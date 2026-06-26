지구 멸망이 끝인 줄 알았는데... 두 번째 여정이 시작됐다

스튜디오 초이스

영화 <그린랜드 2: 마이그레이션>의 한 장면.<그린랜드 2>는 1시간 30분 남짓한 러닝타임 안에 여러 장르를 짧고 굵게 담아낸다. 자연재해를 헤쳐 나가는 재난 영화이면서도, 무너진 문명의 흔적을 따라가는 포스트 아포칼립스 영화이며, 인간들끼리 벌이는 전쟁 한가운데를 지나가는 생존극이자, 끝없이 앞으로 나아가는 로드무비이기도 하다.수박 겉 핥기 식이라는 지적을 받을 수도 있겠지만, 적어도 지루할 틈은 없다. 물론 이 가족의 영웅적인 여정을 위해 많은 사람이 희생되고, 다소 비현실적인 상황들도 반복된다. 그럼에도 장엄하게 펼쳐진 대자연의 풍경과, 모든 것을 무너뜨리려는 재해를 상당히 사실적으로 묘사해 현실감을 높인다. 그래서 영화가 더욱 피부에 와 닿는다.지구를 멸망으로 몰아갈 정도의 대재앙이 닥친다면 대부분은 그 즉시 목숨을 잃을 것이다. 설령 기적적으로 살아남는다 해도 오래 버티기 어려울 가능성이 크다. 결국 극소수만이 새로운 시대를 여는 데 기여할 것이다. 이 영화는 그 과정을 비교적 간결하게 보여 준다. 살아남은 이들은 영웅으로 기억될 수도 있지만, 영화는 그들 역시 끝까지 수많은 생존자 가운데 한 사람일 뿐이라고 말한다.영화는 말한다. 인류는 결국 문명을 다시 세우고 이전과는 전혀 다른 삶을 살아갈 것이라고. 6600만 년 전 거대한 혜성이 지구를 강타해 대멸종이 일어난 뒤에도 살아남은 생명들이 진화를 거듭해 결국 인류에 이르렀 듯 말이다. 아무리 거대한 재앙이 닥쳐도 인간은 끝내 살아남으려 할 것이다. 두려운 상상이지만, 동시에 희망을 품게 만드는 결말이다.