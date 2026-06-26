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지구 멸망이 끝인 줄 알았는데... 두 번째 여정이 시작됐다

지구 멸망이 끝인 줄 알았는데... 두 번째 여정이 시작됐다

[영화 리뷰] <그린랜드 2: 마이그레이션>

김형욱(singenv)
26.06.26 14:07최종업데이트26.06.26 14:07
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

어느덧 추억의 근육질 액션 스타가 된 제라드 버틀러. 그는 전성기 이후 중급 규모의 액션 영화에 주로 출연하며 나름의 영역을 구축했다. 간간이 재난 영화에도 얼굴을 비췄는데, 그중 하나가 <그린랜드>다. 야심 차게 선보였지만 하필 코로나19 팬데믹이 터지면서 관객을 만날 통로가 거의 막혀 버렸다. 그럼에도 작품에 대한 평가는 꽤 괜찮았다.

혜성 클라크가 정부의 은폐 속에 미국 본토를 강타하며 인류는 멸망 직전까지 내몰렸고, 살아남은 소수는 그린랜드의 벙커로 향했다. 그곳에서 새로운 삶을 이어 간 지 어느덧 5년. 하지만 한정된 자원은 점점 바닥나고, 벙커 밖 환경 역시 언제 다시 최악으로 치달을지 모르는 상황이다. 결국 사람들은 새로운 터전으로 이주해야 한다는 결론에 이른다.

재난 액션 영화로 포지셔닝되었지만 실상은 가족 드라마에 가까웠던 <그린랜드>. 역설적으로 바로 그 지점이 영화의 핵심이었다. 미증유의 재난이 현실로 닥쳤던 당시, 사람들은 최악의 상황을 헤쳐 나가는 가족의 이야기를 보고 싶어 했다. 그리고 영화 속 시간으로도 5년이 흐른 지금, 후속편 <그린랜드 2: 마이그레이션>이 돌아왔다. 이번에도 재난 액션을 바탕으로 한 가족 드라마의 기조를 이어갈 것으로 기대된다.

영화 <그린랜드 2: 마이그레이션>의 한 장면.
영화 <그린랜드 2: 마이그레이션>의 한 장면.스튜디오 초이스

끝난 줄 알았던 종말, 다시 시작된 생존

방사능 폭풍에 지진, 해일, 화산 폭발까지 이어지는 가운데, 그린랜드 벙커 속 소수의 생존자들마저 생존의 위기를 맞는다. 결국 안전하다고 믿었던 벙커는 붕괴되고, 사람들은 죽거나 뿔뿔이 흩어진다. 존과 앨리슨, 네이선은 과학적으로 새로운 문명이 시작될 가능성이 있는 클라크 분화구를 향해 길을 떠난다.

일단 미국을 벗어나 상대적으로 안전할 것으로 보이는 유럽, 영국으로 향한다. 물론 그 여정 역시 목숨을 걸어야 하는 길이다. 유인정에 몸을 실었지만 얼마 지나지 않아 연료가 바닥났고, 결국 해류에 몸을 맡길 수밖에 없었다. 거의 포기 상태에 이르렀을 때 가까스로 도착한 영국 리버풀. 그러나 그곳은 그들이 기억하던 세상이 아니었다.

우여곡절 끝에 도착한 곳에는 사람들이 살아가고 있었지만, 곧 거대한 폭풍이 그들을 덮친다. 혜성이 지구를 강타한 이후 지구의 환경은 누구도 예측할 수 없는 모습으로 변해 있었다. 다시 앞을 알 수 없는 여정을 시작한 일행. 끊임없이 이어지는 자연재해와 인간의 위협 속에서도, 뜻밖의 온정이 결정적인 순간마다 그들을 돕는다. 과연 그들에게 희망은 있을까. 그리고 그들이 꿈꾸던 새로운 세상은 존재할까.

영화 <그린랜드 2: 마이그레이션>의 한 장면.
영화 <그린랜드 2: 마이그레이션>의 한 장면.스튜디오 초이스

벙커를 떠난 가족, 새로운 세상을 향해

<그린랜드 2>는 1시간 30분 남짓한 러닝타임 안에 여러 장르를 짧고 굵게 담아낸다. 자연재해를 헤쳐 나가는 재난 영화이면서도, 무너진 문명의 흔적을 따라가는 포스트 아포칼립스 영화이며, 인간들끼리 벌이는 전쟁 한가운데를 지나가는 생존극이자, 끝없이 앞으로 나아가는 로드무비이기도 하다.

수박 겉 핥기 식이라는 지적을 받을 수도 있겠지만, 적어도 지루할 틈은 없다. 물론 이 가족의 영웅적인 여정을 위해 많은 사람이 희생되고, 다소 비현실적인 상황들도 반복된다. 그럼에도 장엄하게 펼쳐진 대자연의 풍경과, 모든 것을 무너뜨리려는 재해를 상당히 사실적으로 묘사해 현실감을 높인다. 그래서 영화가 더욱 피부에 와 닿는다.

지구를 멸망으로 몰아갈 정도의 대재앙이 닥친다면 대부분은 그 즉시 목숨을 잃을 것이다. 설령 기적적으로 살아남는다 해도 오래 버티기 어려울 가능성이 크다. 결국 극소수만이 새로운 시대를 여는 데 기여할 것이다. 이 영화는 그 과정을 비교적 간결하게 보여 준다. 살아남은 이들은 영웅으로 기억될 수도 있지만, 영화는 그들 역시 끝까지 수많은 생존자 가운데 한 사람일 뿐이라고 말한다.

영화는 말한다. 인류는 결국 문명을 다시 세우고 이전과는 전혀 다른 삶을 살아갈 것이라고. 6600만 년 전 거대한 혜성이 지구를 강타해 대멸종이 일어난 뒤에도 살아남은 생명들이 진화를 거듭해 결국 인류에 이르렀 듯 말이다. 아무리 거대한 재앙이 닥쳐도 인간은 끝내 살아남으려 할 것이다. 두려운 상상이지만, 동시에 희망을 품게 만드는 결말이다.

영화 <그린랜드 2: 마이그레이션> 포스터.
영화 <그린랜드 2: 마이그레이션> 포스터.스튜디오 초이스
덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com에도 실립니다.
그린랜드2 종말 생존 가족 여정

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김형욱 (singenv) 내방

冊으로 策하다. 책으로 일을 꾸미거나 꾀하다. 책으로 세상을 바꿔 보겠습니다. 책에 관련된 어떤 거라도 환영해요^^ 영화는 더 환영하구요. singenv@naver.com

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