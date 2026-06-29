태평양 섬의 핵실험 소문, 이 영화가 특별한 이유

▲퍼시픽션포스터 필름다빈

난해하고 지루한 영화가 갖는 미덕



영화의 제목인 '퍼시픽션'은 어떤 의미인가. 태평양을 뜻하는 'Pacific'과 창작물을 뜻하는 'fiction'의 결합으로서도 말이 된다. 그러나 한 걸음 나아가 'Pacification'을 떠올리지 않기란 어려운 일이다. 고작 'a' 하나를 가운데 더하는 것만으로, '태평양'에서의 '이야기'는 강대국이 은근한 힘으로 작은 섬을 억눌러 제 의지를 관철하는 일이 되고 만다. 흔히 '평정' 쯤으로 풀이될 'Pacification'보다 이 영화와 더 어울리는 단어가 있을까.



영화 내내 원주민의 땅에서, 원주민들 가운데 소수자로 존재하는 프랑스 백인 드 롤레다. 그러나 그에게선 타히티를 대하는 프랑스의 고압적 자세가, 겉으로만 신사적인 척 하며 힘으로 억눌러서 제 이해를 관철하려는 위력이 깔려 있음을 느낄 수 있다. 타히티에서의 핵실험을 시위를 조직해 막아서겠다는 원주민 대표들의 시도가 과연 유효할 수 있을까. 그 현격한 힘의 격차를 민주적 시위와 같은 방식으로 돌파하기란 쉽지 않단 걸 누구나 예상할 수 있을 테다. 그래서 이 영화는 태평양 어느 곳에서의 이야기에 그치지 않는다. 위력으로 굴복시켜 제 이해를 관철하는, 평화를 가장한 평정을 내보인다. 알베르 세라가 <퍼시픽션>을 통해 보여주려 하는 건 그저 드 롤레가 타히티에서 보낸 며칠의 이야기가 아니라 평정의 감각일 터다.



<퍼시픽션>은 그저 프랑스와 타히티 간 이야기만이 아니다. 우리는 현격한 힘의 격차로 상대를 굴복시켜 제 이해를 관철하는, 평화와 절차를 가장한 권력의 작동을 수시로 목격한다. 한국이라는 공동체 안에서도 이와 같은 광경이 얼마든지 있다. 저기 지방에 발전소를 세우고 도시가 쓸 전기를 고압 송전탑을 통해 가져오며 우리는 대체 얼마나 많은 작은 목소리를 무시하고 짓밟았던가.



도시가 배출하는 쓰레기를 또 도시 밖으로 내보내며 우리는 얼마나 많은 저항을 아무렇지 않게 외면하였는가. 도시가 쓸 전기를 위해 핵발전소를 짓고 그에 따른 방사능폐기물처리장 부지를 외딴 곳에 짓기로 하고서 그 지역 주민들에게 어떻게 동의를 얻어내었는가. 그 모두가 법과 절차, 협상에 따른 적법한 행정이었다고 우리는 얼마나 쉽게 이야기하곤 하는가.



그래서 이 영화 <퍼시픽션>은 그저 태평양 어느 섬의 이야기, 또 드 롤레와 원주민들의 이야기에 그치지 않는다. 확장한다. 힘과 권력이 저보다 못한 이를 굴복시켜 제 뜻을 관철하는 모든 곳에서 닮은꼴을 찾을 수 있다. 알베르 세라가 구현한 평정의 감각이 우리 가까운 곳에서도 얼마든지 발견되는 이유겠다.



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