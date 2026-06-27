벼랑 끝 몰린 한국, 32강 경쟁 순위 8위 추락... 진출 가능성 31.51%

FFIA 공식 홈페이지 캡쳐

한국은 조3위 경쟁에서 8위에 올라있다.한국은 지난 25일 남아공과의 조별리그 3차전에서 0-1로 패하며 A조 3위로 마감했다. 비기기만 해도 조 2위를 차지할 수 있었던 한국은 소극적이고 답답한 경기 운영 끝에 남아공에 패하며 충격을 선사했다.같은날 열린 C조에서는 조 3위 스코틀랜드(승점 3, 골득실 -3)가 한국에 골득실 차에서 밀렸다. 이때까지만 해도 한국의 와일드카드 32강 진출 가능성은 높을 것으로 보였다.하지만 26일 열린 D, E, F조 3차전에서 한국이 원하는 시나리오로 흘러가지 않았다. 특히 기대를 모았던 E조에서 독일의 패배가 결정적이었다. 이미 조1위를 확정지은 독일이 에콰도르와의 최종전에서 로테이션 없이 1진을 총출동하고도 1-2로 패한 것이다. 에콰도르는 1승 1무 1패(승점 4)를 기록, 조3위로 한국을 앞섰다.D조 3위 파라과이(승점 4), E조 스웨덴(승점 4)도 최종전에서 크게 무리하지 않는 경기 운영으로 무난하게 조 3위를 차지했다.12개 조에 속한 3위 팀 가운데 8위 안에 들어야 32강 토너먼트에 와일드카드로 합류할 수 있다. 이제 남은 조는 J, K, L조다. 이 중 2팀이 한국보다 아랫 순위에 있어야 하는 상황이다.축구 통계 업체 '옵타'는 한국의 32강 진출 확률을 31.51%로 집계하고 있으며, 12개 팀 중 10위에 머물고 있다. 아직 진출이 확정되지 않은 크로아티아(85.89%), 이란(85.83%), 알제리(68.28%), 콩고민주공화국(41.41%)의 가능성이 한국보다 더 높다.J조에서는 1승 1패를 기록 중인 오스트리아(승점 3, 골득실 0)와 알제리(승점 3, 골득실 -2)가 최종전을 치른다. 오스트리아의 승리를 기대하는 게 현실적이다. 하지만 두 팀 모두 무승부만 거둬도 나란히 조 2, 3위로 32강에 오를 수 있어 총력전을 펼칠지는 미지수다.K조는 우즈베키스탄(승점 0, 골득실 -7)의 선전을 기대해야 한다. 콩고민주공화국(승점 1, 골득실 -1)과의 최종전에서 비기거나 승리하는 게 최상이다. 만약 콩고민주공화국이 승리할 경우 물거품이 된다.L조에서는 가나(승점 4, 골득실 +1)가 크로아티아(승점 3, 골득실 -1)와 마지막 대결을 갖는다. 가나가 반드시 승리해야만 한국에게 유리하다. 그런데 카를로스 케이로스 감독 체제에서 극단적인 수비 축구 전술을 구사하는 가나가 승리할지는 불투명하다.