결정 못 하는 리더의 끝... 전쟁과 축구가 보여준 잔혹한 교훈

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남아프리카공화국과 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 3차전을 치른 한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 25일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 취재진 질문을 듣고 있다.최근 대표팀을 바라보는 시선 역시 크게 다르지 않다. 경기력 부진 이후 홍명보 감독이 상황을 명확히 설명하기보다 다양한 변수를 언급하는 모습이 이어지면서, 팬들 사이에서는 아쉬움과 비판이 교차하고 있다.물론 외부 요인이 존재하는 것은 사실이지만, 감독에게 요구되는 역할은 원인을 나열하는 것이 아니라 팀이 나아갈 방향을 분명히 제시하는 데 있다는 평가가 나온다.리더는 실패하지 않는 사람이 아니라 실패를 책임질 수 있는 사람이다. 더 위험한 것은 잘못된 판단 자체보다 상황에 끌려가며 방향을 잃는 태도다. 조직은 완벽한 지도자를 원하는 것이 아니라 어려운 순간에도 결정을 내리고 그 결과를 감당하는 리더를 신뢰한다.<일리아스>에는 아가멤논과 대비되는 또 다른 리더가 등장한다. 뤼키아의 왕 사르페돈은 전투를 앞두고 부하 클라우코스에게 자신들이 가장 좋은 대접을 받는 이유는 '가장 먼저 싸우기 위해서'라고 말한다.그는 왕이라는 지위를 특권이 아니라 의무로 이해했고, 존경은 권력이 아니라 솔선수범에서 나온다고 믿었다. 죽음을 피할 수 없다면 누구보다 먼저 전장에 서야 한다는 그의 신념은 오늘날에도 리더십의 본질을 일깨운다. 권한이 커질수록 책임도 커져야 한다는 단순하지만 중요한 진리를 그는 자신의 삶으로 보여줬다.대표팀 감독 역시 다르지 않다. 감독이라는 자리는 승리할 때는 가장 큰 박수를 받지만, 패배할 때는 가장 무거운 책임을 지는 자리다. 팬들은 결과뿐 아니라 위기 상황에서 리더가 보이는 태도를 함께 지켜본다. 상황을 설명하는 것보다 중요한 것은 그 상황을 어떻게 받아들이고 책임지는가에 대한 태도일 수 있다.그래서 리더에게 필요한 것은 무엇보다 숙고하는 태도다. 위기의 순간일수록 사람은 외부에서 원인을 찾기 쉽지만, 훌륭한 리더는 가장 먼저 자신의 판단과 선택을 돌아본다. 자신의 부족함을 인정하는 태도는 더 나은 결정을 위한 출발점이 된다.고대 그리스 델포이 신전에는 지금까지도 많은 사람들의 가슴을 울리는 문장이 새겨져 있다.'Gnothi Seauton(너 자신을 알라).'아가멤논의 가장 큰 실패는 적을 몰랐기 때문이 아니라 자신의 욕망과 한계를 제대로 이해하지 못한 데 있었다. 지금 홍명보 감독에게도 가장 먼저 필요한 것은 새로운 전술이 아니라 자신의 리더십을 돌아보는 일이다. 왜 국민들이 신뢰를 거두고 있는지, 왜 선수들이 자신감을 잃었는지, 그리고 왜 대표팀이 방향을 잃었다는 평가를 받는지를 스스로에게 물어야 한다.왕관은 타인 위에 군림하기 위한 장식이 아니다. 공동체를 위해 가장 무거운 책임을 감당하겠다는 약속이며, 끝까지 감내해야 하는 의무다. 리더는 권한으로 존경받는 사람이 아니라 책임으로 신뢰받는 사람이다.홍명보 감독이 다시 신뢰를 얻고 싶다면 전술보다 먼저 자신의 리더십을 성찰해야 한다. 그리고 그 모든 성찰의 출발점에는 3000년의 시간을 넘어 오늘에도 유효한 한 문장이 있다.'Gnothi Seauton(너 자신을 알라).'