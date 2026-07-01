"임신한 여고생, 도망간 담임교사"... 이 영화가 던진 질문

▲독립영화 쇼케이스포스터 한국독립영화협회

비겁한 어른, 무심한 세상, 그곳에서 아이들은



기준 없는 상태는 약자에게 더욱 가혹하다. 기준치 없이 높은 시술비를 요구하는 의료기관이며 이를 틈 타 횡행하는 불법약물 등 음지의 유혹들, 영아살해와 같이 끊이지 않는 극단적 사례에 이르기까지 한국 사회에 실재하는 크고 작은 문제들이 이로부터 비롯됐다. <지우러 가는 길>에서 윤지가 걸어야 했던 지난한 걸음들이 하나 같이 한국사회에 있을 수 있고, 실제로 있었던 문제란 건 여러모로 의미심장하다.



영화는 사회와 그렇게 긴밀히 관계 맺고 있다. 이 같은 상황 앞에서 아무 것도 모르는 듯 외면하는 어른들의 모습을 감독은 비겁하다 여기는 듯하다. 영화 속 어른들이 하나 같이, 아주 소수의 사람들을 제외하고, 무책임하게 등장하는 것을 보자면 말이다. 적어도 낙태죄 헌법불합치 결정 이후의 흐름을 보자면 이와 같은 현실인식이 아주 틀린 것은 아니라고 나 또한 생각한다.



영화 속 윤지는 처음도, 끝에서도 결국 아이를 포기한다. 그러나 그 결정 아래 깔린 이유는 다르다. 그저 애인인 종성이 돌아오길 바라는 마음이 첫 결정의 이유였다면, 나중엔 진정으로 아이를 위할 수 없고 자신의 삶 또한 생각하는 마음에서 결정을 내리게 된다. 그러나 그 모든 결정 아래 결국 희생되는 것이 있다. 그 또한 생명, 쉬이 대체할 수도 무시할 수도 없는 것이 아닌가. 여성의 건강과 자기결정권, 또 태아의 생명권이며 그밖에 사회적 윤리와 도덕 등이 낙태를 둘러싸고 첨예하게 대립한다. <지우러 가는 길>이 걷는 걸음이 바로 그와 같은 가치가 대립하는 현장 가운데를 가로지른다.



영화는 피하지도, 외면하지도 않고서 진짜 이 사회에 존재하는 문제를 바라보도록 한다. 결국 선택은 내려야만 하고, 누군가는 손해를 보며, 어떤 가치는 훼손될 것이다. 그럼에도 고개를 돌리고 아무런 문제도 없는 양 구는 것보다는 낫다는 게 이 영화가 말하고자 하는 바가 아닐까. 영화 속 민영의 태도와 윤지의 결정이 대립하는 순간을 바로 이 지점에 둔 것도 그래서일 테다. 나는 어찌할 수 없는 마음으로 윤지의 선택을 지지하고 만다. 영화에 동의하는 것이다. 그 괴로운 선택을 지지해야 한다는 것, 그것이 이 사회에서 이 같은 법적공백을 방치한 어른이 가져야 할 최소한의 존중이라고 여긴다.



수많은 윤지들의 걸음이 더는 외롭지 않기를 바라며.



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