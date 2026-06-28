기적은 없었다, 87% 희망이 악몽으로...한국, 월드컵 조별리그 탈락

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한국 축구 대표팀 이강인이 6월 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 패배하며 조 3위를 확정한 뒤 아쉬워하고 있다.연합뉴스
결국 기적은 일어나지 않았다. 한국 축구의 2026 북중미 월드컵 여정은 조별리그에서 막을 내렸다.
28일(아래 한국시간) 2026 북중미 월드컵 조별리그 3차전의 L조, K조의 경기가 종료된 가운데 한국은 조별리그 탈락이 최종 확정됐다.
크로아티아는 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 가나와의 L조 조별리그 3차전에서 2-1로 승리했다. 이로써 크로아티아는 2승 1패(승점 6)을 기록하며 L조 2위로 뛰어올랐고, 가나는 1승 1무 1패(승점 4, 골득실 0)으로 L조 3위를 차지했다.
콩고민주공화국은 미국 애틀랜타 스타디움에서 벌어진 우즈베키스탄과의 K조 조별리그 3차전에서 3-1로 승리했다. 콩고민주공화국은 1승 1무 1패(승점 4, 골 득실 1)를 기록하며 K조 3위로 마감했다.
한국, 실낱같은 경우의 수 사라지다
앞서 A조 3위를 차지한 한국(승점 3, 골 득실 -1)은 12개 조(A~L조)에 속한 3위 팀 가운데 상위 8위까지 주어지는 32강 진출을 타진했다.
하지만 한국은 12개 팀 경쟁에서 크로아티아, 콩고민주공화국에 밀리며, 8위 바깥으로 밀려나고 말았다.
한국은 지난 25일 남아공과의 A조 조별리그 3차전에서 0-1로 패하며 조 2위 이상에게 주어지는 32강 자력 진출 티켓 획득에 실패했다. 최소 무승부만 해도 조 2위를 차지할 수 있었던 한국은 예상치 못한 충격패를 당하며, 남은 조의 경기 결과를 기다리는 입장에 처했다.
당초 한국의 32강 진출 가능성은 매우 높을 것으로 전망됐다. 축구 통계 전문 매체 '옵타'는 남아공전 직후 조별리그 통과 가능성을 87.76%라고 발표했다.
그러나 하루 뒤 26일 D, E, F조 3위 팀들이 한국보다 높은 위치를 차지하면서 한국의 32강 진출 가능성은 53.24%까지 하락했다.
27일 G, H, I조 3차전 종료 후에는 31.51%로 떨어졌다. 27일 기준 조별리그 일정이 종료된 9개 조 가운데 한국보다 아래에 위치한 팀은 스코틀랜드, 우루과이가 전부였다.
28일 열리는 J, K, L조의 경우의 수 3가지 중 2개를 충족해야 하는 상황이었다. 가능성은 희박했고, 희망 고문의 연속이었다. 마지막 날 기적을 기대한 한국은 결국 가나. 콩고민주공화국에 밀리면서 좌절을 맛봤다.
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