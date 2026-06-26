"축구 중계 쉽지 않네" KBS의 전현무 기용은 무리수였나

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KBS의 월드컵 생중계 진행을 맡은 전현무 캐스터, 이영표 해설위원32강 진출 여부가 달려 있는 중요한 경기답게 KBS에선 일찌감치 멕시코 현지를 생중계로 연결해서 방송을 진행했다. 처음 담당하는 월드컵 경기 중계에 임하는 전현무는 평소와 달리 진중한 태도로 마이크 앞에서 차분하게 진행을 이어갔다.곧이어 킥오프를 알리는 주심의 휘슬과 함께 한국 대 남아공의 경기가 막을 올렸고 전현무는 침착하게 이영표 해설위원과 함께 양 팀의 치열한 경기를 중계하기 시작했다. 전반 10여 분 무렵까진 다년간의 생방송 경험을 토대로 나름 선전을 펼치긴 했지만 남아공 중심의 공격이 쉼 없이 전개되는 순간부터 초보 축구 캐스터의 약점이 점차 노출되기 시작했다.상대 팀 선수들의 치밀한 패스가 쉼 없이 이어졌지만 해당 선수 이름이 거의 호명되지 않을 정도로 경기 흐름을 쫓아가는 데 힘에 부친 모습을 자주 노출했다. 최전방 공격수 마크고파를 중심으로 아폴리스, 마세코 등 측면 플레이어의 이름이 캐스터를 통해 수시로 언급되던 경쟁 채널 JTBC 중계와는 대비를 이뤘다.세계 축구의 흐름뿐만 아니라 상대 팀 선수에 대한 정보 습득이 부족할 수밖에 없는 전현무의 약점은 속도감 넘치는 공방이 펼쳐진 후반전 들어 두드러지게 부각되었다. 캐스터의 멘트가 점차 줄어들었고 이로 인한 오디오 공백을 이영표 위원이 특유의 입담으로 채워 넣긴 했지만 초보 캐스터의 힘겨운 도전은 한국 팀의 패배와 맞물려 축구팬 및 시청자들에겐 아쉬움을 남겼다.