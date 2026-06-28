기적은 없었다, 87% 희망이 악몽으로...한국, 월드컵 조별리그 탈락

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2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 3차전에서 남아공에 패해 32강 합류를 위해 다른 조의 결과를 기다리고 있는 한국 축구국가대표팀이 25일(현지시간) 팀 베이스캠프인 멕시코 과달라하라로 돌아와 사포판 치바스 바예 베르데에서 회복훈련을 했다. 훈련에 앞서 홍명보 감독이 기자의 질문에 답하고 있다.한국의 월드컵 실패는 예견된 일이었다. 대한축구협회는 2024년 7월 홍명보 감독의 선임을 공식 발표했다. 시작부터 삐걱거렸다. 감독 선임 과정에서 불거진 공정성 논란으로 팬들의 신임을 잃은 채 홍명보호가 출범했다. 이미 2014 브라질 월드컵에서 실패를 맛본 홍명보 감독은 10년 만에 다시 한국 대표팀 지휘봉을 잡으며 명예 회복을 노렸다.월드컵 아시아 3차 예선을 통과한 이후에는 스리백 전술을 집중적으로 실험하며 월드컵 본선 준비에 돌입했다. 그럼에도 경기력은 좀처럼 개선되지 않았다.이 과정에서 브라질(0-5패), 코트디부아르(0-4패)에 큰 점수 차로 패하는 등 수비 조직력에서 문제를 보였다. 공격도 답답하기는 마찬가지였다. 최종 명단 발표를 앞두고 치러진 마지막 평가전이었던 3월 A매치 2연전(코트디부아르-오스트리아)에서 무득점 패배를 당하며 비판대에 올랐다.한국은 이번 2026 북중미 월드컵 첫 경기 체코전에서 2-1 역전승을 거두며 순조롭게 출발했다. 개최국 멕시코에 0-1로 아쉽게 패했지만 여전히 32강 진출 가능성은 매우 높았다.마지막 남아공전에서 대참사가 발생했다. 무엇보다 선발 라인업 구성부터 최악이었다. 손흥민과 이재성의 선발 제외는 악수였다.경직된 전술 운용, 경기 상황 대처 능력 부족 등 여러 가지 문제를 노출한 끝에 0-1로 패했다. 심지어 이기려는 의지조차 찾아보기 어려웠다. 선수들의 움직임은 더뎠고, 절실함과 투지는 실종됐다. 한국 월드컵 역사상 최악의 졸전으로 꼽힐만한 경기였다.홍 감독은 남아공전 졸전에 대해 "왜 갑자기 이런 경기력이 나왔는지 코치진도 당황스럽다. 데이터상 부진의 이유를 명확히 짚기 어렵다"고 밝히며 실망감을 남겼다.방향성 없는 전술은 본선 무대에서 끝내 통하지 않았다. 한국은 이번 월드컵 3경기에서 겨우 2득점에 그쳤다. 이강인에게 의존하는 전술은 멕시코, 남아공전에서 한계를 드러냈다. 이강인을 향한 집중 견제가 강해지자, 공격 작업이 원활하게 풀리지 않았다.고지대에 적응되지 않은 체코를 상대로 간신히 승리했을 뿐 대회 내내 전체적으로 지루하고 실망스러운 경기력의 연속이었다. 뿐만 아니라 매 경기 느린 템포의 운영, 소극적인 전술로 일관했다. 한국의 이번 북중미 월드컵 여정은 조별리그 3경기로 막을 내렸다.