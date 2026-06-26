홍명보호의 월드컵 32강 진출 희망, 점점 흐려지고 있다

AP=연합뉴스

호주와 파라과이의 경기25일 오전 홍명보호가 남아공에게 0-1로 패하기는 했지만 3위 자리에서 승점 3점(2득점 3실점 -1) 성적표를 쥐고 있기에 32강(조 2위까지 24팀 + 조 3위 중 8팀) 토너먼트 진출은 그리 어려워보이지 않았다. 그런데 하루가 지난 지금 3위 팀들 사이에서도 점점 순위가 밀려 내려가고 있는 묘한 상황이 이어지고 있다. 26일 조별리그가 끝난 D, E, F조 3위 팀들 '파라과이, 에콰도르, 스웨덴'의 승점이 모두 4점(1승 1무 1패)으로 나와 골 득실차까지 따질 필요 없이 한국(승점 3)의 앞길을 가로막은 것이다.구스타보 알파로 감독이 이끌고 있는 파라과이 축구대표팀이 한국 시각으로 26일 오전 11시 미국 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 2026 FIFA(국제축구연맹) 월드컵 D조 호주와의 세 번째 게임에서 0-0으로 득점 없이 비기고 3위(승점 4점, 2득점 4실점 -2) 자격으로 32강 토너먼트 티켓을 사실상 손에 넣었다.적어도 26일 금요일은 온 우주의 기운이 홍명보호의 조별리그 탈락 쪽으로 몰린 날이다. 25일에 끝난 C조의 스코틀랜드처럼 한국과 같은 승점에 골 득실차(1득점 4실점 -3)에서 밀리는 팀이 있는가 하면 26일의 D, E, F조 최종 3위 팀들은 한국 순위표를 더 아래로 아래로 밀어내고 말았다.26일 가장 먼저 최종 결과가 나온 E조에서 강팀 독일에 2-1로 역전승한 에콰도르가 승점 4점을 따내며 3위 그룹 선두권으로 치고 나갔다. 그리고 이어진 F조 게임에서도 우승을 노린다는 아시아 최강 팀 일본을 상대로 스웨덴이 1-1로 비겨서 역시 승점 4점으로 3위 그룹 높은 자리를 또 하나 차지했다.이어서 샌프란시스코에서 끝난 D조 게임에서는 호주와 파라과이가 0-0으로 승점 1점씩 사이좋게 나눠 가졌다. 호주의 미드필더 조던 보스가 후반에 연거푸 두 개의 날카로운 슛을 날렸는데 83분에 호주 골문 가까운 곳에서 날린 왼발 슛은 빗맞는 바람에 파라과이 골키퍼 오를란도 힐에게 잡혔고, 6분 뒤에 오른쪽 측면 드리블 돌파로 만든 왼발 감아차기는 파라과이 골문 왼쪽 기둥을 아슬아슬하게 벗어났다.파라과이도 후반에 결승골을 뽑기 위해 공격수 훌리오 엔시소가 부지런히 슛을 시도했지만 호주의 겹수비를 좀처럼 뚫지 못했고, 후반 추가 시간 3분에 교체 선수 마우리시오가 정면에서 찬 왼발 슛은 호주 골키퍼 패트릭 비치가 자기 오른쪽으로 몸을 날려 잡아내고 말았다.이렇게 26일 가장 늦게 끝난 D조 결과로도 3위 파라과이는 승점 4점으로 역시 A조의 한국보다 승점 1점이 앞서 상위권 한 자리를 꿰차고 올라 앉았다. 아직 G조부터 L조까지 여섯 그룹의 리그 일정이 더 남아있기 때문에 일요일 낮 최종 결과를 기다려봐야 하지만 한국은 현재 3위 그룹 순위에서 6위로 초조한 기다림의 시간을 보내고 있다.3위 그룹 12팀 중 8위 안에 들어가야 하는 입장에서 '알제리, 카보 베르데, 벨기에, 콩고 민주공화국' 등이 지금은 한국 아래쪽에 있지만 마지막 게임 결과에 따라 순위표를 크게 뒤집어놓을 수도 있기에 홍명보호는 베이스 캠프에서 조금도 마음을 놓을 수 없는 상황이다.D조 ★1위 미국 6점 2승 1패 8득점 4실점 +42위 호주 4점 1승 1무 1패 2득점 2실점 03위4위 튀르키예 3점 1승 2패 3득점 5실점 -2E조 ★1위 독일 6점 2승 1패 10득점 4실점 +62위 코트디부아르 6점 2승 1패 4득점 2실점 +23위4위 퀴라소 1점 1무 2패 1득점 9실점 -8F조 ★1위 네덜란드 7점 2승 1무 10득점 4실점 +62위 일본 5점 1승 2무 7득점 3실점 +43위4위 튀니지 0점 3패 2득점 12실점 -10(최종 결과 상위 8팀 32강 토너먼트 진출)F조 스웨덴 4점 1승 1무 1패 7득점 7실점 0E조 에콰도르 4점 1승 1무 1패 2득점 2실점 0B조 보스니아&헤르체고비나 4점 1승 1무 1패 5득점 6실점 -1D조(진행중) 크로아티아 3점 1승 1패 3득점 4실점 -1A조(진행중) 알제리 3점 1승 1패 2득점 4실점 -2C조 스코틀랜드 3점 1승 2패 1득점 4실점 -3(진행중) 카보 베르데 2점 2무 2득점 2실점 0(진행중) 벨기에 2점 2무 1득점 1실점 0(진행중) 콩고 민주공화국 1점 1무 1패 1득점 2실점 -1(진행중) 세네갈 0점 2패 3득점 6실점 -3