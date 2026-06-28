"팬들께 죄송합니다"… 하영민의 진심, 키움 10연패 끝냈다

키움히어로즈

27일 NC전 7이닝 1실점으로 호투한 키움 선발 하영민드디어 키움이 길었던 10연패의 늪에서 벗어났다. 27일 키움은 창원 NC 파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 NC와의 11번째 맞대결에서 3 vs. 1 승리를 거뒀다.지난 16일 대구 삼성전부터 전날 창원 NC전까지 10경기를 계속 패하면서 구단 최다 연패 기록에 타이를 이뤘던 키움은 이날 승리로 길었던 연패에서 탈출했다.키움 타선은 6안타 2사사구로 3점을 뽑았다. 추재현과 안치홍, 히우라가 각각 솔로포를 치면서 뽑은 3점이었다.마운드에서는 선발 하영민의 활약이 두드러졌다. 하영민은 7이닝 1피안타 3사사구 7탈삼진 1실점(1자책)으로 호투했다. NC 선발 구창모(6이닝 1실점)와의 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.1회에는 2사 이후 박민우에게 6구 승부 끝에 볼넷으로 출루를 허용했다. 하지만 박건우를 삼진으로 잡아내며 이닝을 마무리 지었다.2회와 3회를 삼자범퇴로 막은 하영민은 4회에 2사 이후 박건우에게 볼넷을 허용했다. 하지만 권희동을 유격수 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다. 그 사이 키움 타선은 추재현의 솔로포가 터지면서 선취점을 뽑아냈다.5회를 삼자범퇴로 막은 하영민은 6회에 일격을 당했다. 1사 이후 신재인에게 볼넷을 허용했다. 이어서 이우성을 3루 땅볼로 처리하며 2사 2루를 만들었다. 하지만 박민우에게 1타점 적시타를 맞으며 스코어는 1 vs. 1 동점이 되고 말았다. 다행히 박건우를 우익수 뜬공으로 막아내며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.하지만 키움 타선은 물러서지 않았다. 7회 2사 상황에서 안치홍이 NC 투수 전사민을 상대로 솔로포를 치며 2 vs. 1 역전을 만들었다. 역전을 만들자 하영민도 힘을 냈다. 7회를 삼자범퇴로 막아내며 선발로서의 임무를 마무리 지었다.뒤이어 올라온 불펜진도 제 역할을 했다. 8회 유토, 9회 원종현이 각각 1이닝 무실점을 기록했다. 키움 타선도 9회에 히우라의 쐐기 솔로포가 나오면서 승기를 잡았다.