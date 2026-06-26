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덴마크 감독이 찍고 김민하가 연기한 '북에서 온 여성', 어떤 모습일까

덴마크 감독이 찍고 김민하가 연기한 '북에서 온 여성', 어떤 모습일까

[현장] 영화 <하나 코리아> 기자간담회

장혜령(doona90)
26.06.26 18:00최종업데이트26.06.26 18:00
영화 <하나 코리아> 스틸컷
영화 <하나 코리아> 스틸컷㈜트리플픽쳐스

26일 용산 CGV에서 영화 <하나 코리아>의 기자간담회가 진행되었다. 현장에는 프레드릭 쇨베르 감독, 최성재 작가, 김민하, 김주령, 안서현이 참석했다.

영화 <하나 코리아>는 탈북민 혜선(김민하)이 한국에 적응해 나가는 과정을 섬세하게 담아낸 작품이다. 한국과 덴마크가 5년 동안 30여 명의 탈북민을 만나 긴밀하게 협력한 결과로 실화를 모티브로 했다. 제30회 부산국제영화제에서 플래시 포워드 관객상을 수상하며 인정받았다.

영화는 다국적 협업의 시너지이자 세 배우의 글로벌 필모그래피로 주목받았다. Apple TV+ <파친코>의 '젊은 선자' 역의 김민하, 넷플릭스 <오징어 게임>의 '미녀' 역의 김주령, 봉준호 감독의 영화 <옥자>의 '미자' 역으로 주목받은 배우의 조합이다. 북유럽 특유의 정적이고 절제된 미장센과 감정을 담아냈으며, 봉준호 감독의 통역사로 활약한 최성재(샤론 채)가 공동 작가로 참여했다.

덴마크 출신인 프레드릭 쇨베르 감독은 "세 배우의 글로벌 인지도뿐만 아니라, 진심을 담아 연기한 결과다. 덴마크에서 8월에 개봉하며 북미에도 개봉을 앞두고 있다"고 소개했다. 이어 "탈북민 혜선과 저는 한국 사회에서 아웃사이더라는 공통점이 있다. 한국에 처음 왔을 때의 감정과 혼자 시간을 보냈던 서울의 모습을 혜선에게 투영해 표현했다"라고 전했다.

자유의 의미에 대해 생각해 보길

프레드릭 쇨베르은 탈북민 소재를 선택한 이유에 대해 "2010년 한국을 처음 방문했던 첫날 두 남성이 '우리의 소원은 통일'이란 말에 영향받았다. 이후 라디오 다큐멘터리를 만들면서 탈북민 이야기를 이어오다가, 2016년에 탈북민 최효린씨의 이야기에 영감받아 만들었다"라고 말했다.

이어 "지금 시점이야말로 새로운 곳에서 다시 시작해야 하는 상황에서도 용기를 잃지 말길 바라는 마음과 자유의 대가에 대해 생각해 보길 바랐다"며 "혜선이 지나온 곳보다 도착한 곳 한국과 서울 살이를 돌아보며, 국경을 넘는 긴밀함이 혜선의 시선과 맞닿길 원했다"고 덧붙였다.

영화 <하나 코리아> 스틸컷
영화 <하나 코리아> 스틸컷하나 코리아

최성재 작가는 "젊은 여성의 삶은 스펙터클하게 소비되는 경향이 많은데 분열의 시대에 정서적으로 공감할 이야기가 필요하고 봤다"며 "흔히 탈북민은 생활, 경제 등 어려움을 떠올리게 되지만, 생활이 안착된 후 5년부터 힘들어진다는 것에 주목했다. 남겨진 가족의 죄책감과 고립감, 외로움 등 정서적 어려움에 착안했다"고 설명했다.

이어 "영화의 구조와 골격이 잡힌 상태에서 합류하게 되었다. 한글과 영어 두 버전의 원고를 써 본 흥미로운 경험도 해봤다"며 "한 사람의 수많은 이야기 중 어떤 것을 다루고 싶은지 감독님과 방향성을 잡아갔다"며 혜선의 시점인 긴 호흡의 이야기에 공들였다고 털어놨다.

영화는 유독 도시와 자연의 대비를 활용한 카메라 기법이 자주 등장한다. 그는 의도된 장치로 인물의 감정을 표현했다고 말했다. "제약이 많은 상황에서는 카메라를 고정했고 서서히 자유를 갖게 되면서 유형하듯 촬영했다"며 "도시는 혜선의 현재이자 한국이며, 자연은 과거이자 북한을 상징한다"라고 설명했다.

특히 영화는 외국인의 시선에서 마주한 한국과 탈북민을 다룬다. 프레드릭 쇨베르은 "마지막에 혜선과 숙희가 한강에서 대화를 나누는 장면과 세 사람이 산에 오르는 장면은 과거와 현재, 세 사람이 하나 되는 상징"이라며 "음악으로 감정을 밀어붙이기보다는 감정에 맞게 타고 가는 데 중점 두었다. 따뜻하면서도 멜랑콜리하고 모호하게 읽혔으면 했는데, 초반에는 기계음을 많이 쓰다가 혜선의 여정이 흘러갈수록 팝적인 음악으로 변경되었다"고 설명했다.

마지막으로 한국과 덴마크 두 나라의 공동 작업 경험에 대해 김민하는 "많은 대화가 필요하지 않았다. 영화라는 언어 때문인지 모두 같은 마음으로 작업했으며, 언어와 문화의 경계가 없었다"고 전하며 "촬영 전 감독, 작가님과 덴마크에서 워크숍을 했던 경험이 도움이 되었다. 벽이 허물어져 촬영 내내 편안했다"라고 소감을 전했다.

한편, 영화 <하나 코리아>는 7월 8일 개봉한다.
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하나코리아

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