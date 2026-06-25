"이강인 공 잡는데 동료들 미리 이동 안 하고..." 박지성의 이례적 비판

연합뉴스

24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기. 이강인이 패스 줄 곳을 찾고 있다.홍명보호가 남아프리카공화국에 무너지며 월드컵 탈락 위기에 몰렸다. 대한축구협회의 무모한 오판, 사령탑의 불통과 무능이 겹쳐 한국축구에 또 한 번의 역대급 '월드컵 쇼크'를 불러왔다.홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 25일(이하 한국 시각) 오전 10시 멕시코 몬테레이 스타디움에서 펼쳐진 남아공과의 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별리그' 3차전에서 0-1로 패했다.이로써 한국은 1승 2패 승점 3점(골득실 -1)을 기록하며 A조 3위로 추락했다. 반면 남아공은 승점 4점으로 A조 2위로 올라섰다. 자력으로 32강 진출에 실패한 한국은 12개 조 3위 팀들 중 8등 안에 들어야 하는 와일드카드에 실낱같은 기대를 걸어야 한다.하지만 이미 승점 4점을 확보하며 32강행을 확정 지은 B조 3위 보스니아 헤르체고비나가 최소한 와일드카드 한 자리를 예약한 가운데, 스코틀랜드·파라과이·스웨덴·알제리·크로아티아(이상 1승 1패) 등 아직 최종전을 남겨놓고 벌써 승점 3점을 거둔 팀들이 많아 안심할 수 없다. 한국이 설사 토너먼트에 진출한다 해도 조 3위로 올라가면 32강에서 다른 조의 1위 팀과 만날 가능성이 높아 험난한 대진운이 불가피하다.무엇보다 32강 진출 여부와 별개로, 이미 이번 월드컵은 '대실패'라는 평가를 피할 수 없을 전망이다. 이번 대회는 사상 최초로 월드컵 우승 경험이 없는 팀들과 한 조에 편성되며 '역대 최상의 조편성'이라는 평가까지 받았다. 손흥민·이강인·김민재·이재성·황희찬 등 유럽 빅리그 경험을 갖춘 해외파 선수들의 숫자도 역대 최다였다.하지만 돌아온 결과는 참담했다. 첫 경기인 체코전에서 2-1로 승리하며 기분 좋게 출발하는 듯했으나, 홈팀 멕시코와의 2차전에서 김승규의 캐칭 실수로 로모에게 뼈아픈 결승골을 내주며 0-1로 석패했다. 그럼에도 남아공과의 최종전에서 비기기만 해도 조 2위를 확정할 수 있는 유리한 상황이었지만, 오히려 최약체로 평가받던 남아공의 공세에 시종일관 고전하다 무기력하게 패배했다.축구팬들 입장에서 더욱 씁쓸한 것은, 이번 비극이 어쩌면 많은 이들이 우려했던 '예고된 참사'였다는 것이다. 사령탑인 홍명보 감독은 처음 대표팀 지휘봉을 잡고 월드컵 무대에 나섰던 2014년 브라질 월드컵에서 1무 2패라는 부진한 성적으로 조별리그 탈락의 아픔을 겪은 바 있다. 이후 12년 만에 다시 지휘봉을 잡아 두 번째 대회에서도 명예회복에 실패했다.홍 감독은 K리그1 울산HD 감독직을 역임하던 2024년 7월, 대한축구협회의 강력한 요청으로 다시 대표팀 지휘봉을 잡았다. 당시 대표팀은 전임 감독이던 위르겐 클린스만이 AFC(아시아축구연맹) 아시안컵 4강 탈락과 선수단 내분 사태, 근무태만 논란 등으로 경질된 이후, 두 번이나 임시 감독 체제를 거치며 표류하고 있었다.당초 축구협회는 외국인 감독 영입에 무게를 두고 선임 작업을 진행해 왔으나 우선순위로 둔 후보들의 영입이 연이어 불발되자 국내파인 홍명보 감독 선임으로 노선을 전환했다. 하지만 또다시 현직 K리그 감독을 시즌 중에 빼내간 축구협회의 일방적인 결정에 많은 팬들이 분노했다. 축구협회가 홍명보 감독을 사실상 이미 내정해 놓고, 면접이나 검증 절차를 거쳐야 했던 다른 감독 후보들과는 전혀 다른 '특혜'를 제공했다는 비판까지 쏟아지며 감독 선임의 '절차적 정당성'에도 큰 흠결을 남겼다.여기에 "대표팀에 가지 않겠다"고 공언했던 홍명보 감독이 불과 며칠 만에 180도 말을 바꿔 구단과 상의도 없이 대표팀행을 선언하자, 뒤통수를 맞은 울산 팬들은 홍명보 감독을 비판하는 현수막을 내걸며 강하게 분노하기도 했다.결국 홍명보호는 국민들의 지지를 받지 못하며 냉담한 분위기에서 출항했다. 다행히 아시아예선은 무패로 통과하며 11회 연속 본선 진출에는 성공했다. 하지만 월드컵 본선 준비 과정에서 치러진 평가전에서 부진한 성적과 경기력으로 홍명보호를 바라보는 불신의 시선은 더욱 깊어졌다.이번 북중미 월드컵은 개막전부터 역대 대회 사상 가장 '월드컵 열기'가 일어나지 않는 대회로 평가받으며 팬들의 외면을 받았고, 결국 홍명보호는 고지대 현지 적응을 명분으로 국내에서 늘 관례로 해오던 출정식마저 생략하며 조용히 출국해야 했다.