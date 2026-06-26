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벼랑 끝에서 살아난 KIA 외인... 복덩이로 바뀐 카스트로

벼랑 끝에서 살아난 KIA 외인... 복덩이로 바뀐 카스트로

[KBO리그] 부상 복귀 후 7G 타율 0.467·3홈런 맹타 휘두르는 카스트로, 김도영·나성범과 시너지 효과

케이비리포트(kbreportcom)
26.06.26 17:37최종업데이트26.06.26 17:38
부상 복귀 후 맹활약을 보이고 있는 KIA 외인타자 카스트로
부상 복귀 후 맹활약을 보이고 있는 KIA 외인타자 카스트로KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 외국인 타자 해럴드 카스트로의 2026시즌 전반기는 극과 극으로 나뉜다. 시즌 초반에는 100만 달러 몸값에 미치지 못하는 평범한 타격에 햄스트링 부상까지 당하며 교체 위기에 몰리기도 했지만 부상에서 복귀한 이후로는 완전히 다른 타자가 됐다는 평가다.

올시즌 현재(6/25 기준) 카스트로는 총 30경기에 출장해 타율 0.305(118타수 36안타) 5홈런 28타점 OPS 0.853 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 0.59를 기록 중이다. 다만 부상에서 복귀한 18일 이후 7경기만 놓고 보면 타율 0.467(30타수 14안타) 3홈런 12타점 OPS 1.302로 폭발적인 타격을 보이고 있다.

KIA 카스트로의 올시즌 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
KIA 카스트로의 올시즌 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

시즌 출발은 불안했다. 카스트로는 4월 25일까지 23경기에서 타율 0.250 2홈런 16타점, OPS 0.700에 그쳤다. 정교한 타격에 중장거리포를 기대했지만 KBO 스트라이크존 적응에 어려움을 겪으며 타격 부진이 이어졌다. 여기에 1루 수비 중 햄스트링 부상까지 당하며 두달 가까이 전력에서 이탈했고 KIA는 대체 외국인 타자 아데를린 로드리게스를 영입(6주 계약)해 공백을 메워야 했다.

팀 내 입지가 점점 좁아질 수 밖에 없었다. 대체자인 아데를린이 32경기에서 10홈런을 터뜨리며 강한 인상을 남겼고, 6월초만 해도 KIA가 평범한 타격 성적을 남긴 카스트로를 포기하고 다른 선택을 할 수도 있다는 전망도 나왔다. 하지만 아데를린의 계약 연장이 선수 개인 사정으로 무산되며 카스트로에게 다시 기회가 왔다.

퓨처스리그에서 몸 상태를 끌어올린 카스트로는 6월 18일 1군 복귀 이후 확 달라진 타격으로 자신의 가치를 증명하고 있다. 복귀전 멀티히트를 시작으로 7경기 연속 안타 행진 중인 카스트로는 23일 키움 히어로즈 전에서는 2안타(1홈런) 4타점으로 승부에 쐐기를 박았고, 25일 키움전에서도 시즌 5호 홈런을 터뜨리며 중심타선에 힘을 더했다.

교체 위기에서 탈출한 카스트로
교체 위기에서 탈출한 카스트로KIA 타이거즈

반전의 비결은 바로 적응이다. 1군 복귀 후 카스트로는 어려운 코스의 공을 억지로 타격하지 않고 스트라이크존 안에서 승부하는 모습으로 달라졌다. 원래 콘택트 능력은 검증된 선수였던 만큼 KBO리그 투수들의 투구 패턴과 ABS존에 대한 이해가 쌓이자 타격의 질이 눈에 띄게 좋아졌다.

소속팀 이범호 감독도 카스트로가 부상 전보다 스트라이크존 밖의 공에 덜 반응하며 훨씬 안정적인 타격을 보여주고 있다고 평가했다. 복귀한 카스트로가 불방망이를 휘두르자 KIA 타선 전체도 상승효과를 보이고 있다. 김도영(22홈런), 나성범(15홈런)과 함께 하는 중심 타선은 현시점에서 리그 최강이라는 평가를 받고 있다.

카스트로는 일반적인 거포 유형은 아니지만 득점 기회에서 안타로 점수를 만들고 필요 시에는 장타를 노려 경기 흐름을 바꿀 수 있는 타자다. 거기에 내외야 모두 기용 가능한 멀티 플레이어라는 점도 장점이다. 계륵 신세에서 복덩이로 변신한 카스트로가 최근 4연승 중인 KIA의 상위권 진입을 견인할 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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