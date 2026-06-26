난민 출신 슈퍼 히어로, 의미와 매력 둘 다 잃었다

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영화 <슈퍼걸> 스틸컷워너 브러더스 코리아㈜
영화 <슈퍼걸>은 2023년 톰 킹의 그래픽 노블 '슈퍼걸: 우먼 오브 투모로우'를 원작으로 한 슈퍼걸 솔로 무비다. 새로운 결의 슈퍼걸을 전면에 내세우며 새롭게 리부트된 DCU 슈퍼맨 사가의 두 번째 영화다. <슈퍼맨>에서 슈퍼독 클립토를 찾으러 왔던 짧은 등장으로 기대감을 높었던 슈퍼걸의 성장을 담았다.
성인이 되었지만 여전히 아이 같은 카라(밀리 앨콕)의 미성숙함을 중심으로 내면의 혼란을 극복하는 과정이 그려진다. '맨'이나 '우먼'이 아닌 '걸'에 머물게 된 이유가 밝혀지며, 앞으로의 행보를 주목하게 만든다. 1020 관객의 눈높이에 맞춘 듯 감각적인 음악과 스타일로 우주의 대소사에 무심한 행보가 전체적인 분위기다.
신 스틸러 클립토는 슈퍼걸의 하나뿐인 가족이자 소중한 친구로 늘 함께 한다. 어디로 튈지 모르는 텐션이 귀여움을 독차지하기 충분하다.
우주 난민의 지구 적응기
영화는 행성이 폭발해 난민이 된 우주 문제아 카라 조엘이 극심한 트라우마로부터 도망치기 위해 매일 술에 취한 방황을 다루는데 할애한다. 우주 도적단에게 가족을 잃은 13살 루시(이브 리들리)의 복수를 도와주다가 얼떨결에 슈퍼걸로 각성하는 이야기다.
사촌 클락 켄트(데이비드 코런스웻)와 지구에서 처음 만난 카라는 방탕한 생활로 하루를 보낼 뿐 무슨 일을 해야 할지 자신이 누구인지 알려 하지 않는다. 오랜 향수병에서 벗어나지 못한 채 허우적거리다 스물 세 번째 생일을 맞이한다. 생일이라고 뭐 다를 게 있을까 싶다. 더 센 술을 마시고 하루 종일 자면서 시름을 잊고 싶을 뿐이다. 그러던 중 루시를 만나 전혀 다른 길을 걷게 된다.
카라는 자신보다 열 살이나 어린 루시의 보호자가 된다. 루시는 악당 크렘(마티아스 쇼에나에츠)의 손에 가족이 몰살당한 아픔을 겪었고, 카라 또한 하루아침에 가족을 잃은 상처를 공유한다. 폭력을 좋아하지 않아 주변에서 싸움이 나도 끼어들지 않았던 카라는 루시의 손에 피가 묻는 걸 두고 보지 않는다.
밋밋하고 평범한 설정