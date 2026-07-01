"임신한 여고생, 도망간 담임교사"... 이 영화가 던진 질문

청소년 임신과 낙태. 어쩌면 그는 흔한 이야기일 수도 있겠다. 못해도 그를 다룬 영화며 소설을 십 수 편은 보았으니까 말이다. 생물학적으로는 임신이 충분히 가능한 나이지만 법적으로나 사회적으로 청소년의 임신과 출산, 또 성행위는 좀처럼 용인되지 못했다. 그 엇갈림이 때로는 보호가 아닌 제도 밖 방치로 이어지기도 한다. 임신한 뒤 출산 혹은 임신중절을 하려는 청소년의 상황이 그토록 애매하다. 청소년의 임신과 낙태를 다룬 작품이 많은 이유가 바로 이 점 때문이 아닌가 한다.
6월 16일 서울 홍대입구역 인디스페이스에서 열린 229회 독립영화 쇼케이스에서 <지우러 가는 길>이 상영됐다. 유재인 감독의 105분짜리 장편 극영화로, 발 빠른 영화쟁이들이 일찌감치 소문낸 지난해 한국 독립영화계의 화제작이다. 30회 부산국제영화제와 51회 서울독립영화제에서 각기 신인상격인 뉴커런츠상과 넥스트링크상을 받았단 사실이 이 영화의 가능성을 짐작하게 한다. 유재인을 2025년 한국 독립영화계가 주목한 신인이라 해도 틀리지 않다.
각별히 아끼는 이 행사를 나는 매번 지인들을 불러 모아 함께 찾곤 한다. 이번에도 마찬가지, 퇴근 후 빠듯한 일정을 쪼개가며 모두 다섯 명의 지인이 함께 영화를 봤다. 대체로 독립영화 쇼케이스 상영작은 평이 좋은 편이지만, 이번에는 더욱 특별했다. 보는 내내 상영관 곳곳에서 웃음소리가 끊이지를 않았다. 어떤 이는 극장에서 쉽게 마주할 수 있는 흔한 상업영화보다 훨씬 더 재미있다 했고, 다른 이는 이런 영화라면 마땅히 돈을 내고 보아야 하는 게 아니냐고 했다. 한국독립영화협회가 더 많은 이들에게 좋은 작품을 소개하기 위해 가려 뽑은 작품인 만큼 무료상영이라해도 못한 영화란 뜻이 아니라 말해주었다.