일본 탄광마을 딸들은 왜 훌라춤을 추게 됐나

그린나래미디어

스틸컷'하와이언 댄서 모집'은 거센 반대에 맞부딪쳐 사측이 내놓은 방안이다. 광산은 더 이상 채산성이 없으니 어떻게든 다른 살 길을 마련해야 한다는 고육책이다. 이렇다 할 산업 없는 낙후된 마을이 그래도 내세울 건 도호쿠 지방에선 최남단에다 바다에 면하고 있다는 위치, 그에 따른 남다른 풍광이다. 이를 조금만 매만지면 하와이 못잖은 관광지로 변신할 수도 있지 않겠느냐, 바로 이것이 이 계획을 입안한 이들의 계책이다. 하늘이 무너져도 솟아날 구멍이야 있다지만, 입 벌리고 하늘만 보아서는 그 구멍이 벌어질 리 만무한 것. 후쿠시마와 하와이 사이의 먼 거리라도 어떻게든 좁혀보자는 게 이들의 절박한 생존방안이다.멀리 도쿄에서 하와이안 댄스에 정통한 실력자를 데려오는 게 계획의 시작이다. 어느 누가 몰락한 탄광마을에 하와이안 댄스를 일으키러 올까 싶었지만, 마침 빚에 쪼들리는 댄서 히라야마 마도카(마츠유키 야스코 분)가 석 달 치 봉급을 미리 받는 조건으로 달구지에 실려 마을에 들어오는 것이다. 도무지 재능이라곤 없어 보이는 탄광촌 촌스런 계집애들과 첫 수업을 진행하고는 '아이고 큰일이다' 싶어졌다지만 이미 때는 늦다.영화는 도무지 가망이라곤 없어 보이는 아이들이 탄광촌의 희망으로 거듭나는 성장기다. 기실 쇠락하는 탄광촌에서 예술로써 일어나는 아이들의 이야기는 이미 하나의 영화적 전형으로 완성돼 있다. 스티븐 달드리의 저 유명한 <빌리 엘리어트>가 바로 그 영화다. 마거릿 대처 총리의 가혹한 산업 구조조정 속에서 탄광 절반 이상이 폐광을, 광부 70% 이상이 해고를 당한 실제 역사를 배경으로, 탄광촌의 자식 빌리 엘리어트가 발레를 통해 성공하는 이야기를 감동적으로 그린 작품이다. 뮤지컬로도 크게 성공한 이 영화 이후로 쇠락한 마을에서 예술로 일어나는 아이들의 이야기가 끊임없이 만들어지는데, 한국에선 최민식 주연의 2004년 작 <꽃피는 봄이 오면>이, 일본에선 바로 <훌라 걸스>가 대표주자다.