절망해도 계속되는 삶 속에서 중심을 잡는 법

나를 줄에 매어두고 일을 하던 엄마가 죽었다. 얼결에 새아빠라는 남자와 '이젠 내가 네 누이'라는 여자와 유랑에 나섰다. 라디오 노래가 좋지만, 나는 북을 치며 소리를 배워야 한다. 앞날이 막막하고 이 길에서 벗어나고 싶다. 뮤지컬 <서편제>는 동호의 회한으로 시작한다. 소리꾼 유봉과 그의 딸 송화, 의붓아들 동호의 요동치는 이야기는 관객을 울린다.한국 창작뮤지컬의 정수로 불리는 뮤지컬 <서편제>가 다음 달 19일까지 광림아트센터 BBCH홀에서 공연된다. 한국인이라면 누구나 알법한 이청준의 소설 '서편제'를 원작으로 한다. 연극 등 다른 장르에서도 다뤄진 이야기지만 뮤지컬은 판소리라는 예술의 형식을 살릴 수 있는 장르라는 점에서 특별하게 여겨진다.<서편제>의 무대를 보면 여백의 미를 느낄 수 있다. 넓은 무대에 무대 장치는 흰 장막뿐이다. 장막은 교차하며 배우들이 등퇴장하거나 퀵체인지를 할 수 있는 동선을 만든다. 배경에는 굽이진 산맥이 표현돼 있는데 한 폭의 수묵화 같다. 공연이 끝나고 배우들이 인사를 한 뒤에야 무대에는 빛이 색색의 꽃 모양으로 비친다. 마치 공연 내내 무대를 에너지로 가득 채운 배우들을 향한 박수를 대신하는 것처럼 보인다.뮤지컬에 관심이 없더라도 한 번쯤 들어봤을 '살다보면'을 중심으로 실제 판소리와 록, 발라드가 모두 등장한다. 그렇기에 소리꾼을 연기해야 하는 송화 역은 실제 소리꾼이 맡거나, 판소리를 연습한 뮤지컬 배우가 무대에 선다. 이번 시즌에는 대표적인 송화로 자리매김한 이자람과 차지연, 새롭게 도전한 이봄소리와 시은이 송화를 연기한다. 시은의 경우 노년 송화 역할로 캐스팅된 정은혜와 페어를 이뤄 무대를 꾸민다.이자람과 차지연이 그동안 쌓아온 경험을 바탕으로 노련함을 뽐낸다면 이봄소리와 시은은 각자만의 송화를 해석해 전달한다. 아버지 유봉에 의해 시력을 잃고 소리를 얻는 과정에서 얻는 절망감과 체념, 고통을 예술로 승화시키는 과정을 연기한다. 특히 필자가 관람한 차지연의 송화는 외유내강형으로 자신의 감정에 솔직하다가도 닥친 운명을 덤덤히 받아들이는 용기를 보여줬다.