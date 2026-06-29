무료배송·무료반품 좋아했는데... 쿠팡 다단계 하청의 민낯

뉴스타파

- 리포트 올린 소회가 어때요?

- 아직도 쿠팡은 보도할 게 많나요?

- 쿠팡의 다단계 하청 문제는 어떻게 취재하게 되었나요?

- 사례자에게 접근하기가 어렵지 않았나요?

- 재하청인 걸 모르는 게 정상인가요?

- 아는 것과 모르는 것의 차이가 뭘까요?

- 전북 고창군 대산면의 쿠팡 물류센터에서 일하는 유재석씨 이야기로 시작 했는데 이유가 있을까요?

- 고창이 시골인데 거기 물류센터가 있다는 것도 의외인 것 같아요.

- 유재석씨는 어느 정도 관할하는 건가요?

- 유재석씨도 재하청이라는 걸 모르고 간 건가요?

- 왜 계약서를 안 쓴 건가요?

뉴스타파 기사 캡쳐"쿠팡은 오랫동안 계속 취재하고 있고 앞으로 해야 할 일도 많아서 특별히 소회를 밝힐 건 없어요. 다만 제가 다루고 싶었던 쿠팡 관련 보도 중 일부는 이번에 다뤘다고 생각합니다.""그동안 쿠팡 물류센터의 노동 환경이 얼마나 안 좋은지, 배송 현장에서 사람들이 과로에 시달리다 죽음에 이르는 사례들을 취재했어요. 근데 이제는 좀 더 전체적인 기사를 쓰고 싶다는 생각이 들었어요. 쿠팡이라는 기업이 한국에 들어와서 한국의 택배 노동 생태계에 어떤 악영향을 끼쳤는지 종합적으로 깊이 있게 다루고 싶습니다.""쿠팡에 하청 배송 기사뿐 아니라 재하청 배송 기사가 있다는 얘기는 예전부터 있었는데 사례자를 찾기가 쉽지 않았어요. 그러다 4월에 부산MBC와 JTBC의 보도로 그런 사례가 알려졌고, 그걸 보고 한번 종합적으로 다뤄야겠다고 생각해서 취재하게 됐습니다.""일단 중요한 게, 본인이 재하청 소속이라는 걸 모른 채 일하시는 분들이 많아요. 그러니 재하청 배송 기사를 찾는다고 해도, 본인이 재하청인지 모르면 지원조차 못 하는 거죠. 다행히 부산MBC와 JTBC 보도로 알려지면서 몇몇 배송 기사분들이 자신의 신분을 알아보게 됐고, 재하청이라는 걸 알게 되신 분들이 나오면서 그때부터는 취재가 수월해졌습니다.""정상은 아니죠. 보통은 본인이 어떤 구조에서 일하고 있는지 알아야 해요. 예를 들어 현대차 밴더사라면 내가 1차 밴더 밑에 있는 2차 밴더라는 걸 알아야 하잖아요. 근데 여기는 2차 업체에서 배송 기사들과 계약할 때 본인이 2차라는 걸 알려주지 않아요. 그냥 '쿠팡 배송을 한다'는 정도만 알려줄 뿐, 정확히 어떤 구조의 어느 말단에 있는지는 알려주지 않다 보니 배송 기사들도 솔직히 잘 몰랐던 거죠.""알면 본인이 무엇을 요구할 수 있는지 알게 되는 거죠. 기사에도 나왔지만, 2차 하청 구조이다 보니 수수료가 1차 하청에서 한 번 깎이고 2차 하청에서 또 한 번 깎인 다음에야 배송료가 내려오는 거였어요. 이 구조를 모르면 어디서 수수료를 과도하게 떼고 있는지 조차 모르니까 요구할 수 있는 게 없는 거예요. 1차에서 얼마를 떼고 2차에서 얼마를 떼는지 알려 달라고 요구할 수도 없고요. 결국 정보가 없으면 아무것도 요구할 수 없게 되는 거죠. 그게 가장 큰 문제였다고 봅니다.""일단 그분이 용기 있게 얼굴을 드러내도 좋다고 하셨기 때문에 전면에 내세운 거예요. 그런 인터뷰는 많지 않잖아요. 본인이 불이익을 받을 수도 있는데도 '나는 잘못하지 않았으니까 당당하게 하고 싶다'고 하시는 모습을 보여드리고 싶었습니다.""그렇죠. 우리나라 택배가 워낙 발달된 나라라서 시골에도 조그마한 물류창고들은 다 있고 거기서도 배송이 이루어지는데, 그동안 쿠팡처럼 로켓배송 수준은 아니었던 거죠. 근데 쿠팡은 이런 시골에서조차 그걸 하고 있었던 겁니다."""그분은 고창군 대산면 전체를 담당하고 있었어요. 그 면의 면적이 서울시 강남구보다 커요. 강남구보다 큰 면적을 혼자 배송하고 있었던 거죠. 물론 인구는 적어요. 몇천 명밖에 안 되지만, 그럼에도 강남구보다 큰 지역을 매일 혼자 운전하며 다니는 거죠.""그렇죠. 이분도 쿠팡 배송을 하는 줄만 알고 오셨지, 본인이 정확히 어떤 업체의 재하청 업체에 속해 있는지는 모르셨어요. 그분이 알게 된 계기가, 기사에도 나왔지만 본인이 쓰는 쿠팡 앱에서 'A택배에 소속돼 있는데 왜 앱에는 내 소속이 C&K라는 회사로 뜨지?'라는 의문을 가지셨어요. 알고 보니 본인이 C&K라는 1차 하청업체 아래 재하청으로 일하고 있었던 거죠.""기사에서 업주가 '1년 단위 계약이니까'라는 식으로 얘기하는데, 그건 말이 안 되는 얘기예요. 6개월 단위 계약이라도 계약서를 써야 하거든요. 계약서를 안 쓴 이유는 사실상 배송 기사들을 더 쉽게 통제하기 위해서겠죠. 명문화된 계약서가 없으면 노동자가 뭔가를 요구하거나 과로 같은 문제를 제기하기 힘들어요. 거기다 사업주가 원하는 대로 배송 기사를 옮길 수도 있고요. 계약서가 있으면 '이건 계약 위반이니까 시킬 수 없다'고 당당하게 말할 수 있고 노동청에 신고도 할 수 있는데, 계약서가 없으면 그게 힘든 거죠. 그걸 노린 게 아닐까 합니다."