감독, 황선홍 대전 하나시티즌 감독, 이운재 베트남 축구대표팀 골키퍼 코치에 이어 손흥민이 역대 4번째다. 또한 2018년부터 대표팀 주장 완장을 단 손흥민은 2022년 카타르 대회에 이어 북중미 대회까지 한국축구 사상 최초로 2회 연속 월드컵 주장을 역임한 선수가 됐다.하지만 겉보기에 화려해보이는 커리어와 달리 손흥민에게 월드컵은 항상 눈물과 아쉬움의 연속이었다. 손흥민이 태극마크를 달고 나선 4번의 월드컵에서 조별리그를 통과한 것은 2022년 카타르 대회 한 번뿐이고, 나머지 3번은 모두 조별리그의 문턱을 넘지 못했다.손흥민 개인은 아시아 선수 최초의 잉글랜드 프리미어리그 득점왕, 유럽축구연맹 유로파리그(UEL) 우승 등 화려한 업적을 쌓았지만, 정작 그가 전성기를 보내고있던 시기의 한국 대표팀은 불안정한 혼란의 연속이었다. 손흥민이 대표팀에서 활약했던 16년간 무려 11명의 감독이 교체되었고, 대표팀은 일관된 방향성이나 장기적인 연속성 없이 단기적인 성적에 따라 표류하기 일쑤였다.그나마 손흥민 시대의 국가대표팀이 가장 안정적이었던 시기는 2022년 카타르월드컵이다. 역대 최장수 대표팀 감독이었던 파울루 벤투(포르투갈) 체제에서 4년을 체계적으로 가다듬은 한국은, 포르투갈-우루과이 등 강호들과 대등한 경기력을 선보이며 12년만의 원정 16강을 이뤄냈다.하지만 정작 손흥민은 이 당시에 최상의 컨디션을 보여주지는 못했다. 하필이면 대회 개막을 얼마 앞두고 소속팀 경기 도중 안면 골절이라는 큰 부상을 당했다. 월드컵 출전조차 불투명할 정도의 중상이었지만, 손흥민은 포기하지 않고 수술 후 안면마스크를 착용하고 경기에 나서는 투혼을 발휘했다. 온전치 않은 몸상태에서도 대회 전 경기에서 선발출장하며 고군분투한 손흥민은 포르투갈과의 최종전에서는 황희찬의 역전 결승골을 어시스트하며 한국의 16강을 확정짓는 주역으로 활약했다.손흥민에게 4번째인 이번 북중미 월드컵은 어쩌면 축구인생의 마지막 월드컵이 될수도 있었기에 더 특별한 의미로 다가왔다. 물론 손흥민은 월드컵 개막을 앞둔 지난 11일 공식 기자회견에서 "내가 직접 (월드컵이) 이번이 마지막이라고 말한 적은 단 한번도 없다"며 부인하기는 했지만, 4년 뒤면 만 38살이 된다는 점에서 이번 월드컵은 그가 최고의 기량을 보여줄 수 있는 사실상 마지막 무대로 여겨졌다.2025년을 끝으로 10년간 활약한 토트넘을 떠난 손흥민이 새로운 도전무대로 미국 MLS을 선택한 것도 북중미 월드컵을 염두에 둔 결정이었다. 이번 대표팀은 이강인, 이재성, 김민재, 황인범 등 역대 최강의 유럽파 전력을 보유한 '황금세대'로 꼽혔다. 멕시코, 체코, 남아공과 한 조가 된 조편성도 역대 최상의 대진운이라는 평가를 받았다. 모든 면에서 손흥민의 축구인생 '최고의 월드컵'이 될수 있는 적기처럼 보였다.하지만 결과적으로 북중미 월드컵은 오히려 손흥민에게 지우고 싶은 악몽이 되고 말았다. 손흥민은 이번 대회 조별리그 3경기에 출전해 득점과 도움 등 단 하나의 공격포인트도 기록하지 못했다. 슈팅은 6번을 시도했으나 유효 슈팅은 단 1개에 그쳤다. 조별리그 3경기 모두 풀타임을 뛴 경우는 한번도 없었다. 체코-멕시코전에서는 후반에 교체됐고, 남아공전에서는 월드컵 출전 13경기만에 처음으로 선발에서 제외되는 수모도 당했다.이미 월드컵 개막 전부터 소속팀에서 장기간 리그 무득점에 시달리며 '에이징 커브'에 대한 우려를 자아냈던 손흥민은 월드컵에서도 결정적인 찬스를 몇차례 놓치는 등 아쉬운 경기력을 드러냈다. 한편으로 플레이스타일상 최전방 원톱 공격수로 어울리지않은 손흥민의 장점을 제대로 활용하지못한 홍명보 감독의 답답한 공격전술도, 손흥민이 살아나지 못한 이유였다. 이영표, 티에리 앙리 등 경기를 지켜본 전문가들은 '손흥민의 기량에는 문제가 없었다'며 벤치의 손흥민 활용법에 더 의문을 제기하기도 했다.손흥민은 월드컵에서 통산 3골1도움을 기록해 안정환·박지성(이상 3골)과 한국인 선수 최다득점 , 최순호(1골3도움·4개)와 함께 최다 공격포인트 부문에서 각각 공동 1위를 기록중이었다. 또한 A매치 통산 56골로 역대 1위 차범근(58골) 전 감독을 2골차로 추격중이었다. 이번 북중미 월드컵에서 새로운 역사를 대거 다시 쓸 것이라는 기대가 높았지만, 조별리그 탈락과 무득점에 그치며 결국 마지막이 될지 모를 월드컵을 가장 초라하게 마감해야했다.2014년 막내로 처음 출전했던 브라질월드컵에서 조별리그 탈락이 확정된 후, 아쉬움의 눈물을 펑펑 흘리던 22세 청년 손흥민의 모습은 많은 팬들의 마음을 아프게 했다. 12년뒤 한국축구 역사상 최고의 선수로 자리잡은 34세의 베테랑 손흥민은 북중미 월드컵에서 또 하나의 아픈 추억을 남기고 눈물로 퇴장하게 됐다. 많은 축구팬들은 손흥민의 월드컵 커리어가 이렇게 막을 내리게 된다면 너무 안타까울 것이라는 반응이 쏟아지고 있다.물론 손흥민의 국가대표 커리어는 아직 끝난 것이 아니다. 당장 2027년에는 역시 손흥민이 아직 정상에 올라보지 못한 AFC 아시안컵이 있다. 박지성도, 차범근도 아시안컵 우승을 경험해보지 못하고 태극마크를 내려놓았다.또한 2030년 월드컵 도전도 아직 불가능한 것은 아니다. 이번 대회에서 득점 선두를 달리고 있는 리오넬 메시(아르헨티나, 39세), 크로아티아의 3회 연속 토너먼트 진출을 이끈 루카 모드리치(40세, 크로아티아), 손흥민의 우상으로 꼽은 크리스티아누 호날두(41. 포르투갈) 등은 불혹의 나이에도 불구하고 자국 대표팀의 핵심으로 건재한 기량을 과시하고 있다.손흥민이 4년뒤에 월드컵에 나선다고 해도 지금 이들의 나이보다 어리다. 손흥민이 여전히 대표팀에 대한 의지와 목표의식이 남아있고, 한국축구가 그의 헌신과 열정을 필요로 한다면, 얼마든지 동행을 이어가는 것도 가능하다.북중미 월드컵을 마친 손흥민은 마음을 추스르고 소속팀 LA FC에 복귀해 2026시즌 일정을 다시 이어가야 한다. 축구팬들은 손흥민이 월드컵의 아픔을 극복하고, 다시 우리가 아는 손흥민의 모습으로 돌아오기를 응원하고 있다.