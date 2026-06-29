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결정 못 하는 리더의 끝... 전쟁과 축구가 보여준 잔혹한 교훈

결정 못 하는 리더의 끝... 전쟁과 축구가 보여준 잔혹한 교훈

[주장] 책임보다 변수를 먼저 말하는 순간, 리더십은 무너진다

유재영(justin7816)
26.06.29 05:49최종업데이트26.06.29 05:49
고전 호메로스의 <일리아스>에는 전쟁 영웅들의 화려한 무용담보다 더 깊은 울림을 주는 장면이 등장한다. 트로이아 전쟁 10년째, 그리스군 총사령관 아가멤논은 2일 차 전투를 마친 뒤 밤새 잠을 이루지 못한다.

트로이아 진영에서 타오르는 수많은 횃불과 밤공기를 가르는 피리 소리, 가축의 목에 달린 방울 소리는 그의 마음을 더욱 불안하게 만든다. 그는 결국 자리에서 일어나 직접 진영을 둘러보고 동생 메넬라오스를 깨워 장수들을 소집하도록 명령한다. 전쟁의 최고사령관도 두려움을 느끼는 한 인간이라는 사실을 보여주는 장면이지만, 동시에 리더가 흔들릴 때 조직 전체도 흔들릴 수 있다는 사실을 드러낸다.

아가멤논은 장수들을 깨우며 누구에게나 경의를 표하고, 잘난 체하지 말라고 당부한다. 최고 권력을 가진 사람이 가장 먼저 겸손을 강조했다는 점은 분명 인상적이다. 그러나 그의 마음을 지배한 것은 자신감보다 불안이었다.

전쟁은 아직 끝나지 않았지만 그는 이미 마음속에서 적에게 밀리고 있었다. 리더에게 필요한 것은 두려움이 없는 강인함이 아니라, 두려움 속에서도 평정심을 유지하는 절제라는 점에서 아가멤논의 모습은 끝내 아쉬움을 남긴다.

방향을 제시하는 리더의 책임

남아프리카공화국과 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 3차전을 치른 한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 25일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 취재진 질문을 듣고 있다.
남아프리카공화국과 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 3차전을 치른 한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 25일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 취재진 질문을 듣고 있다. 연합뉴스

최근 대표팀을 바라보는 시선 역시 크게 다르지 않다. 경기력 부진 이후 홍명보 감독이 상황을 명확히 설명하기보다 다양한 변수를 언급하는 모습이 이어지면서, 팬들 사이에서는 아쉬움과 비판이 교차하고 있다.

물론 외부 요인이 존재하는 것은 사실이지만, 감독에게 요구되는 역할은 원인을 나열하는 것이 아니라 팀이 나아갈 방향을 분명히 제시하는 데 있다는 평가가 나온다.

리더는 실패하지 않는 사람이 아니라 실패를 책임질 수 있는 사람이다. 더 위험한 것은 잘못된 판단 자체보다 상황에 끌려가며 방향을 잃는 태도다. 조직은 완벽한 지도자를 원하는 것이 아니라 어려운 순간에도 결정을 내리고 그 결과를 감당하는 리더를 신뢰한다.

<일리아스>에는 아가멤논과 대비되는 또 다른 리더가 등장한다. 뤼키아의 왕 사르페돈은 전투를 앞두고 부하 클라우코스에게 자신들이 가장 좋은 대접을 받는 이유는 '가장 먼저 싸우기 위해서'라고 말한다.

그는 왕이라는 지위를 특권이 아니라 의무로 이해했고, 존경은 권력이 아니라 솔선수범에서 나온다고 믿었다. 죽음을 피할 수 없다면 누구보다 먼저 전장에 서야 한다는 그의 신념은 오늘날에도 리더십의 본질을 일깨운다. 권한이 커질수록 책임도 커져야 한다는 단순하지만 중요한 진리를 그는 자신의 삶으로 보여줬다.

대표팀 감독 역시 다르지 않다. 감독이라는 자리는 승리할 때는 가장 큰 박수를 받지만, 패배할 때는 가장 무거운 책임을 지는 자리다. 팬들은 결과뿐 아니라 위기 상황에서 리더가 보이는 태도를 함께 지켜본다. 상황을 설명하는 것보다 중요한 것은 그 상황을 어떻게 받아들이고 책임지는가에 대한 태도일 수 있다.

성찰로 시작되는 리더십

그래서 리더에게 필요한 것은 무엇보다 숙고하는 태도다. 위기의 순간일수록 사람은 외부에서 원인을 찾기 쉽지만, 훌륭한 리더는 가장 먼저 자신의 판단과 선택을 돌아본다. 자신의 부족함을 인정하는 태도는 더 나은 결정을 위한 출발점이 된다.

고대 그리스 델포이 신전에는 지금까지도 많은 사람들의 가슴을 울리는 문장이 새겨져 있다.

'Gnothi Seauton(너 자신을 알라).'

아가멤논의 가장 큰 실패는 적을 몰랐기 때문이 아니라 자신의 욕망과 한계를 제대로 이해하지 못한 데 있었다. 지금 홍명보 감독에게도 가장 먼저 필요한 것은 새로운 전술이 아니라 자신의 리더십을 돌아보는 일이다. 왜 국민들이 신뢰를 거두고 있는지, 왜 선수들이 자신감을 잃었는지, 그리고 왜 대표팀이 방향을 잃었다는 평가를 받는지를 스스로에게 물어야 한다.

왕관은 타인 위에 군림하기 위한 장식이 아니다. 공동체를 위해 가장 무거운 책임을 감당하겠다는 약속이며, 끝까지 감내해야 하는 의무다. 리더는 권한으로 존경받는 사람이 아니라 책임으로 신뢰받는 사람이다.

홍명보 감독이 다시 신뢰를 얻고 싶다면 전술보다 먼저 자신의 리더십을 성찰해야 한다. 그리고 그 모든 성찰의 출발점에는 3000년의 시간을 넘어 오늘에도 유효한 한 문장이 있다.

'Gnothi Seauton(너 자신을 알라).'

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월드컵 이강인 홍명보. 대표팀 축구

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유재영 (justin7816) 내방

심리학, 인문학, 복지, 평화, 삶의 질 향상을 위한 글쓰기를 시작한 시민기자 입니다.

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