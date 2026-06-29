브라질 음악의 매력, 서울 한복판에서 꽃피우다

염동교

뮤직 라이브러리 X 언더스테이지. 브라질리언스시대와 장르 무관 다채로운 뮤직 큐레이션에 힘써온 현대카드 뮤직 라이브러리, 거장 엘튼 존과 스팅이 거쳐간 공연장 언더스테이지, 전 세계 곳곳의 음악을 발굴하는 디거(Digger) 디제이 소울스케이프와 한국을 대표하는 재즈 그룹인 윤석철 트리오가 힘을 합쳤다. 2026년 6월 25일 열린 < 뮤직 라이브러리 X 언더스테이지. 브라질리언스 >.명반 < 180 비츠(180Beats) >의 주인공이자 명실상부 브라질리언 뮤직 전문가 디제이 소울스케이프가 1960년대부터 1980년대를 관통한 브라질 대중음악, 일명 엠페베(MPB:Música PopularBrasileira)를 디제잉했다. 정규 시작 시각 전인 7시 20분여부터 음악이 흘러나오고 있었는데, 1분 1초가 아까워 대기 시간부터 레코드를 틀고 있었다고. 보사노바와 삼바 등 1950-60년대 음악으로 분위기를 띄운 그는 이내 브라질 각 지방의 토속 리듬에 영미권 소울과 펑크(Funk)를 가미한 70~80년대 MPB를 큐레이션 했다.앨범 아트마다 푸근한 얼굴을 가득 채운 브라질 소울의 거장 팀 마이아(TimMaia)의 '소세고'에 이어 그가 프로듀싱한 브라질리언 부기의 여제 산드라 사가 흘렀는데 아무래도 이 구간을 하이라이트로 꼽아야 할 것 같다.브라질 축구 선수처럼 탄력적인 에밀리오 산티아고의 가창에 혀를 내둘렀고 희망과 화합을 노래하는 1971년도 수작 < 지저스 크리스토(Jesus Cristo) >의 '콤 마이 지 트린타(Com Mais De 30)'도 반가웠다. 어느덧 국내에도 MPB 클래식으로 자리잡은 마르코스 발레의 '에스트렐라(Estrelar)' 속 트로피컬한 분위기에 취한 청중은 미러볼이 반사한 빛의 파편을 휴대폰 카메라로 포착했다.