오스트리아 '칼라이지치 극장 동점골'... 32강 대기중이던 이란 울렸다

각조 3위 팀 최종 순위 1위 콩고 민주공화국 4점 1승 1무 1패 4득점 3실점 +1

2위 스웨덴 4점 1승 1무 1패 7득점 7실점 0

3위 가나 4점 1승 1무 1패 2득점 2실점 0

4위 에콰도르 4점 1승 1무 1패 2득점 2실점 0

5위 보스니아&헤르체고비나 4점 1승 1무 1패 5득점 6실점 -1

6위 알제리 4점 1승 1무 1패 5득점 7실점 -2

7위 파라과이 4점 1승 1무 1패 2득점 4실점 -2

8위 세네갈 3점 1승 2패 8득점 6실점 +2

------------- 32강 토너먼트 진출 커트라인 -----------------

9위 이란 3점 3무 3득점 3실점 0

10위 한국 3점 1승 2패 2득점 3실점 -1

11위 스코틀랜드 3점 1승 2패 1득점 4실점 -3

12위 우루과이 2점 2무 1패 3득점 4실점 -1



후반 추가 시간도 그렇게 길지 않아 오스트리아는 마지막 승부수를 띄웠다. 2미터 키다리 공격수 사샤 칼라이지치를 추가 시간 5분에 들여보냈고 바로 그가 믿기 어려운 극장 동점골을 90+5분 8초에 헤더로 꽂아넣은 것이다.이번 북중미 월드컵 조별리그 마지막 게임에서 가장 극적인 순간이 탄생했다고 말할 수 있다. 불과 몇 초 전까지만 해도 G조 3위 이란(승점 3점 3득점 3실점)이 32강 토너먼트 와일드 카드 마지막 한 장을 쥐고 있었지만 오스트리아의 이 극장골 때문에 알제리 손으로 넘어가고 말았다.랄프 랑닉 감독이 이끌고 있는 오스트리아가 한국 시각으로 28일(토) 오전 11시 미국 캔자스 시티 스타디움에서 열린 2026 FIFA(국제축구연맹) 월드컵 J조 세 번째 게임에서 후반 추가 시간 교체 멤버로 들어간 사샤 칼라이지치의 극장 동점골에 힘입어 3-3으로 비기는 바람에 2위 자격으로 32강 토너먼트에 올라섰다.게임 시작 후 27분 41초만에 오스트리아의 마르코 아르나우토비치가 다비드 알라바의 도움을 받아 오른발로 첫 골을 뽑아내며 알제리의 32강 토너먼트 진출 앞길을 막는 듯했다.하지만 알제리도 포기하지 않고 전반 끝나기 직전에 라피크 벨갈리가 유연한 드리블 돌파 실력을 자랑하며 왼발로 동점골(44분 3초)을 뽑아냈다. 1-1로 균형을 이룬 상태에서 후반에 접어든 오스트리아는 한국 팬들에게도 널리 알려진 마르셀 자비처가 콘라드 라이머의 오른쪽 측면 횡 패스를 받아 기막힌 오른발 돌려차기 추가골을 54분 32초에 꽂아넣으며 한 발 더 달아났다.이 때부터 눈을 뗄 수 없는 축구 드라마가 본격적으로 시작된 셈이다. 포기하지 않은 알제리가 5분도 안 되어 기막힌 동점골을 만들어낸 것이다. 후셈 아우아르가 왼쪽 끝줄 앞까지 파고들어 컷 백 크로스로 내준 공을 리야드 마레즈가 왼발(59분 20초)로 정확하게 차 넣었다.2-2 점수판 그대로 후반 추가 시간에 접어들었으니 두 팀은 사이 좋게 32강 토너먼트로 올라갈 것처럼 보였다. 하지만 알제리 선수들은 역전골을 뽑아내며 멀리서 이 게임 결과를 기다리고 있던 이란 선수단에 기쁜 소식을 전했다. 리야드 마레즈가 후셈 아우아르의 도움을 받아 이번에는 오른발로 역전골을 90+2분 52초에 터뜨린 것이다.붉은 유니폼을 입고 오스트리아를 응원하던 수 만명의 팬들은 얼굴을 감싸며 할 말을 잃었지만 오스트리아 벤치에서는 냉정함을 되찾고 마지막 교체 카드를 내밀었다. 90+5분에 2미터의 장신 공격수 사샤 칼라이지치를 들여보낸 것이다.그리고 왼쪽 측면 로빙 크로스가 길게 넘어와 또 다른 교체 선수 미하엘 그레고리치가 반대편 끝줄 바로 앞에서 헤더 패스를 넘겼다. 이 순간 슈퍼 서브 사샤 칼라이지치가 골문 정면으로 달려들며 헤더슛을 90+5분 8초에 찍어 넣었다. 조별리그 탈락의 순간을 완전히 뒤집어버린 최고의 극장 골이었다.곧바로 종료 휘슬이 울렸고 오스트리아가 J조 2위로 32강 토너먼트에 당당히 이름을 올렸고, 알제리는 와일드 카드 여섯 번째 티켓을 받게 되었다. 이로써 이란과 한국은 나란히 3위 그룹 9~10위에 머물러 탈락의 고배를 마셨다. 이번 월드컵 아프리카 예선을 통과한 10팀 중 튀니지(F조)를 제외한 9팀 모두가 32강 토너먼트에 올라섰다는 것만으로도 아시아 축구가 가야할 길이 멀다는 것을 알 수 있다. 아시아 예선 통과 9팀 중 32강에 이름을 올린 팀은 일본과 호주 뿐이다.이렇게 놀라운 극장 동점골로 J조 2위가 된 오스트리아는 다음 달 3일 오전 4시 미국 로스 앤젤레스 스타디움에서 우승 후보 중 한 팀으로 꼽히는 스페인을 만나게 되며, 3위 와일드 카드 6위 티켓을 받은 알제리도 같은 날 정오 캐나다 BC 플레이스 밴쿠버에서 스위스를 만난다.(6월 28일, 오전 11시, 캔자스 시티 스타디움)[골, 도움 기록 : 라피크 벨갈리(44분 3초), 리야드 마레즈(59분 20초,도움-후셈 아우아르), 리야드 마레즈(90+2분 52초,도움-후셈 아우아르) / 마르코 아르나우토비치(27분 41초,도움-다비드 알라바), 마르셀 자비처(54분 32초,도움-콘라드 라이머),1위 아르헨티나 9점 3승 8득점 1실점 +74위 요르단 0점 3패 3득점 8실점 -56월 29일 4시vs 캐나다6월 30일 2시 브라질 vs 일본 / 5시 30분 독일 vs 파라과이 / 10시 네덜란드 vs7월 1일 2시vs 노르웨이 / 6시 프랑스 vs 스웨덴 / 10시 멕시코 vs 에콰도르7월 2일 1시 잉글랜드 vs/ 5시 벨기에 vs/ 9시 미국 vs 보스니아&헤르체고비나7월 3일 4시 스페인 vs 오스트리아 / 8시 포르투갈 vs 크로아티아 / 12시 스위스 vs7월 4일 3시 호주 vs/ 7시 아르헨티나 vs/ 10시 30분 콜롬비아 vs