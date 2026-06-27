'고별전' 데이비슨, 2안타 3타점 '뜨거운 안녕'

NC가 안방에서 최하위 키움에게 역전승을 거두며 연승을 달렸다.이호준 감독이 이끄는NC 다이노스는 26일 창원 NC파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 키움 히어로즈와의 홈경기에서 장단 8안타를 때려내며 11-4로 승리했다. 0-4 열세를 11-4로 뒤집으며 기분 좋은 역전승을 거두며 연승을 달린 NC는 키움을 10연패의 깊은 수렁에 빠트리며 6위 한화 이글스와의 승 차를 1경기로 유지한 7위 자리를 지켰다(34승 1무 38패).NC는 선발 김태경이 3이닝 4실점으로 부진했지만 6명의 투수가 1이닝씩 책임지며 역전승을 이끌었고 4번째 투수 임지민이 시즌 3승째를 따냈다. 타선에서는 김형준이 6회 2사 만루에서 싹쓸이 3루타를 때려내며 결승타의 주인공이 된 가운데 이날 구단으로부터 방출을 통보 받은 이 선수가 고별전에서 '유종의 미'를 거뒀다. 2안타 3타점 1득점으로 홈팬들에게 마지막 인사를 한 NC의 외국인 타자 맷 데이비슨이다.NC는 창단 초기부터 외국인 타자의 활약이 좋은 팀으로 유명했다. 2014년부터 2016년까지 NC에서 3년 동안 활약했던 에릭 테임즈는 2015년 KBO리그 역대 최초로 40홈런 40도루를 기록하며 정규리그 MVP에 선정됐다. 2016년 11월 밀워키 브루어스와 계약하며 메이저리그로 복귀한 테임즈는 2017년 31홈런 75타점을 기록했고 현재도 KBO리그 역대 최고의 외국인 타자를 논할 때 빠지지 않고 등장하는 이름이다.테임즈의 엄청난 존재감에 다소 가려지긴 했지만 2017년부터 2년 동안 NC에서 활약했던 제비어 스크럭스 역시 외국인 타자로서 충분히 좋은 활약을 선보였다. 2017년 29경기에 결장하고도 타율 .300 35홈런 111타점 91득점을 기록하며 홈런 공동 3위,타점 공동 6위를 기록한 스크럭스는 2018년에도 26홈런 97타점으로 여전한 장타력을 뽐냈지만 타율이 .257로 떨어지며 NC의 최하위 추락을 막지 못했다.NC는 2018 시즌이 끝나고 FA시장에서 현역 최고의 포수 양의지(두산 베어스)를 4년 총액 125억 원에 영입하면서 1년 만에 가을야구에 복귀했다. 하지만 NC는 2019년 크리스티안 베탄코트와 제이크 스몰린스키로 이어진 외국인 타자 2명이 13홈런 56타점을 합작하는데 그치며 팬들을 크게 실망 시켰다. 결국 NC는 2019년 11월 투수 마이크 라이트와 함께 외야수 애런 알테어(시카코 독스)를 영입했다.필라델피아 필리스 시절이던 2017년 빅리그에서 19홈런 65타점을 기록했던 알테어는 2020년 136경기에서 타율 .278 31홈런 108타점 90득점 22도루를 기록하며 NC의 창단 첫 한국시리즈 우승에 크게 기여했다. 알테어는 2021년에도 143경기에서 타율 .272 32홈런 84타 점83득점 20도루로 좋은 활약을 이어갔지만 아내의 출산 문제로 NC와의 인연을 정리했고 이후 멕시코리그와 독립리그에서 활약하고 있다.NC는 알테어가 떠난 이후 2022년 닉 마티니(피라타스 데 캄페체)가 타율 .296 16홈런 85타점 67득점을 기록했지만 장타력이 다소 아쉬웠고 이는 2023년 타율 .283 17홈런 90타점을 기록한 제이슨 마틴도 크게 다르지 않았다. NC는 그 사이 양의지와 나성범(KIA 타이거즈)이 팀을 떠나며 홈런을 칠 수 있는 타자들이 더욱 줄어들었는데 NC가 2024년 1월 장타력 보강을 위해 영입한 새 외국인 타자가 바로 데이비슨이었다.데이비슨은 190cm 104kg의 큰 체격을 자랑하는 거포 1루수로 빅리그에서 4개 구단을 거치며 6년 동안 306경기에 출전해 타율 .220 54홈런 157타점의 성적을 기록했다. 특히 시카고 화이트삭스에서 활약하던 2017년과 2018년에는 2년 연속 20개 이상의 홈런을 기록했을 정도로 파워에서는 확실히 검증됐고 2023년에는 일본 프로야구의 히로시마 도요카프에서 활약하며 아시아 야구를 경험하기도 했다.데이비슨은 뛰어난 파워와 달리 빅리그 통산 타율 .220, 일본 프로야구에서도 타율 .210을 기록했을 정도로 장타력에 비해 타격의 정확도가 떨어져 불안요소가 많다는 지적도 적지 않았다. 하지만 데이비슨은 KBO리그 진출 첫 시즌이었던 2024년 131경기에 출전해 타율 .306 46홈런 119타점 90득점으로 홈런 1위 타점 2위에 오르는 대활약을 선보였다. 2016년의 테임즈 이후 8년 만에 탄생한 NC의 두 번째 홈런왕이었다.시즌이 끝나고 1+1년 총액 320만 달러에 재계약한 데이비슨은 작년 부상으로 3번이나 1군에서 이탈하면서 32경기에 결장했다. 하지만 데이비슨은 풀타임을 소화하지 못한 작년에도 타율 .293 36홈런 97타점으로 르윈 디아즈(삼성 라이온즈)에 이어 홈런 2위에 오르며 건재를 보여줬다. 작년 20개 이상의 홈런을 기록한 국내 타자가 한 명도 없었던 NC는 올 시즌에도 데이비슨과의 동행을 이어가기로 결정했다.하지만 4월까지 타율 .247에 그쳤던 데이비슨은 월간 타율이 .281로 상승한 5월엔 홈런이 단 2개에 그치며 지난 2년 동안 KBO리그 무대를 주름잡던 장타력을 보여주지 못했다. 결국 NC는 26일 보도자료를 통해 데이비슨과의 결별을 발표했다. 26일 키움과의 홈경기를 통해 NC에서의 고별전을 치른 데이비슨은 멀티히트와 함께 마지막 타석에서 2타점 적시타를 때려내며 팬들에게 마지막 인사를 건넸다.데이비슨은 6월에도 2홈런에 그치고 있지만 21경기에서 .352(71타수 25안타)의 높은 타율을 기록하며 타격감을 빠르게 회복하고 있었다. 현재 다른 구단의 외국인 타자들도 좋은 활약을 해주고 있기 때문에 1991년생의 베테랑 데이비슨이 시즌 중 다른 구단 유니폼을 입을 확률은 그리 높지 않다. 하지만 야구팬들은 2024년 김도영(KIA)의 홈런왕 등극을 저지했던 데이비슨의 시원했던 홈런포를 오래 기억할 것이다.