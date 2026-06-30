살인마 되기 전 자살한 정신과 의사 이야기

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연극 <댄포스가 옳았다> 공연 사진<댄포스가 옳았다>가 100분을 달린 끝에 지목하는 건 연쇄 살인마 M의 정체나 범죄의 진상에 그치지 않는다. 궁극적으로 이 연극이 가리키는 건 악의 근원, 더 구체적으로는 악에 취약한 사람이 있다는 것이다. 상황과 환경에 따라 누군가는 다른 사람보다 악을 더 쉽게 선택할 수 있다.조너스 보튼이 그토록 살피고 읽었던 댄포스처럼 말이다. 댄포스에게는 다른 누구보다 악을 선택하기 쉬운 정신적 결함이 있었다. 그리고 한 가지 더 눈여겨볼 점은 댄포스는 악을 인지하고 있었다는 점이다. 악에 취약한 사람 중에는 악인 줄 모르고 악을 행하는 것이 아니라, 악을 알고도 악을 행하는 사람이 있다. 정신적 결함, 비이성적 충동만이 아니라 악에 노출되기 쉬운 사회·경제적 요인도 짚는다.댄포스는 스스로 삶을 마감하는 선택을 했지만, 그럴 수 없는 이들도 많다. 연극의 제목이기도 한 "댄포스가 옳았다"는 말은 악에 취약한 사람이 스스로를 내던지는 것을 옹호하고 장려하는데, 아이러니하게도 이 연극은 "댄포스가 옳았다"는 말을 마냥 긍정하진 않는 듯하다.댄포스의 선택도 물론 그럴 듯하지만, 댄포스가 그런 선택을 하지 않아도 되는 세상이 조금 더 낫지 않을까 생각해본다. 취약한 사람을 더 보듬어주는 세상이라면, 언젠가 "이제는 댄포스가 그러지 않아도 된다"는 말도 나올 수 있지 않을까. 필자에게 이런 고민을 안겨주었던 <댄포스가 옳았다>는 오는 8월 30일까지 서울 종로구 예스24스테이지 3관에서 공연된다.