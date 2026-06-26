벼랑 끝에서 살아난 KIA 외인... 복덩이로 바뀐 카스트로

케이비리포트

KIA 카스트로의 올시즌 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)시즌 출발은 불안했다. 카스트로는 4월 25일까지 23경기에서 타율 0.250 2홈런 16타점, OPS 0.700에 그쳤다. 정교한 타격에 중장거리포를 기대했지만 KBO 스트라이크존 적응에 어려움을 겪으며 타격 부진이 이어졌다. 여기에 1루 수비 중 햄스트링 부상까지 당하며 두달 가까이 전력에서 이탈했고 KIA는 대체 외국인 타자 아데를린 로드리게스를 영입(6주 계약)해 공백을 메워야 했다.팀 내 입지가 점점 좁아질 수 밖에 없었다. 대체자인 아데를린이 32경기에서 10홈런을 터뜨리며 강한 인상을 남겼고, 6월초만 해도 KIA가 평범한 타격 성적을 남긴 카스트로를 포기하고 다른 선택을 할 수도 있다는 전망도 나왔다. 하지만 아데를린의 계약 연장이 선수 개인 사정으로 무산되며 카스트로에게 다시 기회가 왔다.퓨처스리그에서 몸 상태를 끌어올린 카스트로는 6월 18일 1군 복귀 이후 확 달라진 타격으로 자신의 가치를 증명하고 있다. 복귀전 멀티히트를 시작으로 7경기 연속 안타 행진 중인 카스트로는 23일 키움 히어로즈 전에서는 2안타(1홈런) 4타점으로 승부에 쐐기를 박았고, 25일 키움전에서도 시즌 5호 홈런을 터뜨리며 중심타선에 힘을 더했다.