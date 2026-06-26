덴마크 감독이 찍고 김민하가 연기한 '북에서 온 여성', 어떤 모습일까

▲영화 <하나 코리아> 스틸컷 하나 코리아

최성재 작가는 "젊은 여성의 삶은 스펙터클하게 소비되는 경향이 많은데 분열의 시대에 정서적으로 공감할 이야기가 필요하고 봤다"며 "흔히 탈북민은 생활, 경제 등 어려움을 떠올리게 되지만, 생활이 안착된 후 5년부터 힘들어진다는 것에 주목했다. 남겨진 가족의 죄책감과 고립감, 외로움 등 정서적 어려움에 착안했다"고 설명했다.



이어 "영화의 구조와 골격이 잡힌 상태에서 합류하게 되었다. 한글과 영어 두 버전의 원고를 써 본 흥미로운 경험도 해봤다"며 "한 사람의 수많은 이야기 중 어떤 것을 다루고 싶은지 감독님과 방향성을 잡아갔다"며 혜선의 시점인 긴 호흡의 이야기에 공들였다고 털어놨다.



영화는 유독 도시와 자연의 대비를 활용한 카메라 기법이 자주 등장한다. 그는 의도된 장치로 인물의 감정을 표현했다고 말했다. "제약이 많은 상황에서는 카메라를 고정했고 서서히 자유를 갖게 되면서 유형하듯 촬영했다"며 "도시는 혜선의 현재이자 한국이며, 자연은 과거이자 북한을 상징한다"라고 설명했다.



특히 영화는 외국인의 시선에서 마주한 한국과 탈북민을 다룬다. 프레드릭 쇨베르은 "마지막에 혜선과 숙희가 한강에서 대화를 나누는 장면과 세 사람이 산에 오르는 장면은 과거와 현재, 세 사람이 하나 되는 상징"이라며 "음악으로 감정을 밀어붙이기보다는 감정에 맞게 타고 가는 데 중점 두었다. 따뜻하면서도 멜랑콜리하고 모호하게 읽혔으면 했는데, 초반에는 기계음을 많이 쓰다가 혜선의 여정이 흘러갈수록 팝적인 음악으로 변경되었다"고 설명했다.



마지막으로 한국과 덴마크 두 나라의 공동 작업 경험에 대해 김민하는 "많은 대화가 필요하지 않았다. 영화라는 언어 때문인지 모두 같은 마음으로 작업했으며, 언어와 문화의 경계가 없었다"고 전하며 "촬영 전 감독, 작가님과 덴마크에서 워크숍을 했던 경험이 도움이 되었다. 벽이 허물어져 촬영 내내 편안했다"라고 소감을 전했다.



한편, 영화 <하나 코리아>는 7월 8일 개봉한다.

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