'벤투호 재평가' 월드컵 국대 다큐, '홍명보호 홍보물'로 전락할까

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스틸컷작품 속 홍명보는 소방수다. 클린스만이 저지른 크나큰 실수를 바로잡고 표류한 함대를 새로 맡아 지휘해야 하는 막중한 책임을 지닌 선장이다. 국가대표팀 감독이 해야 할 역할이란 무엇일까. 코칭스태프와 선수단을 구성하고, 전술을 짜고, 팀을 운영하는 게 하나하나 그의 책임이 된다. 작품은 국대 내부에 접근해 코칭스태프 및 선수들과 소통할 수 있는 독점적 지위를 효과적으로 활용해 내밀한 이야기를 보여준다. 우선은 포르투갈 명문구단 스포르팅 CP 체력코치로 파올로 벤투 사단에 들기도 했던 주앙 아로소를 수석코치로 선임, 골키퍼코치와 피지컬코치, 전력분석관도 포르투갈 출신으로 구성했다. 김진규, 김동진 등 신망 있는 한국 코치진도 영입했다.다음은 선수단이다. 손흥민, 이재성, 김민재 등 기존 주축선수에 더해 이한범, 엄지성 등 젊은 선수들을 발탁해 신구조화를 어느 정도 맞춰나간다. 전술 또한 클린스만의 4백에서 3백으로 전환한다. 선수시절에도 3백 전술에 적합하단 평을 받은 홍명보 감독이지만 감독으로서 3백을 본격 실행한 건 국가대표팀과 프로팀 모두에서 처음이다. 그가 3백을 선택한 이유에 대해 말이 많은 게 사실이지만, 다큐는 이한범과 같이 이 체제 아래서 더 나은 역할을 부여받는, 공 잘 다룬단 평을 받는 수비수의 입을 빌려 "나라도 3백을 세웠을 것"이란 말로 변화를 반기는 모습을 내보인다.손흥민, 황희찬, 김민재, 이재성, 황인범은 물론, 홍현석, 배준호, 오현규, 엄지성, 김지수, 양민혁 등 해외파를 점검하러 떠난 유럽 출장길도 인상적으로 담겼다. 해외무대에서 각기 다른 상황에 놓여 있는 국대 자원들을 홍명보는 어떤 기준으로 살필 것인가. 다큐는 홍명보가 선수들을 찾아 만나고 간단히 조언하는 모습, 또 국대에 든 고참선수들이 아직 자리를 확고히 하지 못한 선수들과 어우러지는 장면 등을 잡아낸다. 국대 또한 하나의 팀, 수장이 바뀌었다고 하지만 선수단은 기존과 얼마 달라지지 않은 구성이다. 주축 선수 사이에 새로운 바람을 일으킬 수 있는 선수를 확보하려는 시도가 얼마쯤 일어나는 건 경쟁이 미덕이 되는 프로의 세계에서 자연스러운 일이다.