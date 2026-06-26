환경 탓으로 일관한 홍명보 감독, 내부 성찰 없는 패배 분석의 한계

이번 월드컵 부진 이후 홍명보 감독의 경기 후 발언이 축구팬들 사이에서 적지 않은 논란을 낳고 있다. 홍 감독은 패배 원인에 대해 "다른 이유를 찾다 보니까 그렇게 많이 나오지는 않더라고요. 역시 환경적인 면에 어려움을 겪지 않았냐라는 생각"이라고 말했다.감독으로서 선수단을 보호하려는 의도가 담긴 발언일 수 있다. 그러나 국가대표팀을 이끄는 최고 책임자의 설명으로는 아쉬움이 남는다. 무엇보다 패배의 원인을 '환경'이라는 외부 요인에 무게를 둔 점은 한국 축구가 이번 대회를 통해 반드시 되짚어봐야 할 문제다.국제 스포츠에서 경기력은 다양한 요소가 복합적으로 작용한 결과다. 날씨와 경기장, 이동 거리, 시차 같은 환경적 변수도 영향을 미친다. 하지만 이러한 조건은 월드컵에 참가한 모든 국가가 일정 부분 감내해야 하는 공통의 과제이기도 하다. 우승 후보들은 오히려 이러한 변수를 철저히 준비하고 관리하는 과정까지 실력의 일부로 받아들인다.더욱 우려되는 대목은 "다른 이유를 찾아봤지만 많지 않았다"는 표현이다. 축구는 단순히 환경만으로 승패가 결정되는 종목이 아니다. 전술 운용은 적절했는지, 선수 선발과 교체는 최선이었는지, 상대 전력 분석과 경기 운영에는 문제가 없었는지, 체력 관리와 준비 과정은 충분했는지 등 검토해야 할 요소는 셀 수 없이 많다. 감독 스스로 다른 원인을 찾기 어렵다고 결론짓는 순간, 내부에 대한 냉정한 성찰과 개선의 가능성은 좁아질 수밖에 없다.스포츠 심리학의 귀인 이론은 실패의 원인을 어디에서 찾느냐가 이후의 행동을 결정한다고 설명한다. 자신의 준비 부족이나 전략적 판단처럼 통제 가능한 내부 요인에서 원인을 찾으면 개선의 동력이 생긴다. 반대로 환경이나 운 같은 외부 요인에 초점을 맞추면 책임 의식은 약해지고 변화의 가능성도 줄어든다.물론 감독이 공개적으로 선수들을 비판하기는 쉽지 않다. 그러나 선수들을 감싸는 것과 패배의 원인을 외부로 돌리는 것은 다른 문제다. 오히려 "준비가 부족했다", "전술적으로 더 나은 선택을 하지 못했다", "감독으로서 책임을 느낀다"고 말하는 리더의 모습은 선수단의 부담을 덜어주면서도 조직 전체에 변화의 메시지를 전달한다.세계적인 명장들이 패배 직후 가장 먼저 자신의 책임을 언급하는 이유도 여기에 있다. 이는 단순한 사과가 아니라, 개선의 출발점을 내부에서 찾겠다는 선언이다. 리더가 책임을 먼저 짊어질 때 조직은 실패를 성장의 자산으로 바꿀 수 있다.국민들이 듣고 싶은 것은 변명이 아니다. 패배는 언제든 있을 수 있다. 하지만 왜 졌는지, 무엇이 부족했는지, 다음에는 무엇을 바꾸겠다는 것인지에 대한 구체적이고 설득력 있는 분석은 반드시 필요하다. 국가대표 감독의 기자회견은 결과를 해명하는 자리가 아니라, 한국 축구의 미래를 설명하는 자리이기 때문이다.환경은 분명 경기력에 영향을 미치는 변수다. 그러나 그것이 패배를 설명하는 중심 논리가 되어서는 안 된다. 이번 월드컵이 한국 축구에 남긴 가장 큰 과제는 경기 결과보다 패배를 받아들이는 방식에 있다.외부 요인을 탓하기보다 내부를 성찰하는 문화가 자리 잡을 때 비로소 실패는 다음 성공을 위한 밑거름이 될 수 있다. 그것이 국민이 국가대표팀의 리더에게 기대하는 책임감이며, 한국 축구가 한 단계 더 성장하기 위한 출발점이다.