일본 탄광마을 딸들은 왜 훌라춤을 추게 됐나

어떤 이들은 불황을 경험할 것이고, 어떤 이들은 공황을 경험할 것이다. 반면 다른 이들은 여전히 번영을 누릴 것이다. 어떤 직업들은 위태롭게 생존을 연장하는 반면, 시대흐름에 따른 전혀 새로운 직업들이 생길 것이다. 어떤 산업은 존속의 위기에 직면하는 반면, 다른 산업은 잠재력을 실현할 것이다. - 숀 두브라박, <디지털은 운명이다> 중에서
실리콘 시대다. 실리콘 트랜지스터, 디지털 연산을 위한 칩의 기초를 이루는 반도체 소자가 우리 시대를 규정짓는 대표적 물질이다. 석기와 청동기, 철기를 건너 오늘을 실리콘 시대라 부리는 데는 이러한 이유가 있다. 역사가 각 시대를 핵심 된 기초소재로써 분류하는 건 각 문명을 특징짓는 도구와 그를 이루는 소재가 있다는 인식이 바탕이 된다. 그리고 이를 통해 이룩되는 건 그 문명을 먹여 살리는 산업이다.
요컨대 석기에서 청동기, 다시 철기를 거쳐 실리콘 시대에 이르는 인류의 문명은 지난 시대의 체제를 혁파하며 전진해왔다. 소재가 도구가 되고 도구는 산업의 바탕을 이루어 마침내 지난 시대 갖지 못했던 부와 기술을 이루었던 것이다. 석기시대엔 돌을 의도한 바대로 잘 깨는 것이, 청동기엔 주물을 매끄럽게 만지는 일이, 철기는 더 고온으로 철을 다루어 강도 높게 제련하는 작업이 하나하나 결정적 차이를 이루었다. 한 시대엔 중요했던 일이 다음 시대엔 전혀 가치가 없어지는 광경이 인류 역사 내내 수시로 발견된다. 말하자면 역사의 순리다.