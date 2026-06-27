테랑가의 사자들 '세네갈', 이라크 상대 5-0 대승... 홍명보호 7위까지 밀려나

같은 아시아 예선 통과 팀 이라크가 잘 버텨주기를 바랐지만 너무 이른 시간에 퇴장 선수가 나왔다. 이라크는 테랑가의 사자들로 불리는 세네갈 선수들에게 무려 다섯 골이나 얻어맞으며 무너지고 말았다. A조 3위 한국(3점, 2득점 3실점 -1)은 이렇게 세네갈(3점, 8득점 6실점 +2)에게 32강 후보 자리를 또 내주며 7위까지 밀려 내려갔다.파페 티아우 감독이 이끌고 있는 세네갈이 한국 시각으로 27일(토) 오전 4시 캐나다 토론토 스타디움에서 열린 2026 FIFA(국제축구연맹) 월드컵 I조 세 번째 게임에서 이라크를 5-0으로 이기고 3위 자리를 차지하며 32강 토너먼트 진출 희망가를 불렀다. 이제 다섯 개의 조별리그 결과만 남겨놓은 상황에서 각 조 3위 팀들의 순위로 세네갈은 5위, 한국이 7위다.게임 시작 후 3분 23초에 세네갈이 오른쪽 코너킥 세트피스 기회를 살려내며 귀중한 첫 골을 뽑아냈다. 라민 카마라가 오른쪽에서 올린 코너킥을 수비수 압둘라예 세크가 헤더로 연결했고 골문 바로 앞에 자리잡은 하비브 디아라의 다리에 맞고 방향이 살짝 바뀌어 들어간 것이다.한국의 32강 토너먼트 진출 소식을 간절히 기다리고 있는 축구팬들은 이 게임이 이대로 끝나기를 바랐지만 약 5분 뒤에 이라크 센터백 레빈 술라카의 위험한 파울 순간 또 한 장의 와일드 카드가 날아가는 것을 보고 말았다. 세네갈 간판 공격수 사디오 마네의 단독 드리블을 레빈 술라카가 노골적으로 잡고 늘어졌기 때문이다. 이에 앤서니 테일러(잉글랜드) 주심은 VAR 온 필드 리뷰 이후에 옐로 카드를 취소하고 다이렉트 퇴장 명령을 내렸다. 명백한 득점 기회 저지라는 최종 판결이 나온 것이다.그레이엄 아놀드 감독이 이끌고 있는 이라크는 16분에 공격형 미드필더 아흐메드 카셈을 빼고 수비수 무나프 유누스를 들여보내 급한 불을 우선 끄기는 했지만 후반에 접어든 세네갈의 매서운 공격을 감당하기에는 뒷심이 너무 모자랐다.55분 20초에 이스마일라 사르의 오른발 재치 있는 추가골이 들어갔다. 라민 카마라의 왼쪽 끝줄 앞 얼리 크로스 타이밍이 좋았지만 직전에 이라크 미드필더 지단 이크발의 어이없는 실수가 추가 실점의 원인이었다.후반 추가골 물꼬를 튼 세네갈은 3분 뒤 파페 게예의 위력적인 왼발 감아차기 추가골(58분 21초)도 모자라 70분 45초에 파페 게예가 왼발 하프발리 대포알 슛으로 더 멀리 달아났다. 일리만 은디아예의 헤더 패스를 받아 뒤에서 달려들어간 파페 게예의 왼발 슛 타이밍과 위력이 4만 3천여 관중들의 입을 다물지 못하게 만들었다.32강 토너먼트 진출권을 따내기 위해 더 많은 골이 필요하다는 것을 잘 알고 뛴 세네갈 선수들은 81분 41초에 일리만 은디아예의 오른발 중거리슛 마침표까지 시원하게 찍어냈다. 더 인상적인 것은 세네갈 공격이 후반 추가 시간에도 좀처럼 식지 않았다는 점이었다.후반 추가 시간에만 무려 세 개의 유효슛(90+1분 니콜라 잭슨, 90+2분 파페 게예, 90+5분 일리만 은디아예)을 더 기록한 것이다. 종료 휘슬이 울릴 때까지 공격을 멈추지 말아야 한다는 축구의 교훈을 테랑가의 사자들이 너무도 분명하게 알려준 셈이다.이렇게 세네갈은 각조 3위 팀들의 와일드 카드 순위표 최하위 자리에서 5위 자리까지 껑충 뛰어오르며 32강 토너먼트 티켓에 다가섰다.(6월 27일 오전 4시, 토론토 스타디움)[골, 도움 기록 : 하비브 디아라(3분 23초,도움-압둘라예 세크), 이스마일라 사르(55분 20초,도움-라민 카마라), 파페 게예(58분 21초,도움-이스마일라 사르), 파페 게예(70분 45초,도움-일리만 은디아예), 일리만 은디아예(81분 41초,도움-파페 게예)]- 공식 관중 : 43,036명- 주심 : 앤서니 테일러(잉글랜드)(4-3-3 감독 : 파페 티아우)FW : 사디오 마네, 이스마일라 사르(81분↔아산 디아오), 이브라힘 음바예(56분↔일리만 은디아예)MF : 라민 카마라(56분↔니콜라 잭슨), 이드리사 게예, 하비브 디아라(56분↔파페 게예)DF : 이스마일 야콥스, 무사 니아카테, 압둘라예 세크(58분↔파테 시스), 크레핀 디아타GK : 모리 디아우(4-2-3-1 감독 : 그레이엄 제임스 아놀드)FW : 알리 알 하마디(57분↔알리 유시프)AMF : 이브라힘 바예시, 알리 자심(57분↔아흐메드 마크나지), 아흐메드 카셈(16분↔무나프 유누스)DMF : 아미르 알 아마리, 지단 이크발(67분↔케빈 야콥)DF : 메르차스 도스키, 아캄 하심, 레빈 술라카, 프란스 푸트로스GK : 아흐메드 바실(46분↔잘랄 하산)1위 프랑스 9점 3승 10득점 2실점 +82위 노르웨이 6점 2승 1패 8득점 7실점 +1(최종 결과 상위 8팀 32강 토너먼트 진출)1위 스웨덴 4점 1승 1무 1패 7득점 7실점 02위 에콰도르 4점 1승 1무 1패 2득점 2실점 03위 보스니아&헤르체고비나 4점 1승 1무 1패 5득점 6실점 -14위 파라과이 4점 1승 1무 1패 2득점 4실점 -26위 크로아티아 3점 1승 1패 3득점 4실점 -18위 알제리 3점 1승 1패 2득점 4실점 -29위 스코틀랜드 3점 1승 2패 1득점 4실점 -310위 카보 베르데 2점 2무 2득점 2실점 011위 벨기에 2점 2무 1득점 1실점 012위 콩고 민주공화국 1점 1무 1패 1득점 2실점 -1