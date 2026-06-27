'벤투호 재평가' 월드컵 국대 다큐, '홍명보호 홍보물'로 전락할까

예고된 수모다. 이 수모를 축구팬, 나아가 전 국민이 함께 감당해야 한단 게 분할 뿐이다. 48강 체제로 개편된 첫 월드컵에서 본선 토너먼트인 32강 진출조차 경우의 수를 따지고 있는 한국 축구 국가대표팀이다. 한국 축구 돌아가는 상황을 꾸준히 지켜본 이 치고 이 상황을 예상하지 못한 이는 아마도 없을 것이다. 국가대표팀 경기를 보지 않는다는, 경기장을 찾은 팬들에게서까지 야유가 터져 나오는 초유의 국가대표 축구팀 보이콧 사태까지 겪어내며 겨우 도달한 2026년 북중미 월드컵이다. 실력으로 입증하는 월드컵 현장에서 홍명보호는 철저히 제 무능과 실패를 전 세계인 앞에 확인케 하고 있다.
<국대: 로드 투 노스 아메리카>는 월드컵 개막에 발맞춰 공개된 국가대표 축구팀의 이야기를 다룬 다큐멘터리다. 지난 2022년 카타르 월드컵 당시 화제작이었던 <국대: 로드 투 카타르>의 성공에 힘입어서 또 한 번 국가대표 축구팀의 내밀한 이야기를 제작해 방영했다. 쿠팡플레이가 독점 제작해 방영하는 6부작 다큐로, 매주 한 편씩 새 회차가 공개되고 있다. 현재까지 5부가 방영된 상태로, 내달 2일 최종회인 6부를 확인할 수 있다.
<국대: 로드 투 노스 아메리카>는 그 출발부터 국가대표팀이 딛고 선 불안한 토양을 상기시킨다. 한국 축구 역사상 최악의 감독이라 해도 틀리지 않을 위르겐 클린스만 호의 표류가 그 시작이다. 48강 체제로 개편되며 어느 때보다 크게 열렸던 월드컵 문을 아시아의 호랑이라 불렸던 한국 대표팀이 거의 못 들어갈 뻔했던 상황이 있었던 것이다.